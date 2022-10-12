Кто Ты, Господи, щедро дающий Любовь,

Этот хлеб для души, умирающей с голоду?

Кто Ты, Господи, нас пробуждающий вновь —

Всех, усопших в грехах, погибающих смолоду?

Кто Ты, Господи, жизнью сошедший с небес,

Добровольно отдавший Себя на распятие?

Кто Ты, Господи, снявший с души моей крест,

Крест извечной вины за грехи и проклятия?

Кто Ты, Господи, зла разрушающий плен,

Чтобы дать нам добра драгоценные россыпи?

Кто Ты, Господи, вечность дарующий всем,

Пожелавшим узнать наконец, Кто Ты, Господи?

Татьяна Хлопкова

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2022 г.