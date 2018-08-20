Кто сотворил мир?

Не ко всем приходит вера,
Что у мира есть Творец.
— Есть ли Бог? — спросил Валера.
— Бога нет! — сказал отец.
Возразила робко мама:
— Есть Господь, Он миру — Свет.
Но в ответ отец упрямо
Утверждал, что Бога нет.
Кто тут прав? Кому поверить
В положении таком?
В спор не стал вступать Валерик,
Грустным вышел на балкон.
Был на редкость ясным вечер,
И небесный свод привлёк:
Звёзды вспыхнули, как свечи.
Значит, Кто-то их зажёг.
Всё так сложно, так не просто!
Столько звёзд, что всех не счесть.
— Есть ли Бог? — спросил он звёзды.
Отвечали звёзды: «Есть!»
— Есть! — ответил старый тополь,
А, верней, его листва.
То ли шелест, то ли шёпот,
Только слышались слова:
— Милый мальчик, сердцем вникни,
Прогони сомненья прочь.
Мы ведь сами не возникли, —
Сотворил весь мир Господь.
Даже дом с твоей квартирой,
Нет, не вырос сам собой.
Так же есть Создатель мира.
С Ним пребудь! Господь с тобой!
Всемогущ у нас Всевышний,
Мир велик — Творец один!
…Словно в школу, утром вышел
Вместе с мамой в церковь сын.
Возле церкви Петька — в сквере.
Друг опешил: «Ты куда?
Неужели в Бога веришь?»
И сказал Валера: «Да!»
Валерий Шумилин
Художник Мария Коровина
Читай больше интересных рассказов и стихов на сайте chudostranichki.ru