Крещение: зачем, когда и как

Сегодня мы поговорим о крещении. Что это за обряд? Имеет ли крещение какое-нибудь отношение к спасению человека? Каким образом оно должно совершаться? И, вообще, есть ли какое-либо упоминание о крещении в Библии?

В Евангелии от Марка Христос обращается к Своим ученикам со словами: «Кто будет веровать и креститься, спасён будет; а кто не будет веровать, осуждён будет» (Марка 16:16). Эти слова Иисус сказал перед Своим вознесением.

Вот ещё один текст о крещении: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Евангелие от Матфея 28:19). Это повеление Христа ученикам.

Когда Христос беседовал с Никодимом, одним из представителей священства того времени, Он подчеркнул важность рождения от воды и Духа: «Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Евангелие от Иоанна 3:5). Под рождением от Духа подразумевается изменение мышления — процесс весьма долгий и непростой. В христианстве этот процесс назван «рождением свыше», освящением. Порой нужна целая жизнь, чтобы изменить устоявшийся образ мыслей и сформировать богоугодный характер. Здесь также упоминается о рождении от воды, то есть о крещении. Возникает вопрос: что подразумевал Христос, говоря о крещении. Как оно должно совершаться?

В Библии не так уж много говорится о деталях этого священнодействия. Однако можно выделить некоторые важные аспекты, которые помогают воссоздать библейскую модель крещения.

Как крестился Иисус?

В Библии записан пример крещения Самого Христа: «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него… И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды…» (Евангелие от Матфея 3:13, 16). В обоих текстах в словах «креститься», «крестившись» используется греческое слово baptidzo, которое переводится как «погружать в воду», или «окунать».

Таким образом, подразумевается крещение посредством погружения в воду, а не просто кропление или обливание водой.

В каком возрасте крестился Иисус?

На примере Христа мы также можем определить возрастной критерий крещаемого. Написано, что «Иисус, начиная Своё [служение], был лет тридцати» (Евангелие от Луки 3:23). Тогда же Он и крестился. То есть Христос был в зрелом возрасте, когда совершал крещение, и это вполне объяснимо, потому что крещение — это обещание Богу жить по совести. Апостол Пётр написал: «…крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести» (Библия, 1 послание Петра 3:21).

Другими словами, перед тем как креститься, человек, по крайней мере, должен понимать, что есть хорошо, а что плохо. Иначе как он может обещать жить по совести, не будучи ещё сам научен определять, что есть добро и зло? Этот библейский текст исключает крещение младенцев. В Библии нет ни одного упоминания о крещении детей. Не практиковали крещение младенцев и апостолы.

Крещение младенцев

Тертуллиан, выдающийся раннехристианский писатель и богослов, живший в III веке, выступал против крещения младенцев. Согласно Тертуллиану, люди не должны креститься до тех пор, пока они не вырастут и не поймут, почему они приходят к Христу. Оппозиция Тертуллиана крещению маленьких детей предполагает, что крещение младенцев было неким нововведением в начале третьего столетия.

Только в 418 году (спустя почти 4 столетия после Рождества Христова) церковный совет в Карфагене утвердил крещение младенцев, предавая анафеме тех, кто этому противится. Именно в этот период языческие традиции и культы начинают проникать в христианство.

Крещение для прощения грехов

В Библии написано, что все люди грешны: «Нет праведного ни одного» (Послание римлянам 3:10).

Когда человек признаёт существование Бога, тогда он вынужден признать Его законы и заповеди, управляющие Вселенной. Есть законы, которые регулируют взаимоотношения между человеком и Богом, а также между людьми. Помните Десять заповедей? Не сотвори себе кумира и никакого изображения; не убивай, не прелюбодействуй, не кради, почитай отца и мать и др. Взрослея, человек осознаёт, что его жизнь не всегда соответствовала тем критериям, которые записаны в Законе Божьем. Он начинает понимать, что кому-то, возможно, причинил боль своими поступками. Возникает чувство вины, которое приводит либо к сожалению о грехе, или раскаянию, либо к ожесточению.

Если человек, сравнивая свою жизнь с библейскими критериями, раскаивается в совершённых им неправильных поступках, тогда следующий шаг — крещение: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши» (Библия, книга Деяния Апостолов 3:19). С этими словами апостол Пётр выступил перед иудеями, которые поощряли распятие Христа. В другой раз он обратится к ним с тем же призывом: «Пётр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов» (Библия, книга Деяния Апостолов 2:38).

Таким образом, покаяние предшествует крещению, а крещение, в свою очередь, снимает чувство вины и даёт прощение грехов, как написано в Библии.

Одно крещение?

Покаяние — это осознание вины, которое невозможно без глубокого анализа своего поступка. В связи с этим возникает вопрос: следует ли человеку креститься в сознательном возрасте, если он уже был крещён в младенчестве?

Написано: «Один Господь, одна вера, одно крещение» (Библия, Послание ефесянам 4:5). В этом тексте акцент делается не на количестве крещений, а на качестве крещения. Другими словами, настоящее крещение, которое соответствует библейскому критерию и, соответственно, принимается Небом, — одно. И оно должно совершаться по тем канонам, которые записаны в Библии.

В Библии описан случай повторного крещения в христианской церкви: «Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя [там] некоторых учеников, сказал им: приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нём, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса» (книга Деяния Апостолов 19:1–5). Другими словами, в городе Ефес были ученики, которые не до конца понимали некоторые пункты христианского учения. Апостолу Павлу пришлось дополнить эти пробелы в доктринальных вопросах, и после этого люди крестились повторно.

Суммируя сказанное выше, мы можем сделать следующие выводы:

Крещение имеет библейское обоснование: «Кто будет веровать и креститься, спасён будет; а кто не будет веровать, осуждён будет» (Евангелие от Марка 16:16). Иисус крестился в сознательном возрасте через полное погружение в воду. Крещение, которое принимается Небом, — одно.

Люди могут устанавливать свои правила относительно крещения, спасения, а также других вопросов, касающихся взаимоотношений человека с Богом. Но если эти правила противоречат Слову Божьему и Десяти заповедям, то нет в них истины. И искренние искатели Бога задают правомерный вопрос, некогда заданный Иисусом учителям того времени: «Хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти своё предание?» (Евангелие от Марка 7:9).

Алексей Пахоменков

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Полное погружение в воду при крещении символизирует смерть для греха.

Выход же из воды — воскресение для новой жизни с Богом.

«Быв погребены с Ним в крещении, в Нём вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мёртвых» (Библия, Послание колоссянам 2:12).

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2020 г.