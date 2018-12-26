Бьют куранты и вот

Праздник, песни, салют…

К нам пришёл Новый год

В ноль часов, ноль минут.

Он сумел проскочить

В тот безвременья миг.

И уже не кричит,

Пошумел и затих.

Ноль часов, ноль минут —

Временной переход.

Но всё тот же маршрут —

Время мчится вперёд.

Дуют в спину века.

Чьей судьбы кораблю

Скажет время: «Пока!»

И сведёт жизнь к нулю?

Тот, Кто время создал,

Нас к Голгофе зовёт.

Там открытый портал —

Это в жизнь переход.

В тех, кто верит Ему,

Бой курантов звучит.

Но нельзя одному

Переход проскочить.

Одному не шагнуть,

Можно только с Христом.

И нельзя этот путь

Отложить «на потом».

Бьют куранты любви,

Небеса ещё ждут.

Время грешной Земли

Ноль часов, ноль минут.

Татьяна Хлопкова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (260) декабрь 2018 г.