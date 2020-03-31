Коронавирус: генеральная репетиция проходит успешно

«Катастрофы и бедствия создают все условия для быстрой смены системы верований и убеждений».

Майкл Баркун, социолог

Содержание:

Запертые в городах

Огород под вопросом

На пути к безналу

Беда объединяет

И это только вирус…

А теперь библейский сценарий

Все условия для библейского сценария

Возможно всё

Весь мир сейчас говорит об одном. На нашей планете общая проблема — пандемия. Ещё недавно казалось, что Китай где-то далеко, что коронавирус — беда и проблема китайцев. Но за считанные недели наш мир преобразился…

Запертые в городах

То, что произошло, стало для меня откровением. Моя семья давно думает о переезде в сельскую местность, но, увы, до сих пор мы обитаем в городе (хотя деревенский дом по мере сил и средств строим). Не так давно мне попалась цитата одной христианки, которой более ста лет назад Бог открыл, что наступит время, когда люди захотят покинуть большие города, но не смогут этого сделать. Для меня было загадкой: что же может им воспрепятствовать? Я полагала, что имеется в виду чрезмерная привязанность к городу, его удобствам, развлечениям, услугам.

Наблюдая за тем, как развиваются события в связи с коронавирусом, я поняла, что невозможность покинуть город может стать жуткой реальностью. Строгий карантин, блокпосты и всё — ты в ловушке. В бетонной клетке. А в клетке этой ни морковка, ни картошка не растут. Причём, решение о закрытии города может быть принято настолько быстро, что и в деревню сорваться не успеешь. Так что карантинные мероприятия — способ запереть людей в городе. Не поймите меня неправильно: я совсем не против мер, направленных на сохранение здоровья. Просто у меня в голове стали складываться пазлы. Я стала воспринимать ныне происходящее как важную репетицию накануне грядущих событий (уверена, это будет что-то покруче коронавируса).

Огород под вопросом

Мои родители — дачники. До участков добираются общественным транспортом. Им далеко за 65. Из дома показываться нельзя, а на носу огородный сезон. Они серьёзно опасаются, что могут остаться без своего грин-эко-биоурожая, став, таким образом, зависимыми от внешних источников продовольствия. Сейчас они в основном питаются собственными продуктами. Карантин может привести к невозможности горожан самостоятельно обеспечить себя полезной едой.

На пути к безналу

В соцсетях гуляют сообщения с таким содержанием: «Наличные деньги — отличная среда для вируса, обезопасьте себя: переходите на безнал». Безнал — это удобно, я сама пользуюсь картой. Но надо признать, что это не только удобство, но и возможность тотального контроля над финансами любого человека. Если нужно, то человеку просто блокируют карту, и вот он уже не может ни купить, ни продать. Слышали когда-нибудь слова из библейской книги Откровение: «И он (зверь — прим. ред.) сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откровение 13:16, 17)? Пандемия может стать очередным шагом на пути отказа от наличных денег и усиления контроля над обществом.

Беда объединяет

Папа римский призвал всех верующих в одно и то же время помолиться молитвой «Отче наш». Беда объединяет. Папа и так очень много сделал для объединения не только всех христиан, но и верующих других религий. Иудаизм, ислам — все протянули руку общения папе. Пандемия — ещё один повод сплотиться под властью всемирного лидера и авторитета.

«Ну и что в этом такого?» — спросите вы. Дело в том, что папство стремится объединить всех не только в молитве за прекращение пандемии, но и в соблюдении воскресенья как особого дня поклонения Богу, что противоречит четвёртой заповеди Закона Божьего, повелевающей святить день субботний. Власть папы присвоила себе право изменять Божий Закон. Это причина, по которой не стоит спешить вставать под папское знамя. Если Бог говорит одно, а религиозный лидер другое, то христианину следует следовать за Богом, не так ли?

И это только вирус…

Мы стали свидетелями того, как крошечный вирус лишил покоя всю планету.

Давайте подумаем, что произойдёт и какова будет реакция людей, если к масштабным эпидемиям добавятся глобальные природные катаклизмы, ведь именно это предсказывает Библия: «будут глады, моры и землетрясения по местам» (Евангелие от Матфея 24:7).

