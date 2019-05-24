Наши юные друзья! В мае исполняется 95 лет со дня рождения прекрасного писателя Виктора Астафьева. Он писал не только для взрослых, но и для детей. В основу сегодняшней нашей истории лёг один из его рассказов.

Какой деревенский мальчишка не мечтает о прянике? Пряники бывают разных форм, но самая лучшая — это форма коня! Конь этот белый, с розовой гривой. Так хочется укусить или хотя бы лизнуть такого коня!

Чтобы получить заветный пряник, нужно отправиться с соседскими детьми за земляникой и насобирать лукошко. А бабушка эту землянику в городе продаст и купит коня с розовой гривой…

Отправились мы с ребятами в лес, а они, наигравшись и поссорившись, съели сначала все свои ягоды, а потом уговорили меня съесть и ту землянику, которая должна была быть обменяна на пряник.

А чтобы бабушка не ругалась, Санька (самый вредный из детей) предложил насыпать на дно лукошка травы, а сверху чуть-чуть прикрыть ягодами. Бабушка ничего не заметила и очень обрадовалась, что я насобирал столько ягод. На следующий день она отправилась в город продавать мою землянику.

Конечно, в городе мой подлог раскрылся, и бабушка, которая чуть не обманула доверчивую покупательницу, была очень зла. Весь следующий день она жаловалась на меня соседям, а я лежал в кладовке, притворяясь спящим. Но я не спал, и бабушка это знала. А потом я попросил прощенья, и, задыхаясь от слёз, сказал, что больше никогда так не сделаю.

А потом случилось чудо! На столе лежал белый конь с розовой гривой.

Вот такой рассказ. Прошло много лет. Мальчик вырос, но навсегда запомнил, что обманывать — это очень плохо. В тот день он понял, как важно раскаяться и сознаться в дурном поступке. А ещё мальчуган смог оценить красоту прощения. Какая же любящая у него бабушка!

«Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознаётся и оставляет их, тот будет помилован» (Библия, Притчи 28:13).

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (265) май 2019 г.