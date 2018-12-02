Колечки вместо букв

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Так или иначе, большинству эта тема близка. А кому-то близка настолько, что стала неотъемлемой частью их жизни. О таких людях наш рассказ.

В соседнем доме живёт женщина. Простая, неприметная на первый взгляд. Но чем больше я о ней узнаю, тем больше восхищаюсь. Я давно знала, что у неё есть дочка, потому что девочка часто гуляет на нашей площадке. Потом я увидела Галину с мальчиком. Мальчик этот был в коляске — не инвалидной, а в старенькой прогулочной детской коляске. Позже я узнала, что Галины дети — двойняшки. У мальчика ДЦП. Он самостоятельно не передвигается. В этом году брат с сестрой пошли в первый класс. Вместе. И мама тоже. Каждое утро она катит коляску с сыном в класс, оставляет его там, а сама ждёт под дверью. Я немного поспрашивала дочку Галины о школьной жизни.

— Как твой братик чувствует себя в школе?

— Да всё отлично!

— Не обижают ли его ребята? — спросила, потому что слышала, что сначала была проблема с этим.

— Нет, всё хорошо. У него друг появился. Федя.

— Всё хорошо, значит…

— Да, всё очень хорошо, но одна проблема есть.

— Какая же?

— Братик вместо букв колечки пишет. А так всё хорошо. Ребята его не обижают.

— Ну и славно.

— Да, только ещё с туалетом проблема. На перемене в школьный туалет не попадёшь. Мама братика во время урока водит. А когда он возвращается, то пропускает тему и ничего потом не понимает. А так всё хорошо.

Это сияющее лицо меня поразило. Румяная, счастливая. И мама тоже позитивная очень. Не молодая уже, но энергичная и радостная. А мужа нет… А дома ещё мать лежачая…

— Я уже привыкла, — говорит Галина. — Я научилась радоваться жизни.

А мне стыдно стало. Стыдно за здоровых и обеспеченных, которые ропщут и выражают недовольство.

«Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фессалоникийцам 5:16–18). Ну и пусть кружочки вместо букв, всё равно ВСЁ ХОРОШО!

Александра Третьякова

Пока я готовила статью, мне на просторах интернета попалось стихотворение. Автор пожелал скрыть настоящее имя. Прочитайте и… обязательно заходите на чай, машите рукой, смотрите в глаза!

Инвалид

Сменяя ночи на рассветы,

А утро бесконечным днём,

С окна всегда я шлю приветы

И жду гостей к себе я в дом.

Я наблюдаю, как проходят:

Никто не поднимает глаз,

Как будто мысли вас наводят,

Что есть виновный среди вас.

Хоть улыбнись ты мне украдкой,

Рукою просто помаши!

Внутри себя мне станет сладко:

Есть место для моей души!

Лишь редкий «друг» меня услышит,

Узнает, как мои дела…

И грудь моя опять задышит!

А это просто ведь слова…

Я верный страж, я вам товарищ.

На чай с вареньем очень жду!

Да, хоть с коляски и не встанешь,

Но встретить вас пока могу.

IHA Айхаа

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (260) декабрь 2018 г.