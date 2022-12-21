Кто позаботится обо мне?

Наталья и её сынишка, отправившись на отдых, попали в неприятную ситуацию. Кто поможет женщине с ребёнком?

Когда моему сыну было 5 лет, мы поехали отдыхать в прекрасную Абхазию. В поезде подружились с одной семьёй и решили держаться вместе. По прибытии, на перроне, добрая на вид женщина предложила нам снимать недорого комнаты у неё в доме, в Гантиади. Она заверила нас, что магазин, кафе, аптека, море — всё через дорогу. Мы обрадовались и согласились, так как с маленькими детьми это было очень удобно.

Аренду заплатили сразу за все дни отпуска. Хозяйка заверила нас, что если нам что-то не понравится, то мы сможем всё отменить. Но, как выяснилось, эта женщина нас обманула. Всё, абсолютно всё, было невероятно далеко! Соседи воровали еду из холодильника, буянили, слушали музыку всю ночь. В доме было очень влажно, и даже постельное бельё было влажным. Меня это совсем не устраивало, так как я привезла сына на юг лечиться, а не жить в сырости.

Наши новые знакомые смогли отвоевать у хозяйки свои деньги за аренду и уехали отдыхать в Гагры. Но мне эта женщина деньги не отдала, сказала, что уже их потратила. Понятно, что за женщину с маленьким ребёнком, без мужа никто не заступится. Но я знала, к Кому обратиться…

Почти всю ночь я простояла на коленях, прося Бога вмешаться в происходящее. На следующий день, ближе к обеду, я абсолютно чётко поняла, что мне нужно ехать в Гагры, в церковь (у меня был адрес). Но как найти её в незнакомом городе, по жаре, с тяжёлыми сумками и с маленькими ребёнком? Я боялась, но в то же время чувствовала силу, которая ведёт меня.

Мы с сыном вышли на трассу и направились вдоль неё в надежде встретить автобусную остановку. Мы шли и шли, но остановка так и не появлялась. Слева от нас на скорости пролетали машины, автобусы. Я отчаялась, думая о том, сколько мне ещё предстоит идти по жаре. Ребёнок просился на руки, хотел пить.

И вдруг посреди трассы разлеглась откуда-то появившаяся корова. Заскрежетав тормозами, всё движение на трассе остановилось. Повернув голову налево, я увидела остановившийся автобус, идущий до Гагр! И оказалось, что в автобусе два свободных места! По дороге я поведала водителю нашу историю. Он сказал, что, если бы не корова, нам до остановки нужно было бы идти ещё несколько километров: никогда на этой трассе никто не останавливается.

Водитель автобуса от имени всех абхазцев попросил у нас прощения за поведение нашей хозяйки и довёз нас до другого водителя, который ездил по городу. А тот, как выяснилось, прекрасно знал адрес церкви. Он привёз нас к самой калитке. И вновь чудо: обычно после обеда служения не проводились, но именно в этот день решили провести! Среди верующих оказалась добрая женщина, Ирина Владимировна, которая, узнав нашу историю, предложила нам пожить у неё в пустующей квартире, не попросив ни копейки. Дом был напротив церкви, море — через дорогу, магазин, аптека, автобусная остановка — всё напротив дома в двух шагах.

Вот так Господь позаботился о нас: побудил меня отправиться в Гагры, послал корову, решившую отдохнуть на дороге, и автобус с двумя свободными местами, идущий в нужном направлении. Бог подарил нам встречу с добрыми и отзывчивыми людьми. Благодарю Его!

Наталья, г. Йошкар-Ола

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2022 г.