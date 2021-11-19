Кому молиться?

Кому вы молитесь? Кто научил вас так молиться? И что говорит в Библии Сам Бог относительно того, кому можно и нужно молиться?

В моей жизни настало время, когда мне нужен был человек, который ответил бы на мои вопросы о христианской вере. Бог послал мне такого человека — женщину преклонного возраста. Она при первой же встрече подарила мне Библию, мы много беседовали, и в конце она мне, православному человеку, сказала: «А вы, наверное, и Деве Марии молитесь?» Немного помолчав, она продолжила, как будто рассуждая сама с собой: «Ну, это вообще-то не грех, ведь вы не знали». У меня внутри закипело: «Конечно, молилась! Что значит “не грех”? Разве это вообще может быть грехом?» Вслух я этого не произнесла, а только удивлённо смотрела на неё. Далее она мне вкратце поведала, что иконам и святым молиться нельзя. Приводила ли она какие-то доводы, я не помню. У меня был шок, меня переполняли эмоции, я вообще даже и не предполагала, что кто-то так думает. В голове были противоречия, меня эти слова очень взволновали, и я не могла оправиться несколько дней.

Я пришла домой разбитая, вошла в спальню и плюхнулась со слезами на колени там, где обычно молилась. А молилась я, как правило, перед иконой Иисуса Христа. И хоть я и не поверила этой женщине, но сомнения уже закрались. По правде, я не знала, как правильно, я вообще из Библии на тот момент прочитала только Откровение. Но на всякий случай я повернулась от иконы немного в сторону к окну, как бы и не перед ней уже, что-то между. Молилась я так: «Боже, покажи мне, где правда. Если то, что мне говорила эта женщина, — истина, то дай мне доказательств, и если это неправда, то докажи мне и это, чтобы никто не мог меня сбить с правильного пути». И Господь ответил.

Я начала читать Библию, и по мере чтения кусочки пазла начали складываться в одну картину. Библия часто без лишней философии говорит сама за себя. Начну с главного — с заповедей. Вторая из них звучит так: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель…» (Библия, книга Исход 20:4, 5). Далее Моисей увещевает Божий народ: «Твёрдо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину» (Библия, книга Второзаконие 4:15, 16).

Все мы знаем, как выглядит икона. Под вышеописанное очень подходит. Православные священники порой говорят, что иконам не поклоняются, но оказывают почтение тем, кто на них изображён. Я долго об этом не знала и подозреваю, что многие не знают до сих пор. В Библии мы находим случаи, когда даже ангелы и апостолы не принимали поклонения себе: «Я, Иоанн, … пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться [ему]; но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я — сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись» (книга Откровение 22:8, 9). Так же отреагировал и апостол Пётр: «Когда Пётр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Пётр же поднял его, говоря: встань; я тоже человек» (книга Деяния Апостолов 10:25, 26).

Молитвы святым начинаются обычно так: «Моли Бога о нас…» Конечно, нет ничего плохого просить кого-то молиться о нас, но тут есть несколько моментов.

Во-первых, в Библии сказано: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1 послание Тимофею 2:5). Никто не вправе занимать это место.

Во-вторых, поначалу люди через посредников хотят искренно молиться и служить Богу, но часто эти посредники постепенно становятся их «богами», они заслоняют собой истинного Бога. Человек начинает обращаться только к святым, а у Бога остаётся статус Деда Мороза. Как вы отреагируете, если ваш повзрослевший ребёнок будет обращаться к вам только через кого-то, никогда сам не позвонит, не придёт, а будет слать просьбы через добрых людей? Прочувствовали? Не зря Бог называет Себя нашим Отцом: мы для Него не просто подданные, а дети, любимые дети, ради Которых Он отдал на муки Своего Сына Иисуса, а вместе с Ним и Себя.

Многим именно потому и сложно обращаться к Богу напрямую, что они не знают, какой Он. Вот Богоматерь точно добрая, а Бог? А примет ли Он меня, такого грешного? Но вся Библия пронизана призывами обратиться в молитве именно к Отцу. Сам Иисус учил: «Молитесь же так: “Отче наш, сущий на небесах…”» (Евангелие от Матфея 6:9), «О чём ни попросите Отца во имя Моё, даст вам» (Евангелие от Иоанна 16:23).

Бог во второй заповеди называет Себя ревнителем. Он ревнует Своих детей, но не беспочвенно и эгоистично, но потому что действительно любит нас. Бог видит, что те идолы, на которые человек возлагает свои надежды, не могут помочь. Он видит, что от обращения к ним наши страдания не уменьшатся. Ему больно за нас. И, самое главное, наш Отец жаждет общения со Своими детьми, какими бы непутёвыми они ни были, общения живого, настоящего, чтобы однажды увидеться лицом к лицу, глаза в глаза, и больше не расставаться.

Ася Стрижёва

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2021 г.