Мужчина принял крещение после того, как нашел среди мусора DVD «Конфликт Веков»

Это история 58-летнего Антонио Сото, человека, который 19 лет изучал Библию по DVD, который он нашел в мусорном баке. «Я работал в клининговой компании в районе Сан-Хоакин в Сантьяго, Чили, и это было очень дорого. Я взял несколько DVD, и один привлек мое внимание, потому что там было написано «Конфликт Веков», — сказал Сото.

«Я начал смотреть DVD, и мне понравилось все, о чем говорил пастор Луис Гонсалвеш. Внутренне я чувствовал, что Бог говорит со мной», — продолжил Сото. «Я был очень тронут его манерой говорить. Моя мать была евангелисткой, она могла читать или писать, а я читал ей Библию».

После нескольких лет изучения Библии и преодоления многих личных проблем он нашел Nuevo Tiempo, испаноязычный телевизионный канал адвентистской церкви в Южной Америке. Там пастор Гонсалвеш пригласил его посетить церковь адвентистов. «Все начало меняться, — сказал Сото. — Мой характер, я больше не пил алкоголь, я не курил, я не ходил на вечеринки».

Сото начал ходить в церковь, затем в малую группу и начал изучать Библию у Франциско Бриланте, библейского наставника, который обнародовал его историю.

В апреле, в завершении евангельской кампании «Страстной недели» в церкви Альварес-де-Толедо адвентистов седьмого дня, Антонио Сото отдал свою жизнь Христу через крещение.

Анжела Ариас

Источник logosinfo.org по материалам ANN

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2019 г.