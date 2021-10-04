Внимание конкурс детского рисунка на тему «Я читаю Библию»

Нарисуйте свою любимую библейскую историю, любимого героя или как вы читаете Библию всей семьёй.

Возраст участников — до 15 лет.

Рисунок должен быть выполнен на бумаге формата А4 (альбомный лист) карандашами, фломастерами, красками или пастелью. Отправить работы необходимо до 15 ноября (по почтовому штемпелю).

1 декабря состоится подведение итогов и награждение победителей.

Лучшие рисунки мы опубликуем в мартовском номере нашей газеты. Всем участникам будут высланы сертификаты, а победителям — дипломы и подарки.

С нетерпением ждём ваши рисунки по адресу:

424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 17. Редакция газеты «Сокрытое Сокровище», конкурс «Я читаю Библию».

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2021 г.