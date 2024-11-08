Кто хозяин твоей жизни?

«Я хозяин своей жизни» — звучит гордо. Но нет ли хозяина получше?

Отпусти ветку

В одной притче рассказывается о человеке, который охотился в лесу на зайца. Он уже почти настиг длинноухого, как вдруг оба они оказались на самом краю скалы. У зайца, разумеется, были преимущества. Маленький и проворный, он быстро развернулся и убежал. А человеку не удалось повернуть, и он свалился в пропасть. Падая, он заметил какую-то ветку и уцепился за неё. После чего стал взывать о помощи. «Есть ли там кто-нибудь наверху?» — кричал он. Ответа не было. Тогда он крикнул ещё громче: «Есть там кто-нибудь наверху?»

Наконец откуда-то сверху раздался величественный голос: «С кем ты желаешь говорить?»

Человек, в отчаянии уцепившийся за ветку, крикнул: «С кем угодно, кто может помочь мне».

Этот странный обмен репликами продолжался. Голос свыше спросил: «Есть ли у тебя вера?» «Да», — ответил человек. Он надеялся, что это правда.

«Прекрасно, — произнёс голос, — если у тебя есть вера, отпусти эту ветку».

Человек заколебался. Он посмотрел вниз. Там была бездонная пропасть. Казалось, между ним и верной смертью осталась только эта ветка. Наконец, после долгого молчания несчастный воскликнул: «Есть там наверху ещё кто-нибудь?»

Как эта притча порой напоминает нашу жизнь! Мы считаем, что у нас есть вера в Бога, мы говорим об этом и гордимся этим. Мы чувствуем себя прекрасно — пока нашей вере ничто не угрожает. Но когда это происходит, когда мы попадаем в рискованную ситуацию, где должны полностью положиться на Бога, где должны либо доказать веру, либо отречься от неё, — это совсем другое дело.

Нелегко отпустить ветку, за которую мы держимся, даже если она весьма ненадёжна, и безоглядно довериться Господу. Но когда Господь требует полного подчинения, многие люди оглядываются вокруг в поисках какого-то другого бога, в поисках веры, которая не требует такой безоговорочной преданности. Нелегко отпустить ветку!

Только в крайнем случае?

Один христианин рассказывал другому, что все его усилия решить некую проблему оказались тщетными. И заключил: «Мне буквально ничего не остаётся, как положиться на Господа». Его друг с сочувствием спросил: «Неужели дошло до этого?»

Неужели дошло до этого? Неужели придётся вручить Господу управление своей жизнью?

Страх довериться

Почему нельзя просто сказать, что мы верим? Почему мы должны доказывать это, отпуская ветку?

Подчинение — это самое трудное в христианской жизни. Однако подчинение — это единственный ключ, единственный путь к спасительной связи с нашим Господом. Так как же Он может нас спасти, если мы не прекращаем попыток спастись самостоятельно? Как Он может нас спасти, если мы не позволяем Ему сделать это по-Своему?

Подчинение кажется нам рискованным мероприятием, поэтому мы его боимся. По-видимому, мы думаем, что Господь только и ждёт момента нашего подчинения, чтобы обрушить на наши головы кучу неприятностей. Он, конечно, заставит покончить со всем тем, от чего мы не хотим отказаться, и делать всё то, чего нам делать не хочется.

Каким мы представляем Господа? Неужели Господь, Который так нас любит, что отдал Своего Единородного Сына на смерть за нас, неужели Он изменит Себе, чтобы сделать нашу жизнь по возможности невыносимой? Апостол Павел задал этот вопрос так: «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Библия, Послание римлянам 8:32).

Слушайте дальше. Если бы вы узнали Его, если бы вы действительно узнали Его, вами бы овладело страстное стремление позволить Ему управлять вашей жизнью. И вы узнали бы, что это совершенно безопасно, не предполагает никакого риска. Наоборот, чем глубже ваша преданность, чем полнее ваше подчинение, тем больше будет чувство изумления перед Его любовью, Его предусмотрительностью, Его неотступной заботой. Когда вы подчиняетесь Господу Иисусу Христу, вы подчиняетесь Тому, Кто любит вас, как будто вы единственный в мире человек, достойный любви. Разве может быть здесь какой-то риск?

И всё же гордому сердцу очень трудно подчиниться!

Уступить руль

Человек по природе так устроен, что ему трудно уступить место водителя; он никак не хочет подвинуться и позволить Господу управлять. Но как иначе Он сможет сделать для нас то, чего сами мы сделать для себя не в состоянии?

Как мы осуществляем это подчинение? Как мы вступаем в спасительную связь с нашим Господом? Позвольте мне, сильно упрощая, ответить на этот вопрос тремя краткими, чёткими фразами.

1. Я грешник. Для гордого сердца нет ничего более трудного, чем это признание — не слабости, не личных проблем, а греха. Мы должны назвать грех его настоящим именем, перестать обвинять свою наследственность, родителей, окружающую среду и всё остальное, что мы находим нужным обвинять, и подойти к тому, чтобы сказать: «Я виновен. Никто другой не несёт за меня ответственность. Помоги мне, Господи!»

2. Я не могу с этим справиться. Я способен спасти себя с таким же успехом, с каким я способен повернуть вспять воды Ниагары и заставить водопад течь вверх. Я не в силах выковать свою личную победу. Я не могу купить её в готовом виде или открыть её формулу. Я не могу добиться этого самодисциплиной. Все человеческие попытки укротить тигра, притаившегося внутри нашей воли, ведут только к разочарованиям. Победа — это дар Господа Иисуса Христа. Победа — это чудо. Я грешник. Я не могу с этим справиться.

3. Господь может! Человек никогда не обретёт личной свободы, если не откажется от своих жалких подпорок и не скажет: «Господи, я грешник. Я загубил свою жизнь. Я не могу с собой справиться. Я приношу свою разбитую жизнь Тебе, как ребёнок приносит отцу поломанную игрушку. Ты заставишь её работать, а у меня не получается. Но Ты можешь!»

Вот насколько это просто. А трудным кажется только потому, что гордое сердце нелегко заставить дрогнуть. Человеку нелегко сдаться, нелегко признать свою слабость. И лишь подчинение — ключ к решению всех задач. Без подчинения нет чуда, нет победы, а есть только постоянное поражение.

Мы подчиняемся, когда смотрим на Голгофу и видим Иисуса, умирающего за нас на кресте. Мы подчиняемся, когда крест становится важнее нашей гордости; когда мы понимаем, что не хотим больше ранить Спасителя — во веки веков! И тогда происходит чудо!

Джордж Вандеман,

«Истина или пропаганда»