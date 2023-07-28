Когда желания перерастают в зависть

У соседки свежий ремонт на кухне, у коллеги новая машина, Макаровым перепало наследство, а Ивановы снова махнули на Мальдивы… И какой-то подлый червячок начинает точить…

Притча

В одной далёкой стране жил король, которому очень хотелось узнать, что хуже — зависть или скупость. Чтобы найти ответ, он позвал в столицу самых завистливых и жадных людей в стране. Как только эти люди явились к нему, король сказал: «Каждый из вас может попросить меня о чём угодно, но тому, кто стоит рядом, я дам в два раза больше». Скупому мужчине стало очень неудобно, потому что, выбирая что-то для себя, он тем самым давал бы другому ещё больше. Похожие чувства одолевали и завистливого гостя. В итоге скупец сказал, что ему вообще ничего не нужно. Если король ничего ему не даст, то ничего не достанется и его сопернику. А когда очередь дошла до завистливого мужчины, он попросил короля: «Пожалуйста, лиши меня одного глаза».

Оказалось, от зависти больше ущерба, чем от скупости.

Первый завистник

Как появилась зависть? Это произошло, когда во Вселенной ещё не было греха и царило совершенное согласие. Ни один фальшивый звук не нарушал небесной гармонии. Но настала перемена в этом счастливом царстве. Люцифер, «сын зари», был первым среди осеняющих херувимов. Господь называл его «печатью совершенства, полнотой мудрости и венцом красоты» (Библия, книга пророка Иезекииля 28:12–15). Он был возвеличен выше всех небожителей. Но в его сердце поселилась зависть. Он обладал всем, о чём только можно было мечтать, но ему захотелось невероятного: обладать славой, подобающей только великому Творцу.

Небожители и Сам Творец пытались остановить Люцифера. Они говорили ему, что только Творец достоин славы и величия. Но это предостережение, исполненное безграничной любви и сострадания, ещё больше ожесточило сына зари. Он позволил чувству зависти взять контроль над сердцем. К чему это привело? Люцифер начал распространять дух недовольства среди ангелов. На небе началось восстание, в котором сатана и сочувствующие ему потерпели поражение и были изгнаны с небес.

Зависть появляется там, где люди перестают слышать голос Творца — голос любви и мудрости, и начинают слушать нашёптывания врага.

Если перефразировать текст десятой заповеди Божьего Закона на современный лад, то получится следующее: «Не желай завладеть тем, что принадлежит ближнему твоему (соседу, другу, брату, коллеге и т. п.), не обольщайся мыслью взять себе его жену или присвоить себе его машину или другие вещи».

Спрашивали ли вы себя когда-нибудь, что вами движет –– стремление к определённой цели или желание (пусть даже неосознанное) непременно владеть тем, чего у вас нет, а у вашего соседа или родственника есть?

Десятая заповедь поражает корень всех грехов, запрещая себялюбивые желания, которые являются источником отвратительных поступков. Грех начинается с мыслей. Заповедь говорит не о действиях, а о мыслях: «Не желай!» Задуманное рождает поступок.

В Библии рассказывается история о большой семье патриарха Иакова. Больше всех своих сыновей отец любил Иосифа, «потому что он был сын старости его» (Библия, книга Бытие 37:3). По простоте душевной Иосиф рассказывал отцу о дурных поступках своих старших братьев. Естественно, им это не нравилось. А когда Иаков подарил Иосифу дорогую и красивую одежду, братья сделали вывод, что отец любит младшего сына больше их всех вместе взятых. Результатом стала ненависть, да такая, что они не могли говорить с Иосифом дружелюбно.

Настал день, когда братья договорились убить папенькиного сыночка, а отцу сказать, что хищный зверь растерзал Иосифа. Но в итоге им пришла мысль продать юношу купцам, везущим товары в Египет. Так они и сделали. После этого они взяли одежду Иосифа, разодрали, вымазали кровью и, показав её отцу, сообщили, что брата съел дикий зверь. Эти действия привели к тому, что Иосиф пережил много несчастий в чужой стране, а отец едва не умер от горя.

Зависть. Страшное губительное чувство. Тюрьмы наполнены людьми, которые однажды позволили этому чувству овладеть собой. Зависть постоянно шепчет: «Почему одним всё, а другим ничего? Ты гораздо лучше своего ближнего, ты достоин большего. Забери, а если не получится, растопчи доброе имя того, кто рядом».

«Если кому-нибудь везёт, не завидуй ему, а порадуйся с ним вместе, и его удача будет твоей; а кто завидует, тот себе же делает хуже». Эзоп

Тот, кто в послушании Закону Божьему опасается даже в сердце таить греховные желания, не совершит никакого бесчестного поступка по отношению к ближним. В Священном Писании апостол Павел даёт нам совет: «Ибо заповеди: не убивай, не кради, не пожелай чужого и любая другая — не более как одна заповедь: “Люби ближнего твоего, как самого себя”. Любящий не сделает ближнему зла, любовь поэтому есть исполнение Закона» (Библия, Послание римлянам 13:9, 10, современный перевод института перевода Библии в Заокском).

Как же избежать чувства зависти? Библия говорит: «Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести [из него]. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем» (1 послание Тимофею 6:6–8). Старайтесь воплощать этот совет на практике.

Наталья Скороход

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2023 г.