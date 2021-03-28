Лаваш — товарищ наш

Иногда хочется чего-то интересного, а с тестом возиться некогда. Тогда на помощь придёт армянский лаваш. Вот несколько незамысловатых рецептов с лавашом.
«Ленивый» штрудель
Ингредиенты (на 2 шт.):
- лаваш — 2 листа,
- яблоки свежие — 8 штук,
- изюм — 1 стакан,
- овсяные отруби — 0,5 стакана (можно заменить столовой ложкой манки или 0,5 стакана панировочных сухарей, или добавить измельчённых сушёных яблок: они заберут лишнюю жидкость),
- цукаты цветные — по желанию,
- корица — по желанию и по вкусу,
- орехи (измельчённые) — по желанию,
- йогурт или кокосовое молоко для смазывания лаваша — 1 чашка,
- оливковое масло для смазывания — 1,5 ст. л.,
- кунжут для посыпки (по желанию).
Приготовление:
Нарезать яблоки небольшими кубиками, соединить с остальными ингредиентами, перемешать. Не бойтесь экспериментировать. Я к свежим яблокам добавляла яблоки из компота. В них больше влаги, но проблем не было, потому что я добавила ещё сушёных яблок. Попробуйте добавлять разные виды толчёных орехов.
Лаваш расстелить на столе, смазать йогуртом или кокосовым молоком. Выложить половину начинки полосой (по длине лаваша), не доходя по 5 см до краёв. Подвернуть левый и правый края внутрь, чтобы начинка не надумала выползать, и свернуть лаваш в рулет. То же самое проделать со вторым листом лаваша и второй половиной начинки. Поместить рулеты на противень, сверху смазать йогуртом или кокосовым молоком. Отправить в разогретую духовку. Выпекать при температуре 200°С 15 – 20 минут. Затем можно смазать рулеты оливковым маслом, посыпать кунжутом и снова отправить в духовку, пока корочка не подрумянится. Готовый штрудель слегка охладить, разрезать поперёк (каждый на 6 кусочков). Подавать тёплым. Так он особенно вкусный.
Драник в лаваше
Сырой картофель натереть на крупной тёрке. Лук порезать кубиками, потушить в глубокой сковороде. Добавить к луку тёртый картофель, тушить на малом огне до однородности, часто помешивая, чтобы масса не пригорела. Посолить по вкусу. В конце можно добавить толчёные подсушенные грецкие орехи. Массу остудить. Выложить на лаваш тонким слоем (по всей поверхности), завернуть рулетом. Рулет порезать на кружочки толщиной 2 см, выложить срезом на смазанный оливковым маслом лист (или на пекарскую бумагу), верх смазать маслом, запечь при температуре 150°С 20 – 25 мин.
Готово! Рулеты можно делать впрок и замораживать, завернув в пищевую плёнку. Очень удобно.
Пирог спиральный
Ингредиенты:
- лаваш (3 – 4 листа на большой пирог),
- картофельное пюре,
- оливковое масло,
- зелень,
- тушёные с луком грибы (по желанию).
Приготовление:
Лаваш смазываем маслом. Мысленно делим лаваш продольными линиями на четыре части и вдоль второй части сверху выкладываем полосой пюре, смешанное с зеленью и грибами. Заворачиваем в рулет. То же повторяем с другими листами лаваша. Начинаем формировать пирог. Первый рулет закручиваем улиточкой на слегка смазанном маслом противне. К концу первого рулета прикладываем второй рулет и продолжаем формировать спираль. Сверху нашу «улиточку» смазываем маслом. Можно посыпать кунжутом. Пирог ставим в разогретую духовку и выпекаем на среднем огне до румяной корочки. Едим с пылу с жару. Приятного аппетита.
Подготовила Оксана Соловьёва
Газета «Сокрытое Сокровище» март 2021 г.