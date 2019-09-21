Книги издательства «Источник жизни» были представлены на международной выставке

Как вы думаете, можно ли за пять дней увидеть тысячу детских книг со всего света, встретиться со знаменитостями, листать Гоголя на китайском и пройти десятки павильонов, где нет ничего, кроме книг? Сотрудникам издательства «Источник жизни» удалось успеть всё это на Московской международной книжной выставке-ярмарке (ММКВЯ).

Уже третий раз подряд издательство «Источник жизни» участвует в выставке, которая в этом году проходила с 4 по 8 сентября в одном из павильонов ВДНХ. Каждый день с 9 утра до 8 вечера сотрудники издательства в своём павильоне продавали и раздавали книги о здоровье, а также молодёжную, детскую и духовную литературу. Самыми популярными среди книг были: «Здоровая пища» и «Здоровое тело» автора Джорджа Памплона-Роджера, «Подросткам и родителям» Джулиана Мелгосы, а также Библия.

– Мы ездим на выставки не только для того, чтобы продавать книги, – объясняет директор отдела маркетинга Степан Сибир, – участие в них помогает издательству стать более известным, узнаваемым, повышает его статус. У нас уже есть постоянные покупатели, которые каждый год находят наш стенд. Мы завели несколько хороших знакомств с представителями крупных издательств, которым понравилось содержание и качество печати наших книг.

То, что люди узнают о книгах «Источника жизни» не только в церкви, известно давно. И Московская международная книжной выставка-ярмарка – далеко не единственная возможность прорекламировать книги. Например, на этой выставке несколько человек приобрели книги «Здоровое тело» и «Здоровая пища» по рекомендации известного блогера Елены Телицыной, разместившей отзывы на книги на своей странице в Инстаграме. Также павильон навестили покупатели, которые обычно делают заказы в интернет-магазине.

А ещё у издательства есть добрая традиция – каждый год дарить Библию в переводе Кулакова одному из общественных деятелей, посещающих выставки. Библии уже есть на полках Григория Явлинского, Захара Прилепина и Евгения Водолазкина. В этом году Библию получил Николай Дроздов.

Николай Николаевич Дроздов приехал на выставку, чтобы презентовать свою новую книгу и рассказать о том, что он любит читать сам. К подарку Библии он отнесся серьёзно – не просто сказал «спасибо» и отложил в сторону, а уточнил название издательства и поинтересовался, полная ли это версия Библии.

Вокруг павильона «Источника жизни» кипела жизнь. Выставка тысячи и одной детской книги со всего света; стенды с книгами на китайском и арабском; бесконечные лекции и мастер-классы, выступления известных людей – всё это бурлило в течение пяти дней ярмарки. Кроме Николая Дроздова сотрудники издательства встретили писателей Януша Вишневского и Захара Прилепина, эксперта по маркетингу Александра Левитаса, певицу Наталию Гулькину, поэта-песенника Александра Шаганова и британскую писательницу детских книг Холли Вебб.

Выставка на ВДНХ закончилась, и теперь ещё больше людей узнали об «Источнике жизни» и добавили книги издательства в свои библиотеки.

Анна СМЕЛОВА,

менеджер по маркетингу издательства «Источник жизни»

Источник: esd.adventist.org