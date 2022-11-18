Кому ты молишься?

В последнее время мне всё чаще попадаются приглашения на интернет-курс иконописи. Автор заверяет, что справится каждый. За разумную плату меня научат, как нарисовать своего бога. А ещё его можно вышить, вырезать, распечатать…

В жизни многих людей приходит время, когда они начинают искать встречи с Господом. Такой период когда-то переживала и я. Мне было 15 или 16 лет. Однажды, придя домой из школы, я вдруг стала думать о том, что есть на свете Бог. Мне очень захотелось встретиться с Ним, узнать о Нём. Но где я могу найти Его? Как общаться с Ним? Я выросла в семье, где никто и никогда не упоминал о вере и Христе, но почему-то в моём представлении поклонение Богу прочно связывалось с тем, что где-то нужно раздобыть икону и молиться перед ней. Я так и сделала. Каждое утро и вечер, тайком от всех, я преклоняла колени перед иконой. Так продолжалось до тех пор, пока я не стала исследовать Библию.

Библия о поклонении изображениям

Давайте попробуем разобраться в этом вопросе. Насколько соответствует почитание изображений святых, Богородицы и Господа Священному Писанию? Библия отвечает на этот вопрос однозначно: «Не сотвори себе кумира — никаких изображений того, что на небе, вверху, и что на земле, внизу, и что в воде, ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я — Господь, Бог твой, Бог, Который ожидает безраздельной преданности Себе, Который и с детей взыскивает за грехи, что родители им передают до третьего и даже четвёртого поколения, продолжающих отвергать Меня. Но тем, кто любит Меня и соблюдает заповеди Мои, Я милость творю и в тысячном поколении» (книга Исход 20:4–6, современный перевод под ред. М. П. Кулакова). Это вторая из десяти заповедей неизменного Божьего Закона.

Практика почитания икон входит в явное противоречие с Божественным откровением и учением раннеапостольской церкви. Новозаветные авторы совершенно игнорируют аспект внешности Спасителя, даже не упоминая каких-либо деталей Его лика. В Новом Завете мы нигде не находим ни малейшего намёка на необходимость поклонения Его изображению. Это является веским аргументом в пользу того, что вторая заповедь Закона Божьего остаётся неизменной и в эпоху Нового Завета.

Многие языческие народы утверждали, что их изображения являются только образами или символами, посредством которых они поклоняются божеству, но Бог объявил такое служение грехом.

В Библии есть такие слова: «Есть ли Бог кроме Меня? нет другой твердыни, никакой не знаю… Кто сделал бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же… Плотник… рубит себе кедры, берёт сосну и дуб, которые выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возращает его. И это служит человеку топливом, и [часть] из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печёт хлеб. И из того же делает бога, и поклоняется ему, делает идола, и повергается перед ним… и молится ему, и говорит: «спаси меня, ибо ты бог мой»… И не возьмёт он этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать: «половину его я сжёг в огне и на угольях его испёк хлеб, изжарил мясо и съел; а из остатка его сделаю ли я мерзость? буду ли поклоняться куску дерева?» Он гоняется за пылью; обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать: «не обман ли в правой руке моей?»» (книга пророка Исаии 44:8–20).

Немного из истории иконопочитания

Известный православный историк Г. Флоровский пишет: «Почитание икон установилось в церкви не сразу… В древнейших известных нам росписях нет «икон» в собственном смысле слова. Отчасти то были символические знаки (якорь, голубь, рыба) и аллегории, чаще всего евангельские притчи».

Также можно привести множество текстов ранних апологетов (христианские писатели, защищающие христианство от критики), которые приравнивали использование изображений к греческим языческим культам. Например, 36 правило Поместного собора (церковный собор для обсуждения и разрешения вопросов и дел вероучения, религиозно-нравственной жизни, устройства, управления и дисциплины) в Эльвире (Испания) гласит: «Для нашего же блага не следует хранить никаких изображений в Церкви, и то, чему поклоняются, не должно быть изображено на стенах храма».

Преподобный Серафим Саровский рекомендовал молиться с закрытыми глазами, отстраняясь, таким образом, от всех внешних впечатлений.

Верующему человеку, сердце которого устремлено к Спасителю, не нужно «дополнительных» визуальных средств для установления связи с Господом. Попытка изобразить Вечного посредством материальных предметов снижает представление человека о Боге. Если вы будете молиться непосредственно Богу (а не святым и Божьей матери) без использования наглядности, то точно не ошибётесь.

Иисус сказал: «…будете просить во имя Моё, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас: ибо Сам Отец любит вас» (Евангелие от Иоанна 16:26, 27). Вы понимаете эти слова? Не нужно никого задабривать и просить за нас заступиться. Отец Небесный любит нас и приглашает приходить в молитве непосредственно к Нему. Так делали библейские герои веры, Сам Иисус и апостолы. Давайте брать пример с них и передавать из поколения в поколение чистое учение, а не обычаи, не основанные на Божьем Слове.

Подготовила Наталья Скороход

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2022 г.