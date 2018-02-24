Главная героиня Элизабет Джордан оказывается в очень распространённой для нашего времени ситуации. На первый взгляд, её семья кажется идеальной. Супруги занимают престижные, высокооплачиваемые должности, живут в роскошном доме и воспитывают милую подрастающую дочку. Но всё ли так идеально, как может показаться с первого взгляда? К сожалению, нет.

Молитва — это мощное оружие

Супруги так увлеклись успехами на своей работе, что совсем забыли уделять время друг другу. Все их разговоры сводятся к пререканиям по поводу бытовых и финансовых проблем. Вместо дружеского общения по вечерам, в доме только и слышатся споры, плодятся взаимные обиды и раздражение. Элизабет считает, что муж просто не хочет её понять и услышать. Тем временем Тони заявляет, что он больше не в силах терпеть странности жены и открыто флиртует с симпатичными коллегами по работе. Обделённая родительским вниманием дочь оказывается меж двух огней. Она не получает никакой поддержки в своих начинаниях, ей остаётся лишь завидовать, слушая рассказы подруг об их весёлом времяпрепровождении со своими родителями. Джорданы и сами не поняли, когда любовь и нежность в общении друг с другом заменились раздражением и недопониманием, а приятное общение перешло в обмен упрёками и высказывание обид.Этот фильм действительно о войне, но здесь вы не увидите стрельбу, погони и вооружённых солдат. О какой же войне идёт речь, спросите вы? О войне с главным врагом на земле — грехом (эгоизмом, ненавистью и равнодушием).

В доме семьи Джорданов идут настоящие боевые действия, в которых по разные линии фронта оказываются супруги Тони и Элизабет.

В борьбе с грехом главным и, пожалуй, единственным оружием является вера в Бога. Именно этим оружием решает воспользоваться Элизабет. Она признаёт, что боролась не с тем врагом, и решается встать на сторону своих близких, а не против них. Чтобы вернуть свою любимую семью, она прибегает к помощи пожилой, умудрённой годами женщины, мисс Клары, которая в своё время оказалась в подобной ситуации. Понимая, что семья её подруги рушится под тяжестью обид и непонимания, мисс Клара вдохновляет Элизабет отправиться на борьбу в свой «командный пункт». Она помогает Элизабет поверить, что Бог в силах помочь им стать тем, чем они должны быть — любящей и крепкой семьёй.

Фильм рассказывает о великой силе молитвы, которая оказывает влияние на все сферы человеческой жизни. Вера в Бога, покаяние и полное доверие мисс Клары к Создателю действительно вдохновляют. Мы видим, как герои фильма отстаивают свои дома, семьи, браки, и побеждают врага. «Ухватиться» за Бога и победить своего противника — это именно то, в чём нуждаются люди в нынешнее время. С просмотром фильма приходит очень чёткое осознание того, что духовная победа обретается лишь обращением к Слову Божьему.

Катя Воронина

Источник: proekt7d.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2018 г.