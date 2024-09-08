Среди наших читателей немало тех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы. Кто-то осуждён за тяжкие преступления. Многие считают таких людей потерянными и недостойными прощения. А Бог смотрит на Своих заблудших овец иначе, Он любит их и не отворачивается от души, нуждающейся в Нём. Иисус сказал: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Евангелие от Марка 2:17). И вот парадокс: пока кто-то продолжает возвышаться над другими и считать себя порядочными и достойными, Царствие Божье наполняется теми, кто не смеет «даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь», говорит: «Боже! будь милостив ко мне грешнику!» (Евангелие от Луки 18:13). Есть и те, кто не решается просить о милости, ощущая всю тяжесть совершённого преступления. Пусть это стихотворение побудит таковых прийти к Богу.

В тюрьме в одиночке преступник сидел,

Поверить Он в Божью любовь не хотел.

Пришёл к нему пастор, чтоб с ним говорить,

Чтоб веровать в Бога его убедить.

«Нет, я не могу, нет прощения мне,

Прощения нет моей страшной вине.

Вот если бы был я какой-нибудь вор,

То я б не упрямился так до сих пор.

Пришёл бы я к Богу прощенья просить

И, думаю, смог бы меня Он простить.

Но я ведь — убийца, жестокий маньяк,

Простить меня Бог не захочет никак!

Не может любить Он такого, как я,

Меня не спасёт даже вера моя.

Я знаю: виновен. Приму приговор.

Убийца, злодей! Не какой-нибудь вор!

О том, что я сделал, жалею сейчас,

Лежу по ночам, не смыкаю я глаз.

Зачем это сделал я и почему?

Я жду высшей меры, и смерть я приму.

Конечно, со страхом жду этого дня.

Молиться? Но Бог ведь не примет меня.

Я грешник большой, я погиб навсегда!

Грех слишком велик мой, и вот в чём беда».

А пастор седой молча слушал его.

Вздыхая, он не отвечал ничего.

Потом, помолчав, начал он говорить:

«Послушай, ну как мне тебя убедить?

Пожалуй, пример привести я могу:

Сидел ты когда-нибудь на берегу?

Ты видел, когда подступает волна?

Ты видел, как всё заполняет она?

И малые ямки, и чьи-то следы…

Ты видел? Всё это во власти воды.

И, если б там яма большая была,

Вода и её бы заполнить смогла.

Ведь море воды не жалеет своей,

Так Бог не жалеет любви для людей.

Все люди грешны, без греха — никого.

От Бога не можем мы скрыть ничего.

Прощенье Его — как на море прилив,

Ведь милостив Бог к нам и так терпелив!

Любого из нас омывает любовь,

За каждого Он проливал Свою кровь.

Любого Он грешника примет, любя,

И, если придёшь, Он простит и тебя».

Татьяна Нижельская