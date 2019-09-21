Книги издательства «Источник жизни» были представлены на международной выставке

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Как вы думаете, можно ли за пять дней увидеть тысячу детских книг со всего света, встретиться со знаменитостями, листать Гоголя на китайском и пройти десятки павильонов, где нет ничего, кроме книг? Сотрудникам издательства «Источник жизни» удалось успеть всё это на Московской международной книжной выставке-ярмарке (ММКВЯ).

Уже третий раз подряд издательство «Источник жизни» участвует в выставке, которая в этом году проходила с 4 по 8 сентября в одном из павильонов ВДНХ. Каждый день с 9 утра до 8 вечера сотрудники издательства в своём павильоне продавали и раздавали книги о здоровье, а также молодёжную, детскую и духовную литературу. Самыми популярными среди книг были: «Здоровая пища» и «Здоровое тело» автора Джорджа Памплона-Роджера, «Подросткам и родителям» Джулиана Мелгосы, а также Библия.

– Мы ездим на выставки не только для того, чтобы продавать книги, – объясняет директор отдела маркетинга Степан Сибир, – участие в них помогает издательству стать более известным, узнаваемым, повышает его статус. У нас уже есть постоянные покупатели, которые каждый год находят наш стенд. Мы завели несколько хороших знакомств с представителями крупных издательств, которым понравилось содержание и качество печати наших книг.

То, что люди узнают о книгах «Источника жизни» не только в церкви, известно давно. И Московская международная книжной выставка-ярмарка – далеко не единственная возможность прорекламировать книги. Например, на этой выставке несколько человек приобрели книги «Здоровое тело» и «Здоровая пища» по рекомендации известного блогера Елены Телицыной, разместившей отзывы на книги на своей странице в Инстаграме. Также павильон навестили покупатели, которые обычно делают заказы в интернет-магазине.

А ещё у издательства есть добрая традиция – каждый год дарить Библию в переводе Кулакова одному из общественных деятелей, посещающих выставки. Библии уже есть на полках Григория Явлинского, Захара Прилепина и Евгения Водолазкина. В этом году Библию получил Николай Дроздов.

Николай Николаевич Дроздов приехал на выставку, чтобы презентовать свою новую книгу и рассказать о том, что он любит читать сам. К подарку Библии он отнесся серьёзно – не просто сказал «спасибо» и отложил в сторону, а уточнил название издательства и поинтересовался, полная ли это версия Библии.

Вокруг павильона «Источника жизни» кипела жизнь. Выставка тысячи и одной детской книги со всего света; стенды с книгами на китайском и арабском; бесконечные лекции и мастер-классы, выступления известных людей – всё это бурлило в течение пяти дней ярмарки. Кроме Николая Дроздова сотрудники издательства встретили писателей Януша Вишневского и Захара Прилепина, эксперта по маркетингу Александра Левитаса, певицу Наталию Гулькину, поэта-песенника Александра Шаганова и британскую писательницу детских книг Холли Вебб.

Выставка на ВДНХ закончилась, и теперь ещё больше людей узнали об «Источнике жизни» и добавили книги издательства в свои библиотеки.

Анна СМЕЛОВА,
менеджер по маркетингу издательства «Источник жизни»

Источник: esd.adventist.org

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