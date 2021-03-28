Лаваш — товарищ наш

Иногда хочется чего-то интересного, а с тестом возиться некогда. Тогда на помощь придёт армянский лаваш. Вот несколько незамысловатых рецептов с лавашом.

«Ленивый» штрудель

Ингредиенты (на 2 шт.):

лаваш — 2 листа,

яблоки свежие — 8 штук,

изюм — 1 стакан,

овсяные отруби — 0,5 стакана (можно заменить столовой ложкой манки или 0,5 стакана панировочных сухарей, или добавить измельчённых сушёных яблок: они заберут лишнюю жидкость),

цукаты цветные — по желанию,

корица — по желанию и по вкусу,

орехи (измельчённые) — по желанию,

йогурт или кокосовое молоко для смазывания лаваша — 1 чашка,

оливковое масло для смазывания — 1,5 ст. л.,

кунжут для посыпки (по желанию).

Приготовление:

Нарезать яблоки небольшими кубиками, соединить с остальными ингредиентами, перемешать. Не бойтесь экспериментировать. Я к свежим яблокам добавляла яблоки из компота. В них больше влаги, но проблем не было, потому что я добавила ещё сушёных яблок. Попробуйте добавлять разные виды толчёных орехов.

Лаваш расстелить на столе, смазать йогуртом или кокосовым молоком. Выложить половину начинки полосой (по длине лаваша), не доходя по 5 см до краёв. Подвернуть левый и правый края внутрь, чтобы начинка не надумала выползать, и свернуть лаваш в рулет. То же самое проделать со вторым листом лаваша и второй половиной начинки. Поместить рулеты на противень, сверху смазать йогуртом или кокосовым молоком. Отправить в разогретую духовку. Выпекать при температуре 200°С 15 – 20 минут. Затем можно смазать рулеты оливковым маслом, посыпать кунжутом и снова отправить в духовку, пока корочка не подрумянится. Готовый штрудель слегка охладить, разрезать поперёк (каждый на 6 кусочков). Подавать тёплым. Так он особенно вкусный.

Драник в лаваше

Сырой картофель натереть на крупной тёрке. Лук порезать кубиками, потушить в глубокой сковороде. Добавить к луку тёртый картофель, тушить на малом огне до однородности, часто помешивая, чтобы масса не пригорела. Посолить по вкусу. В конце можно добавить толчёные подсушенные грецкие орехи. Массу остудить. Выложить на лаваш тонким слоем (по всей поверхности), завернуть рулетом. Рулет порезать на кружочки толщиной 2 см, выложить срезом на смазанный оливковым маслом лист (или на пекарскую бумагу), верх смазать маслом, запечь при температуре 150°С 20 – 25 мин.

Готово! Рулеты можно делать впрок и замораживать, завернув в пищевую плёнку. Очень удобно.

Пирог спиральный

Ингредиенты:

лаваш (3 – 4 листа на большой пирог),

картофельное пюре,

оливковое масло,

зелень,

тушёные с луком грибы (по желанию).

Приготовление:

Лаваш смазываем маслом. Мысленно делим лаваш продольными линиями на четыре части и вдоль второй части сверху выкладываем полосой пюре, смешанное с зеленью и грибами. Заворачиваем в рулет. То же повторяем с другими листами лаваша. Начинаем формировать пирог. Первый рулет закручиваем улиточкой на слегка смазанном маслом противне. К концу первого рулета прикладываем второй рулет и продолжаем формировать спираль. Сверху нашу «улиточку» смазываем маслом. Можно посыпать кунжутом. Пирог ставим в разогретую духовку и выпекаем на среднем огне до румяной корочки. Едим с пылу с жару. Приятного аппетита.

Подготовила Оксана Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2021 г.