Представьте себе такую картину будущего: Лос-Анджелес разрушен страшным землетрясением. Сотни тысяч человек считаются погибшими, многие ранены, по крайней мере, четверти из них требуется срочная госпитализация. Но больницы разрушены. Президент США направляет в этот район все армейские службы, санитарные части и полевые госпитали. Некоторые государства предложили крупномасштабную помощь.

Через неделю крупное землетрясение сотрясает Японию, оставив Токио в худшем состоянии, чем Лос-Анджелес. Пять дней спустя третье землетрясение происходит в Западной Европе. Эти государства уже не могут помогать Соединённым Штатам. От различных катастроф страдают все страны. Теперь каждое государство должно рассчитывать на собственные силы.

Эта история, конечно же, выдумана. Но нечто подобное ждёт нашу Землю. Библия предсказывает ужасные катастрофы, которые обрушатся на наш мир в конце времён. Стихийные бедствия приведут мир на край гибели. «И будут знамения в солнце и луне и звёздах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится; люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются» (Евангелие от Луки 21:25, 26).

Как будут реагировать руководители стран? Вероятно, их речь будет похожа на эту:

«Как вам известно, за последние несколько недель на нашу планету обрушился целый ряд опустошительных стихийных бедствий, о возможности которых мы и помыслить не могли ещё полгода назад. Мир сковывает экономический, политический, религиозный и экологический паралич. Но что хуже всего — все мы парализованы страхом. Ибо кто знает, может, самое ужасное ещё впереди? Воздействие этих бедствий на нашу планету столь велико, что если в ближайшем будущем произойдут катастрофы подобных или ещё больших масштабов, то выживание всего человечества окажется под вопросом. Пришло время задуматься: не прогневался ли на нас Бог? Не пытается ли Он что-то сказать нам?»

И кто-то, претендующий на место Бога, конечно, скажет. Только это будет не Господь-Создатель, а духовное лицо, за которым наблюдает вся земля, авторитет которого растёт и крепнет в последнее время. В Библии религиозная власть, претендующая на место Бога, но извращающая заповеди Творца, называется зверем: «И дивилась вся земля, следя за зверем… И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира» (Откровение 13:3, 7, 8).

А теперь библейский сценарий

Даже если всё это кажется вам пока фантазией, дочитайте до конца. Представляете, каково будет ваше удивление, если события будут развиваться по предложенному сценарию? Прочитайте. Хотя бы любопытства ради.

Есть люди, которые верят, что сегодня для мира звучит последняя весть предостережения. Это христиане-адвентисты седьмого дня. Последнюю весть несут три ангела, описанные в 14 главе книги Откровение (последняя книга Библии).

«И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу; и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод» (Откровение 14:6, 7).

Обратите внимание, что первый ангел цитирует текст четвёртой заповеди Закона Божьего: «Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Библия, книга Исход 20:8–11).

Читаем дальше: «И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы» (Откровение 14:8). Здесь описывается Вавилон — церковь-отступница, ставящая свои законы и постановления выше Божьих заповедей. Бог говорит: «Помни день субботний», церковь устанавливает вместо субботы языческий день поклонения солнцу. Естественно, выбирается благовидный предлог — воскресение нашего Спасителя. Однако нигде в Библии нет повеления святить воскресенье. При этом упоминаний о святости субботнего дня — великое множество.

«И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело своё, или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днём, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его» (Откровение 14:9–11).

Последний ангел предупреждает о начертании зверя. Начертание — это печать. У Бога тоже есть печать: «Субботы Мои соблюдайте, ибо это — знамение между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас» (Библия, книга Исход 31:13). Знамение — значит знак. Итак, суббота — это особенный знак верности Богу.

Заканчивается трёхангельская весть итогом: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откровение 14:12).

Итак, давайте уясним главное: истинные последователи Христа соблюдают заповеди Божии, а не заповеди, созданные человеком.

Ещё пророк Даниил предупреждал, что восстанет власть, которая «против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них [праздничные] времена и закон» (Библия, книга пророка Даниила 7:25). История неизбежно приводит нас к пониманию того, что это за власть.

