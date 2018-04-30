В столице России пройдет конференция, посвященная вопросам усыновления

8-9 июня в Москве пройдет конференция Альянса инициатив «Россия без сирот» «До последнего».

По словам организаторов, участие в конференции будет полезно как людям, глубоко вовлеченным в помощь сиротам и приемным семьям, так и тем, кто хочет посвятить часть своего времени, творческих и физических сил достижению цели Альянса «Россия без сирот», сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на прес-центр Альянса инициатив «Россия без сирот».

Основная обучающая и тренинговая программа конференции будет проходить по трем основным потокам: для некоммерческих организаций; для семьи; для неравнодушных людей. В рамках потоков участники смогу получить консультацию юриста и семейного психолога.

«Каждая наша конференция отличается друг от друга. — рассказал руководитель Альянса инициатив «Россия без сирот» Иван Иклюшин.— В этот раз мы продолжим работать на всеобъемлющее сотрудничество разных добрых сил в интересах одного и того же благополучателя, будь то ребенок-сирота, семья на грани краха или семьи с повышенной потребностью в ресурсах (многодетные, приемные или с детьми-инвалидами). Особенностью этого года станут три полноценных трека по направлениям с солидной программой семинаров и тренингов по каждому».

Подробную информацию о конференции можно узнать здесь.

«Россия без сирот» — это гражданское объединение уже существующих и успешно действующих инициатив, которые связаны общими взглядами на вопросы усыновления и работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения.

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2018 г.