Кризис среднего возраста в браке: как обрести счастье

Средний возраст — это переходный период, своеобразный конец «второй молодости». Человек начинает осознавать конечность жизни, и это не проходит бесследно. В браке это может проявляться у всех по-разному. Когда дети вырастают, супруги часто обнаруживают, что им больше не о чем говорить, по сути, они

чужие друг другу. Но как хочется быть просто принятым!

В организме человека за принятие отвечает гормон окситоцин. Он вырабатывается при двигательной активности. К примеру, младенца кладут матери на грудь, и он активно чмокает, тем самым повышая привязанность и доверие к матери. Совместные дела, прогулки, объятия, интимные отношения или просто массаж дадут то самое чувство доверия и принятия, помогут пережить кризис среднего возраста, или пустого гнезда.

Можно, конечно, пойти по самому примитивному пути: завести животное, объект новой заботы, и вновь обрести темы для разговоров. Это может помочь некоторым парам продолжить жить вместе. Но практика показывает, что число разводов растёт. У мужчины пик выработки тестостерона пройден, и ему особо необходимо чувствовать принятие именно своей женой, как в словах одобрения, так и в интимной жизни. У женщин изменения в гормональной сфере происходят волнообразно. Иногда именно в этот период «болит голова», чувствуется общая усталость и т. д. Что же делать?

В Библии есть наставление апостола Павла верующим в Коринфе: «Но, [во избежание] блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена — мужу. Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а [потом] опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим» (1 послание коринфянам 7:2–5).

А если обиды закрыли небосклон и мысли внутри, как злые собаки, желающие покусать супруга? Если муж или жена постоянно выискивает недостатки второй половинки и кажется, что уже ничего не изменить и нужно искать другого партнёра?

К 45 – 50 годам человек бывает истощён эмоционально, но это не самое страшное. Страшнее, когда он остаётся зацикленным на себе. Это тупик.

В новом браке бывших супругов обычно ожидает разочарование. Ведь они надеются на такие же нежные отношения с другим человеком, какие были в молодости с женой или мужем. Но в зрелом возрасте организм уже не так активно вырабатывает пять особых гормонов, ответственных за формирование чувств: дофамин, серотонин, адреналин, норадреналин и фенилэтиламин. А именно эти гормоны отвечают за чувство влюблённости. Поэтому долгие отношения вовсе не гарантированы. Можно, конечно, смириться и терпеть. Но ведь можно терпеть и без развода, без нервотрёпок и скандалов!

И всё же, какой выход? Главное, нужно помнить, что отношения, строящиеся по принципу «ты мне — я тебе», всегда ущербны. Ни одна семья, построенная по такому принципу, не будет по-настоящему счастлива.

Однако многие семьи обретают мир и счастье в период среднего возраста и дальше. Но всегда ли в их семейной жизни было так? Нет! Просто кто-то из супругов стал верующим и принял решение жить в любви. «Бог есть любовь» (Библия, 1 послание Иоанна 4:8). А любовь в Библии — это действие!

Чувство одиночества, переосмысление жизни, ощущение её бесцельности и опустошённость побуждают многих супругов искать ответы на жизненно важные вопросы. И в своих поисках люди обращаются к Библии и узнают об Иисусе Христе, Который взял на Себя ответственность за наши грехи и заплатил Своей жизнью, чтобы мы были прощены и наделены способностью любить Его и друг друга так, как Он полюбил нас.

Поэтому сегодня у каждого супруга есть возможность принять решение: следовать рекомендациям Творца или плыть по течению и пожинать разрушающие последствия такого выбора.

Обращённый к Богу человек наполняется Его любовью, изучая Библию и общаясь с Богом в молитве. Как Бог непостижим и бесконечен, так и любовь человека, который находит силу и вдохновение в Боге, не кончается. Такому человеку есть что дать и своему супругу, и окружающим. Жизнь начинает играть новыми красками, ведь теперь взор устремлён не на себя, а на других, не на своё, а на их благополучие.

Счастье — это живое участие в жизни другого, в его проблемах и переживаниях, в его грусти и радости. Верующие супруги могут ошибаться, не всё получается сразу, но они умеют прощать друг друга и двигаться дальше. Главное, они не ждут благодарности за свои добрые дела и отношения, потому что получают удовольствие от того, что рядом с ними хорошо другим, и наслаждаются самим процессом жизни.

Если в вашей семье кризис отношений, подумайте, как жить дальше. Любое решение будет вам чего-то стоить. Если вы решите поступать по-христиански, то придётся отказаться от своей гордости и эгоизма. Бог даст вам силы и обещает поддерживать.

Иисус является Автором и Архитектором любых правильных отношений. Если в отношениях нет Христа, то они изначально будут неправильными, потому что где нет Иисуса, там живёт грех, а грех разрушает или даёт подделку. Попробуйте стать на сторону Бога, избавьтесь от своего «эго» и обретите себя настоящего. Вам понравится!

Андрей Гарбарчук

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2020 г.