В конце земной истории каждый из живущих займёт либо сторону Вавилона (церкви, предпринимающей попытки изменить Закон Божий), либо сторону Бога и Его заповедей. У Бога не бывает мелочей. Он говорит: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом» (Евангелие от Луки 16:10).

Так вот, адвентисты убеждены, что в конце времени будет принят так называемый воскресный закон, повелевающий в обязательном порядке особенно чтить этот день, воздерживаясь от работы и проводя время в церкви и с семьёй. Казалось бы, воскресный закон — добрый шаг, позволяющий внести какую-то стабильность в наше шаткое бытие. Если бы не одно НО: Бог повелел соблюдать именно субботу. И повеление это Он дал сразу после сотворения мира, задолго до появления еврейского народа. Поэтому мнение, что суббота — для евреев, необоснованное. Суббота — для всего творения.

Все условия для библейского сценария

Позвольте процитировать фрагмент одной любопытной статьи.

«Адвентисты седьмого дня всегда отличались тем, что предсказывали, что в конце времени будет в обязательном порядке принят указ, предписывающий под страхом смерти поклоняться в воскресный день. Данная позиция вызывала и недоверие, и насмешки: ну с какой это стати такое постановление будет введено во всемирном масштабе? Одним из серьёзных аргументов “против” было значительное различие культур. Ну не представляется возможным, чтобы и азиатские, и европейские страны, и страны Северной и Южной Америки вдруг стали себя вести одинаково, лоббируя один и тот же закон. Однако же, коронавирус-19 быстро поломал такие представления. Сегодня нетрудно заметить, что абсолютное большинство государств как бы копируют друг друга, борясь с коронавирусом. Если закрыть название страны в новостях, то не всегда можно точно предположить, о каком регионе идёт речь. Коронавирус-19 не только сблизил и без того глобализованный мир, но и показал, что одинаковое поведение президентов, политиков и народов в целом очень возможно.

Однотипное поведение может заканчиваться однотипными решениями и законами.

Мировая ситуация с коронавирусом-19 — это печальная пророческая демонстрация того, как будет принят закон о воскресном дне. То, что вчера было разнообразным и невозможным, сегодня в течение считанных дней превратилось в однотипную реальность. Едва заметные в микроскоп вирусы смогли за несколько месяцев изменить мир, и лично для меня всё происходящее очень наглядно показывает, что адвентисты, предрекая всеобщее воскресное поклонение, не говорят о чём-то невозможном. В той модели мира, в которой мы живём, воскресный указ весьма и весьма возможен» (Даниил Гордан, «Коронавирус как пророчество и лакмус», boruh.info).

Возможно всё

Стоит разразиться какому-нибудь достаточно серьёзному кризису, и люди начнут вести себя самым непредсказуемым образом. Идея «общего блага» (излюбленная тема папы римского) приведёт к тому, что люди будут лишаться свободы, потому что не действуют, как большинство. Порядочные люди в одночасье могут стать врагами народа только потому, что хотят жить по совести, а не по навязываемым стандартам и правилам.

Чем ближе Пришествие Христа и Божий суд, тем громче будет звучать голос тех, кто не готов променять заповедь Божью на заповедь человеческую, но и тем яростнее библейский «зверь» будет бороться за своё «право» властвовать над умами людей во всем мире.

Друзья, я очень надеюсь, что коронавирус — это только репетиция, что у нас ещё будет передышка и возможность обратиться к Богу не под влиянием событий, а спокойно и осознанно. Используйте время затишья, чтобы изучить Закон Божий и узнать, что говорит Библия о последних событиях. Просите Бога показать вам, где истина, и дать сил стоять за неё даже ценой жизни, если потребуется. И помните: тех, кто верен Ему, Бог сохранит в самое мрачное время существования Земли. Господь обещает: «И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая придёт на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле» (Откровение 3:10).

Когда на наш мир будут изливаться семь последних ужасающих язв, народ Божий будет под Его чуткой охраной и заботой. А кто народ Божий? Соблюдающие заповеди Его и имеющие веру в Иисуса. Присоединяйся к их числу!

Подготовила Елизавета Черникова

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