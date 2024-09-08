Среди наших читателей немало тех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы. Кто-то осуждён за тяжкие преступления. Многие считают таких людей потерянными и недостойными прощения. А Бог смотрит на Своих заблудших овец иначе, Он любит их и не отворачивается от души, нуждающейся в Нём. Иисус сказал: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Евангелие от Марка 2:17). И вот парадокс: пока кто-то продолжает возвышаться над другими и считать себя порядочными и достойными, Царствие Божье наполняется теми, кто не смеет «даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь», говорит: «Боже! будь милостив ко мне грешнику!» (Евангелие от Луки 18:13). Есть и те, кто не решается просить о милости, ощущая всю тяжесть совершённого преступления. Пусть это стихотворение побудит таковых прийти к Богу.
В тюрьме в одиночке преступник сидел,
Поверить Он в Божью любовь не хотел.
Пришёл к нему пастор, чтоб с ним говорить,
Чтоб веровать в Бога его убедить.
«Нет, я не могу, нет прощения мне,
Прощения нет моей страшной вине.
Вот если бы был я какой-нибудь вор,
То я б не упрямился так до сих пор.
Пришёл бы я к Богу прощенья просить
И, думаю, смог бы меня Он простить.
Но я ведь — убийца, жестокий маньяк,
Простить меня Бог не захочет никак!
Не может любить Он такого, как я,
Меня не спасёт даже вера моя.
Я знаю: виновен. Приму приговор.
Убийца, злодей! Не какой-нибудь вор!
О том, что я сделал, жалею сейчас,
Лежу по ночам, не смыкаю я глаз.
Зачем это сделал я и почему?
Я жду высшей меры, и смерть я приму.
Конечно, со страхом жду этого дня.
Молиться? Но Бог ведь не примет меня.
Я грешник большой, я погиб навсегда!
Грех слишком велик мой, и вот в чём беда».
А пастор седой молча слушал его.
Вздыхая, он не отвечал ничего.
Потом, помолчав, начал он говорить:
«Послушай, ну как мне тебя убедить?
Пожалуй, пример привести я могу:
Сидел ты когда-нибудь на берегу?
Ты видел, когда подступает волна?
Ты видел, как всё заполняет она?
И малые ямки, и чьи-то следы…
Ты видел? Всё это во власти воды.
И, если б там яма большая была,
Вода и её бы заполнить смогла.
Ведь море воды не жалеет своей,
Так Бог не жалеет любви для людей.
Все люди грешны, без греха — никого.
От Бога не можем мы скрыть ничего.
Прощенье Его — как на море прилив,
Ведь милостив Бог к нам и так терпелив!
Любого из нас омывает любовь,
За каждого Он проливал Свою кровь.
Любого Он грешника примет, любя,
И, если придёшь, Он простит и тебя».
Татьяна Нижельская