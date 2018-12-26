Бьют куранты и вот
Праздник, песни, салют…
К нам пришёл Новый год
В ноль часов, ноль минут.
Он сумел проскочить
В тот безвременья миг.
И уже не кричит,
Пошумел и затих.
Ноль часов, ноль минут —
Временной переход.
Но всё тот же маршрут —
Время мчится вперёд.
Дуют в спину века.
Чьей судьбы кораблю
Скажет время: «Пока!»
И сведёт жизнь к нулю?
Тот, Кто время создал,
Нас к Голгофе зовёт.
Там открытый портал —
Это в жизнь переход.
В тех, кто верит Ему,
Бой курантов звучит.
Но нельзя одному
Переход проскочить.
Одному не шагнуть,
Можно только с Христом.
И нельзя этот путь
Отложить «на потом».
Бьют куранты любви,
Небеса ещё ждут.
Время грешной Земли
Ноль часов, ноль минут.
Татьяна Хлопкова