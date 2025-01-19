«И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и се отверзлись Ему небеса, и увидел [Иоанн] Духа Божия, Который сходил как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение» (Евангелие от Матфея 3:16, 17).
Конечно можно было просто жить
И совершать привычные движенья,
Не принимая важного решенья —
А что же дальше? Быть или не быть?
Так всё и было, жили просто так.
И всё казалось важным и серьёзным.
Но в этой жизни рано или поздно,
Получит каждый с неба Божий знак.
И кто не смог сказать Иисусу «нет»
И сделал шаг из смертной тени к свету,
В крещении увидел знак Завета,
Как поворотный жизненный момент.
И в мир добра открыло небо дверь,
Впуская свет невидимой Отчизны.
Помимо прежней и привычной жизни,
Есть у него и миссия теперь.
Когда-то был крещён и Божий Сын
В знак единенья со Своим народом.
И человек, войдя в крещенья воды,
Теперь с народом и Христом един.
И отворятся небеса над ним,
И облечётся силой Духа свыше,
Узнает, как живое небо дышит,
И скажет Бог: «Возлюбленный Мой сын!»
Татьяна Хлопкова