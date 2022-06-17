Куда смотрит Бог?

«Бог есть любовь», — написано в Библии. Тогда почему в мире столько зла? Почему страдают и умирают дети? Действительно ли Бог добр?

Добро и зло: совместимы ли эти два понятия? Бог производит и добро, и зло или только добро? Но если только добро, то сразу возникает вопрос: откуда тогда берётся зло? Ответственен ли Бог за него? Если добрый Бог управляет нашей планетой, то почему в мире столько зла, убийств, насилия, страданий, несправедливости? Для поиска ответов на эти вопросы предлагаю обратиться к самой читаемой в мире книге — Библии.

В самом начале Библии, в 1 главе книги Бытие, мы читаем, как Бог сотворил нашу планету и первых людей, Адама и Еву. Всё было создано настолько красиво и мудро, что Сам Бог сказал о сотворённом: «Хорошо весьма». Бог насадил рай в Эдеме и поместил туда человека. В переводе с древнееврейского языка, на котором была написана основная часть Ветхого завета, Эдем переводится как «наслаждение». То есть Бог сделал всё, чтобы человек радовался и наслаждался жизнью.

Но в 3 главе этой же книги Бытие мы видим, что появляется искуситель, змей, который подталкивает Адама и Еву к тому, чтобы они ослушались Бога, усомнились в сказанном Им (Господь убеждал их даже не прикасаться к плодам дерева познания добра и зла) и съели запретный плод. С этим непослушанием грех пришёл на нашу планету, неся с собой все последствия, которые мы ощущаем и по сей день. Помимо всего доброго и хорошего, что существовало на планете, появилось то, что порой делает нашу жизнь просто невыносимой. Несправедливость, жестокость, страдания и смерть стали неотъемлемой частью нашей жизни.

Более подробно о сатане мы можем прочитать у пророка Исаии в 14 главе и у Иезекииля в 28 главе. Там повествуется о том, кем был сатана до тех пор, пока грех не зародился в его сердце. Мы не знаем, как в совершенном творении появился грех. Это тайна. Но мы знаем, что Бог сотворил нас свободными существами, то есть дал нам свободу выбора. Сатана возгордился своим положением. Он был херувимом — выше всех ангелов, но ниже Христа. Но Ему захотелось быть на месте Христа, и поэтому он восстал против Бога, говоря, что Божий Закон несправедлив, как и Сам Бог. Так Люцифер посеял в сердца многих ангелов сомнения в Божьей любви и мудрости. Треть ангелов поддержала его. За это главный повстанец и его сторонники были низвержены с небес.

Что оставалось делать Богу? Он мог уничтожить сатану и всех ангелов, поддавшихся его обману: ведь они были Божьим творением, и Создатель с лёгкостью мог сделать так, чтобы они перестали существовать. Но Бог так не поступил. Почему? Потому что Он не хотел, чтобы оставшиеся небожители служили Ему, руководствуясь страхом.

Спустимся теперь с небес на землю и поговорим о нас, людях. Как мы знаем, за непослушание (в случае Адама и Евы это был съеденный запретный плод) наказанием была смерть. Что оставалось Богу? Или лишить жизни Адама и Еву (тогда Бог злой и немилосердный), или изменить Свой Закон, тем самым подтвердив слова сатаны о том, что Божий Закон несовершенен, требования его невыполнимы. Но так как Божий Закон неизменен и справедлив, а любовь Творца неизмеримо глубока, Бог не мог преступить ни одно, ни другое. Это значило бы отречься от Себя. Бог пошёл на невероятный, не укладывающийся в моей голове поступок. Вместо того чтобы положить конец существованию согрешившего человека, Бог пожертвовал жизнью Своего единородного Сына. Тем самым Бог подтвердил, что Его Закон совершенен, а в основе этого Закона лежит безграничная, непостижимая, жертвенная любовь, которую в вечности будут постигать те, кто поверит написанному в Библии о Божьем характере.

Дьявол не был готов к такому повороту событий. Он был не в состоянии понять такую любовь. Падший ангел был в ярости. Когда в наш мир родился Спаситель Иисус, сатана постоянно искал возможность погубить Его и воспрепятствовать Божьему плану спасения. Это он побудил Ирода погубить младенцев города Вифлеема. Это он возбуждал в религиозных лидерах того времени желание побить Иисуса камнями. Это он через любимых людей нашёптывал Христу, готовящемуся к крестному подвигу: «Да не будет этого с Тобою. Пожалей Себя. Ты нужен людям живым». Это он подстрекал толпу, кричавшую: «Распни!»

Но сатана не смог разрушить Божий план. Любовь пошла до конца и взошла на крест. Иисус отдал Свою жизнь, был с позором распят. В то время так судили только самых отчаянных преступников. Но это не остановило Иисуса. Своей смертью Он искупил нас и дал каждому из нас шанс на спасение через принятие Его как личного Спасителя. Бог сделал для нас всё, что мог.

Что остаётся нам? Верить. Верить в то, что Он взял грехи каждого человека на Себя и подарил нам, грешным и несовершенным людям, возможность обрести вечную жизнь. Это так легко и так сложно одновременно. Настоящая вера не прячется в глубине души, она преобразует жизнь, меняет привычки. Если мы действительно поверим в то, что сделал для нас Бог, мы не сможем оставаться прежними. Главное предназначение веры — позволить Христу вселиться в наше сердце, чтобы было так, как написано в Библии: «И уже не я живу, но живёт во мне Христос» (Послание галатам 2:20).

Бог настолько сильно нас возлюбил, что позволил нам быть свободными даже в принятии решений, которые могут причинить Ему боль. Каждый из нас вправе выбирать, на чью сторону встать. Господь ждёт, чтобы мы поверили Ему и в своей жизни ощутили правдивость слов, записанных в Библии:

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 3:16).

«И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в неё. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём» (1 послание Иоанна 4:16).

Несмотря на то, что на кресте Христос одержал победу над сатаной, от каждого из нас зависит, изберём ли мы путь любви и подчинения Божьему Закону, закону любви и свободы, или сделаемся рабами греха, тем самым причиняя боль себе и ближним. Потому что грех несёт только разрушительное действие. Третьего варианта не дано. Слова Христа по этому поводу записаны евангелистом Матфеем в 12 главе, 30 стихе: «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает».

Так куда смотрит Бог? Чего Он ждёт? Почему не положит конец злу? Вот как отвечает на эти вопросы Библия: «Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 послание Петра 3:9).

Всевышний ждёт тебя и твоего решения. Поспеши! Страдания не будут вечными, не всегда будут литься слёзы. Скоро Бог придёт и положит конец греху и злу. Ведь Он обещал это сделать, а Бог всегда держит Своё слово. Но пока Он не пришёл, от каждого из нас зависит, что мы будем излучать — добро или зло. В Послании Иакова написано, что всё доброе исходит от Бога, в Котором нет ни тени перемен. Поэтому, если мы хотим творить добро, то нам необходимо иметь связь с Богом, Который наделит нас этой силой и любовью, в результате чего мы будем дарить радость окружающим нас людям. И каждый, кто в этом не усомнится, ощутит в своей жизни преобразующую силу слов, записанных в Библии: «Бог есть любовь» (1 послание Иоанна 4:16).

Максим Самошкин

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2022 г.