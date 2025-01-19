«И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и се отверзлись Ему небеса, и увидел [Иоанн] Духа Божия, Который сходил как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение» (Евангелие от Матфея 3:16, 17).

Конечно можно было просто жить

И совершать привычные движенья,

Не принимая важного решенья —

А что же дальше? Быть или не быть?

Так всё и было, жили просто так.

И всё казалось важным и серьёзным.

Но в этой жизни рано или поздно,

Получит каждый с неба Божий знак.

И кто не смог сказать Иисусу «нет»

И сделал шаг из смертной тени к свету,

В крещении увидел знак Завета,

Как поворотный жизненный момент.

И в мир добра открыло небо дверь,

Впуская свет невидимой Отчизны.

Помимо прежней и привычной жизни,

Есть у него и миссия теперь.

Когда-то был крещён и Божий Сын

В знак единенья со Своим народом.

И человек, войдя в крещенья воды,

Теперь с народом и Христом един.

И отворятся небеса над ним,

И облечётся силой Духа свыше,

Узнает, как живое небо дышит,

И скажет Бог: «Возлюбленный Мой сын!»

Татьяна Хлопкова