Кто управляет моей судьбой?

На дворе XXI век, а чёрные кошки до сих пор передвигаются с опаской. Люди скрещивают пальцы, стучат по дереву и просят вас сплюнуть…

Суеверия на каждом шагу

«Что вас ожидает сегодня: успех или неудача? Ответ найти просто: откройте гороскоп». Гороскопы повсюду: в газетах, журналах, на радио, телевидении и в интернете. Большинство людей, не задумываясь, пользуются услугами астрологов.

Сплюнь, постучи по дереву, не передавай через порог, не спрашивай, не прикасайся, не желай здоровья, прячься от сглаза и порчи…

Каковы истоки суеверий? Один из них лежит в языческих верованиях, усматривавших присутствие демонической силы в каждом человеке.

Сглаз или дурной глаз — распространённое у многих народов суеверие о вредоносном влиянии взгляда некоторых людей («дурного глаза»). Согласно поверьям, сглаз имеет сходство с порчей, но отличается от неё тем, что причиняется неосознанно. Считается даже, что из-за совета «не урони!» человек, несущий неудобную хрупкую поклажу, может разбить её, а пожелание здоровья способно привести к болезни. Распространены различные варианты колдовских приёмов «защиты от сглаза», например, известный многим обычай «постучать по дереву после предостережения». Вы тоже сплёвываете, стучите и носите булавочку? Тогда читайте дальше.

Злые силы реальны

Когда я была подростком, то часто ночевала у наших соседей. Хозяйка дома рассказывала мне, что к ним «кто-то» приходит.

— Что значит «кто-то» — животное или человек? — не веря и смеясь, спрашивала я.

— Не знаю, — отвечала соседка, — кто-то.

— А как вы узнаёте, что оно пришло?

— По стукам.

Я знала, что эта женщина верит в потустороннюю силу, пользуется услугами бабушек-ведуний, доверяет гороскопам. Однажды, оставшись ночевать у соседки, я решила принять ванну. В доме никого, кроме меня, не было. Пока ванна наполнялась, я вышла на кухню. Вернувшись, я увидела, что ёмкости с шампунем, мыло, мыльница и другие предметы, которые стояли на полке, оказались в ванне. Сначала я не придала этому значения, убрала всё на место и вышла снова. Вернувшись, я увидела ту же самую картину. Мне стало страшно, но на этом история не закончилась. Вскоре я услышала непонятные стуки и шум. Я выключила воду и опрометью выбежала из дома. Дело в том, что в то время я посещала гипнотизёра, гастролировавшего в нашем городе. Я не особенно верила всему, происходившему на сцене, но ходила на встречи с интересом. Платой за подобные «развлечения» стали посещения того самого «кого-то», внушающего безотчётный страх и ужас. Избавиться от последствий любопытства к потустороннему я смогла только тогда, когда стала верующим человеком.

Поверьте: «безобидное» увлечение гаданиями, заговорами, суевериями, обращением к «целителям» и ясновидящим не проходит бесследно. Бог в Своём Слове недвусмысленно предостерёг людей от подобных действий. Не лучше ли довериться Ему?

Как насчёт белой магии?

Сатана — хитрый стратег. Он умело раскидывает свои сети и, воспользовавшись бедами человека, овладевает им. Сегодня мы вновь и вновь слышим, что прорицатели, предсказатели, ворожеи, целители «молятся» вместе со своими «пациентами», возлагают на них руки и со знанием дела «цитируют» Библию. Этим явлениям придумали даже интересное название «белая магия».

Спиритический сеанс, описанный в Библии

В Библии рассказывается о царе Сауле. Он и его войска находились в отчаянном положении. Они сражались с могущественным врагом — филистимлянами. Перед решающим сражением мрачное предчувствие роковой участи угнетало душу царя. Он из-за своего упрямства и своеволия утратил связь с Богом и решил обратиться за помощью к другому источнику. Царь сказал своим слугам: «Найдите мне женщину волшебницу, и я пойду к ней, и спрошу её». Эта женщина вступила в завет с сатаной и всецело находилась в его власти, выполняя его замыслы; и с её помощью князь зла открывал тайны и совершал чудеса. Саул добровольно отдался во власть демонической силы. Женщина занималась тем, что пыталась общаться с мёртвыми, «вызывая» их из могилы. Саул попросил её «вывести» ему пророка Самуила. Поколдовав, она сказала: «Вижу как бы бога, выходящего из земли… выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и «пал лицом на землю и поклонился».

На самом ли деле святой пророк Божий был вызван заклинанием колдуньи? Нет. Сатанинская сила воспроизвела его облик. Так Саул целиком отдался во власть сатаны. В этом и заключается работа искусителя — сделать грех незначительным, путь зла удобным и привлекательным и ослепить разум, чтобы он не воспринимал советов Господа.

В итоге, битва завершилась жестоким поражением Саула и его войска, а сам царь окончил жизнь самоубийством. (Полностью прочитать эту историю вы можете в Библии, в 1 книге Царств, в 28 главе.) Всё было бы иначе, если бы Саул доверил свою жизнь Богу.

Бог сильнее

Господь держит в руках не только судьбы этого мира, но и судьбу каждого из нас. Он является любящим Отцом, Другом и Советником. Он знает о нас всё и готов помочь нам в решении любой проблемы. У Него есть ответы на все вопросы. Зная это, можем ли мы верить в сомнительные предсказания? Неужели мы хотим поставить нашу жизнь в зависимость от каких-то гороскопов, примет и оккультной практики? Самым лучшим решением в нашей жизни будет сознательно ввериться Божьему руководству и защите.

Как стать свободным от влияния злых сил?

Обратиться за советом к Библии. Там написано:

«И когда скажут вам: «обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям», — тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли мёртвых о живых? [Обращайтесь] к закону и откровению» (книга пророка Исаии 8:19, 20).

«Не ворожите и не гадайте» (книга Левит 19:26).

«Не обращайтесь к вызывающим мёртвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш» (книга Левит 19:31).

С Богом никакая порча и никакое проклятие не страшны

«Как воробей вспорхнёт, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется» (Библия, книга Притчей 26:2).

«Ибо Сам сказал: «не оставлю тебя и не покину тебя», так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек?»» (Библия, Послание евреям 13:5, 6).

Если вы уже ступили на запретную территорию и хотите уйти, то, прежде всего, избавьтесь от всех дьявольских атрибутов (карт для гадания, книг о магии и т. д.). Помолитесь Богу напрямую и попросите освободить вас от влияния злых сил. Вы можете обратиться к Нему так:

«Всемогущий Бог! Во имя Христа прошу у Тебя Божественной поддержки. Открой мне с помощью Твоего Святого Духа, чем я оскорбил Тебя в своей жизни. Даруй мне внутреннюю готовность пойти по пути освобождения. Освободи меня от влияния злых сил и даруй мне уверенность в том, что Иисус является победителем в моей жизни».

Доверьте свою жизнь Богу, а в ответ Он наполнит её радостью и счастьем.

Наталья Скороход

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2022 г.