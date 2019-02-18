Котлету мужику!

Разговор в семье веганов
— Ты что такое мне приготовила?!
— Это очень полезный салат с проростками киноа…
— Я тут пашу целый день, чтобы есть какой-то салат? Я мужик, мне нужны соевые котлеты!
***
— Ты мясо ешь?
— Нет.
— А рыбу?
— Тоже нет.
— Вегетарианец?
— Бюджетник.
Хотите — зовите их котлетами, хотите — биточками, но они всё равно очень вкусные и сытные! Вегетарианцам, бюджетникам, тем, кто постится, тем, кто заботится о своём здоровье или просто хочет попробовать что-то новенькое, мы предлагаем рецепты веганских котлет. А к ним мы приготовим вкуснейший кетчуп без уксуса. Мммм…
Котлеты чечевичные
Ингредиенты:
- 2 стакана отварной чечевицы
- 2 стакана панировочных сухарей
- 1,5 стакана воды
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст. ложки измельчённой зелени укропа или петрушки
- 4 ст. ложки растительного масла
- соль по вкусу
Приготовление:
Чечевицу пропустить через мясорубку. Лук нарезать мелкими кубиками, чеснок измельчить. Все ингредиенты смешать, добавив соль по вкусу, и сформировать котлеты любой формы. Выпекать 40 минут при температуре 180°.
Рекомендации:
Чечевицу для котлет покупайте крупную, плоскую, коричнево-зеленоватую.
Если у вас нет мясорубки, то отваренную чечевицу можно просто помять толкушкой. Ничего страшного, если некоторые чечевички останутся целыми.
Панировочных сухарей можно взять меньше, чем указано в рецепте. Тогда и воды нужно добавить меньше. Масса не должна быть вязкой.
Если масса получилась не достаточно густой, можно добавить немного овсяных хлопьев.
Поэкспериментируйте с кориандром. Только не переборщите.
Если у вас простая духовка старой модели, возможно, потребуется перевернуть котлеты в процессе запекания.
Можете использовать котлетки для приготовления чечевичбургеров.
Котлеты фасолевые
Ингредиенты:
- 2 стакана отварной фасоли
- 4 отварных картофелины
- 2 луковицы
- 1 ч. ложка базилика
- 3 зубчика чеснока
- 0,5 стакана панировочных сухарей
- 3 ст. ложки растительного масла
- 2 – 3 ст. ложки манной крупы
- соль по вкусу
Приготовление:
Фасоль и картофель пропустить через мясорубку. Лук нарезать кубиками и пассеровать с добавлением базилика и растительного масла. Чеснок измельчить. Смешать все ингредиенты, добавив соль по вкусу, и сформировать котлеты любой формы. Выпекать 30 минут при температуре 180°.
Кетчуп
Ингредиенты:
- 3/4 стакана томатной пасты
- 1/4 стакана воды
- 1/2 стакана мёда или сахара
- 2 зубчика чеснока (измельчить или пропустить через чесночницу)
- сок одного лимона
- 1/4 луковицы (мелко порезать)
- 1/3 стакана растительного масла
- 2 – 3 ч. ложки соли (без горки)
Приготовление:
Соединить все продукты, хорошо перемешать (чтобы масло сверху не плавало). Дать настояться полчаса в холодильнике.
Примечания:
Подавать к макаронам, рису, котлетам и пицце. Можно смазывать основу для пиццы.
Хранить в холодильнике. (Долго не портится, но обычно съедается очень быстро).
Томатную пасту выбирайте без добавок и крахмала. Хорошо подходит «Кухмастер».
Воду можно не добавлять.
С луком и чесноком можно экспериментировать по вкусу.
Если вам кажется, что в кетчупе чего-то не хватает, возможно, нужно подсластить его или подсолить.