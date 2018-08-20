Кто сотворил мир?

Не ко всем приходит вера,

Что у мира есть Творец.

— Есть ли Бог? — спросил Валера.

— Бога нет! — сказал отец.

Возразила робко мама:

— Есть Господь, Он миру — Свет.

Но в ответ отец упрямо

Утверждал, что Бога нет.

Кто тут прав? Кому поверить

В положении таком?

В спор не стал вступать Валерик,

Грустным вышел на балкон.

Был на редкость ясным вечер,

И небесный свод привлёк:

Звёзды вспыхнули, как свечи.

Значит, Кто-то их зажёг.

Всё так сложно, так не просто!

Столько звёзд, что всех не счесть.

— Есть ли Бог? — спросил он звёзды.

Отвечали звёзды: «Есть!»

— Есть! — ответил старый тополь,

А, верней, его листва.

То ли шелест, то ли шёпот,

Только слышались слова:

— Милый мальчик, сердцем вникни,

Прогони сомненья прочь.

Мы ведь сами не возникли, —

Сотворил весь мир Господь.

Даже дом с твоей квартирой,

Нет, не вырос сам собой.

Так же есть Создатель мира.

С Ним пребудь! Господь с тобой!

Всемогущ у нас Всевышний,

Мир велик — Творец один!

…Словно в школу, утром вышел

Вместе с мамой в церковь сын.

Возле церкви Петька — в сквере.

Друг опешил: «Ты куда?

Неужели в Бога веришь?»

И сказал Валера: «Да!»

Валерий Шумилин

Художник Мария Коровина

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (256) август 2018 г.