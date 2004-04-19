Когда расцветает роза Иерихона

У Ивана Бунина есть очень небольшой, но замечательный по своему содержанию рассказ, который, скорее, можно было бы назвать стихотворением в прозе – такого изящества и поэтической глубины он исполнен. Позволю себе привести это произведение почти целиком, тогда, думаю, станет ясно, почему я вспомнил о нем именно теперь.

«В знак веры в жизнь вечную, в воскресение из мертвых, клали на Востоке в древности Розу Иерихона в гроба, в могилы.

Странно, что назвали розой да еще Розой Иерихона этот клубок сухих, колючих стеблей, подобно нашему перекати-поле, эту пустынную жесткую поросль, встречающуюся только в каменистых песках ниже Мертвого моря, в безлюдных Синайских предгорьях. Но есть предание, что назвал ее так сам преподобный Савва, избравший для своей обители страшную долину Огненную, нагую мертвую теснину в пустыне Иудейской. Символ воскресения, данный ему в виде дикого волчца, он украсил наиболее сладчайшим из ведомых ему земных сравнений.

Ибо он, этот волчец, воистину чудесен. Сорванный и унесенный странником за тысячи верст от своей родины, он годы может лежать сухим, серым, мертвым. Но, будучи положен в воду, тотчас начинает распускаться, давать мелкие листочки и розовый цвет. И бедное человеческое сердце радуется, утешается: нет в мире смерти, нет гибели тому, что было, чем жил когда-то».

Некто подметил, что сознание, в котором отсутствует вера, – больное сознание. Чего стоит память о светлых страницах прошлого, чего стоит улыбка ребенка или взгляд возлюбленной, чего стоит запах соснового леса или то неизъяснимое чувство, которое охватывает нас при звуках знакомой мелодии, чего стоят наши нынешние переживания, – без веры в Того, Кто дал человеку разум и сердце и вложил в него стремление к вечности. Каждый, по удачному выражению Эрнста Беккера, испытывает «тоску по вселенской значимости», каждому хотелось бы думать, что все, происходящее с ним, имеет какое-то духовное вневременное измерение. Но никакой значимости, никакого смысла нет, если все ограничивается нашим земным существованием, если человек – лишь соринка в море хаоса, «случайный продукт эволюционных процессов».

Как должен чувствовать себя тот, кто живет с такими мыслями! Как вообще можно жить и решать свои повседневные задачи, не имея в сознании веры или хотя бы отблеска надежды на то, что за завесой нашего видимого мира существует иная реальность.

К счастью, Библия отвечает на человеческий страх перед небытием. Она рассказывает о Творце, определившем время и место «всякой вещи под небом» (Екклесиаста 3:1) и провозгласившем Себя Богом «не мертвых, но живых» (Матфея 22:32). Объясняя причину, по которой смерть вошла в наш мир, Священное Писание обращается к нам с вестью спасения: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:13).

Год за годом, вторя пасхальному приветствию «Христос воскрес!» словами «Воистину воскрес!», человек утверждает победу жизни над тлением. Оказывается, даже самая незначительная вещь в этом мире имеет значение. Христос восстал из могилы, вернув тем самым смысл нашему земному существованию. «Я живу, – сказал Спаситель, – и вы будете жить» (Иоанна 14:19).

И расцветает Роза Иерихона, «и бедное человеческое сердце радуется, утешается: нет в мире смерти…»

И. Латухин

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» апрель 2004 г.