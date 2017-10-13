2017 год особенный. В октябре мир отмечает 500-летие Реформации, движения, которое дало рождение новому направлению христианства — протестантизму. Мероприятия, посвящённые этой дате, идут полным ходом. Торжественное открытие года Реформации в России прошло в марте в Москве на площадке Президент-Отеля. На телевидении мы наблюдаем программы, посвящённые Реформации, в парках — тематические выставки, в церквях — красочные флаеры. К теме привлечено внимание общественности, и это хорошо. Сегодня мы хотим поговорить об особенностях протестантизма. Обратимся с вопросами к служителям одного из направлений протестантизма — представителям Церкви христиан адвентистов седьмого дня.

— Каково коренное отличие протестантизма от других религиозных течений?

Евгений Анатольевич Анисимов, г. Нижний Новгород:

Одним из постулатов протестантизма, который возник в XVI веке, был принцип Sola Scriptura — только Писание. Протестанты в своём вероучении опирались только на то, что сказано в Священном Писании. Большинство протестантских церквей до сих пор придерживается этого принципа.

— Где можно узнать правду о протестантах?

Даниил Даниилович Ребанд, г. Москва:

Хотя библиотеки и книжные издания все ещё сохраняют свою значимость для серьёзных исследователей, но наиболее доступным для большинства людей является интернет. Судя по возросшей активности сайтов, освещающих жизнь протестантов, интерес к ним явно растёт. Возможно, причина тому — 500-летие Реформации, которое отмечается в этом году.

Но как среди потока информации найти то, что даёт объективное представление об интересующем нас предмете? Это не так сложно: лучше всего спрашивать у тех, кто протестантами является, а не тех, кто о них что-то рассказывает. Могу посоветовать статью на сайте Протестант. Здесь объясняется, кто такие протестанты, а в конце статьи не только перечислены традиционные протестантские движения, но и даны ссылки на их сайты.

Свой небольшой вклад в освещении событий времён Реформации и деятельности яркой исторической личности — Мартина Лютера — сделал и телеканал «Надежда». В 10 эпизодах фильма «Вестник свободы и благодати» можно увидеть обзор тех дней, изменивших жизнь в Европе и приведших к Эпохе Возрождения. Премьера состоится на телеканале «Надежда» с 20 октября по пятницам и субботам в 19:00.

— В чём особенность протестантского образования?

Лев Иванович Бондарчук, г. Москва:

Образовательная программа протестантов, в частности адвентистов седьмого дня, строится на определённых философских постулатах. Во-первых, Бог признаётся Творцом, Держателем и Искупителем земли и всей Вселенной, Источником всякой жизни, знания, мудрости и истины. Во-вторых, Бога невозможно познать одним лишь человеческим разумом, но Он раскрыл Себя, Свою природу и Свои цели в Божественном откровении. Священное Писание содержит особое откровение Божественной воли, и таким образом представляет собой руководящий принцип образовательной философии в нашей Церкви. Протестантское образование развивает у учащихся духовные, академические, социальные, физические, профессиональные навыки. Именно в таком приоритете, и именно этим мы отличаемся от остальных.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (246) октябрь 2017 г.