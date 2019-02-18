Котлету мужику!

Разговор в семье веганов

— Ты что такое мне приготовила?!

— Это очень полезный салат с проростками киноа…

— Я тут пашу целый день, чтобы есть какой-то салат? Я мужик, мне нужны соевые котлеты!

***

— Ты мясо ешь?

— Нет.

— А рыбу?

— Тоже нет.

— Вегетарианец?

— Бюджетник.

Хотите — зовите их котлетами, хотите — биточками, но они всё равно очень вкусные и сытные! Вегетарианцам, бюджетникам, тем, кто постится, тем, кто заботится о своём здоровье или просто хочет попробовать что-то новенькое, мы предлагаем рецепты веганских котлет. А к ним мы приготовим вкуснейший кетчуп без уксуса. Мммм…

Котлеты чечевичные

Ингредиенты:

2 стакана отварной чечевицы

2 стакана панировочных сухарей

1,5 стакана воды

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 ст. ложки измельчённой зелени укропа или петрушки

4 ст. ложки растительного масла

соль по вкусу

Приготовление:

Чечевицу пропустить через мясорубку. Лук нарезать мелкими кубиками, чеснок измельчить. Все ингредиенты смешать, добавив соль по вкусу, и сформировать котлеты любой формы. Выпекать 40 минут при температуре 180°.

Рекомендации:

Чечевицу для котлет покупайте крупную, плоскую, коричнево-зеленоватую.

Если у вас нет мясорубки, то отваренную чечевицу можно просто помять толкушкой. Ничего страшного, если некоторые чечевички останутся целыми.

Панировочных сухарей можно взять меньше, чем указано в рецепте. Тогда и воды нужно добавить меньше. Масса не должна быть вязкой.

Если масса получилась не достаточно густой, можно добавить немного овсяных хлопьев.

Поэкспериментируйте с кориандром. Только не переборщите.

Если у вас простая духовка старой модели, возможно, потребуется перевернуть котлеты в процессе запекания.

Можете использовать котлетки для приготовления чечевичбургеров.

Котлеты фасолевые

Ингредиенты:

2 стакана отварной фасоли

4 отварных картофелины

2 луковицы

1 ч. ложка базилика

3 зубчика чеснока

0,5 стакана панировочных сухарей

3 ст. ложки растительного масла

2 – 3 ст. ложки манной крупы

соль по вкусу

Приготовление:

Фасоль и картофель пропустить через мясорубку. Лук нарезать кубиками и пассеровать с добавлением базилика и растительного масла. Чеснок измельчить. Смешать все ингредиенты, добавив соль по вкусу, и сформировать котлеты любой формы. Выпекать 30 минут при температуре 180°.

Кетчуп

Ингредиенты:

3/4 стакана томатной пасты

1/4 стакана воды

1/2 стакана мёда или сахара

2 зубчика чеснока (измельчить или пропустить через чесночницу)

сок одного лимона

1/4 луковицы (мелко порезать)

1/3 стакана растительного масла

2 – 3 ч. ложки соли (без горки)

Приготовление:

Соединить все продукты, хорошо перемешать (чтобы масло сверху не плавало). Дать настояться полчаса в холодильнике.

Примечания:

Подавать к макаронам, рису, котлетам и пицце. Можно смазывать основу для пиццы.

Хранить в холодильнике. (Долго не портится, но обычно съедается очень быстро).

Томатную пасту выбирайте без добавок и крахмала. Хорошо подходит «Кухмастер».

Воду можно не добавлять.

С луком и чесноком можно экспериментировать по вкусу.

Если вам кажется, что в кетчупе чего-то не хватает, возможно, нужно подсластить его или подсолить.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (262) февраль 2019 г.