Колечки вместо букв

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Так или иначе, большинству эта тема близка. А кому-то близка настолько, что стала неотъемлемой частью их жизни. О таких людях наш рассказ.
В соседнем доме живёт женщина. Простая, неприметная на первый взгляд. Но чем больше я о ней узнаю, тем больше восхищаюсь. Я давно знала, что у неё есть дочка, потому что девочка часто гуляет на нашей площадке. Потом я увидела Галину с мальчиком. Мальчик этот был в коляске — не инвалидной, а в старенькой прогулочной детской коляске. Позже я узнала, что Галины дети — двойняшки. У мальчика ДЦП. Он самостоятельно не передвигается. В этом году брат с сестрой пошли в первый класс. Вместе. И мама тоже. Каждое утро она катит коляску с сыном в класс, оставляет его там, а сама ждёт под дверью. Я немного поспрашивала дочку Галины о школьной жизни.
— Как твой братик чувствует себя в школе?
— Да всё отлично!
— Не обижают ли его ребята? — спросила, потому что слышала, что сначала была проблема с этим.
— Нет, всё хорошо. У него друг появился. Федя.
— Всё хорошо, значит…
— Да, всё очень хорошо, но одна проблема есть.
— Какая же?
— Братик вместо букв колечки пишет. А так всё хорошо. Ребята его не обижают.
— Ну и славно.
— Да, только ещё с туалетом проблема. На перемене в школьный туалет не попадёшь. Мама братика во время урока водит. А когда он возвращается, то пропускает тему и ничего потом не понимает. А так всё хорошо.
Это сияющее лицо меня поразило. Румяная, счастливая. И мама тоже позитивная очень. Не молодая уже, но энергичная и радостная. А мужа нет… А дома ещё мать лежачая…
— Я уже привыкла, — говорит Галина. — Я научилась радоваться жизни.
А мне стыдно стало. Стыдно за здоровых и обеспеченных, которые ропщут и выражают недовольство.
«Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фессалоникийцам 5:16–18). Ну и пусть кружочки вместо букв, всё равно ВСЁ ХОРОШО!
Александра Третьякова
Пока я готовила статью, мне на просторах интернета попалось стихотворение. Автор пожелал скрыть настоящее имя. Прочитайте и… обязательно заходите на чай, машите рукой, смотрите в глаза!
Инвалид
Сменяя ночи на рассветы,
А утро бесконечным днём,
С окна всегда я шлю приветы
И жду гостей к себе я в дом.
Я наблюдаю, как проходят:
Никто не поднимает глаз,
Как будто мысли вас наводят,
Что есть виновный среди вас.
Хоть улыбнись ты мне украдкой,
Рукою просто помаши!
Внутри себя мне станет сладко:
Есть место для моей души!
Лишь редкий «друг» меня услышит,
Узнает, как мои дела…
И грудь моя опять задышит!
А это просто ведь слова…
Я верный страж, я вам товарищ.
На чай с вареньем очень жду!
Да, хоть с коляски и не встанешь,
Но встретить вас пока могу.
IHA Айхаа