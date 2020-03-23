Лечение солнцем

Знай, что самый огромный бриллиант — это солнце. К счастью, оно сверкает для всех.

Чарлз Чаплин

При лечении солнечным светом

Укрепляется:

мышечная сила. Выделяется больше тестостерона, отчего мышцы становятся крепче.

Снижается:

содержание холестерина в крови;

уровень сахара в крови;

повышенное кровяное давление (при длительности воздействия 5 – 6 часов) приблизительно на 15%.

Увеличиваются:

защитные силы организма. 10-минутные солнечные процедуры 1 – 3 раза в неделю ведут к снижению простудных заболеваний приблизительно на 40%.

Улучшается:

усвоение кальция и фосфора в кишечнике;

работа сердца.

Солнце помогает при рожистых заболеваниях крови, туберкулёзе, заражении крови, родильной горячке, перитоните, воспалении лёгких, свинке, бронхиальной астме, грибковых инфекциях, ревматизме, артрите, диабетической гангрене, ранах, депрессиях и состоянии возбуждения.

С большим успехом проводится лечение солнечным светом новорождённых, родившихся с тяжёлой формой желтухи.

Попадая на кожу, ультрафиолет вызывает образование витамина D и стимулирует выработку пигмента меланина, который придаёт ей смуглый цвет. В осенне-зимний период может наблюдаться дефицит витамина D.

Признаки дефицита витамина D

повышенная утомляемость,

мышечная слабость,

чувство жжения в горле и во рту,

бессонница,

снижение аппетита,

потеря веса,

частые судороги,

ощущение мурашек в ногах или в руках,

со временем снижается плотность костей и повышается риск переломов.

Чтобы удовлетворить потребность организма в витамине D, достаточно открыть для солнышка своё лицо и руки на 10 – 15 минут хотя бы 3 раза в неделю.

Соблюдайте меры предосторожности!

Длительное пребывание на солнце может привести:

к грубой и склонной к преждевременному образованию морщин коже;

возникновению злокачественных опухолей.

Облучение прямыми солнечными лучами здоровых взрослых людей необходимо начинать с 5 минут и, постепенно прибавляя по 5 минут, доводить до 40 минут. Под навесом, зонтом или в тени дерева в течение 10 минут, увеличивая длительность до 1 – 2 часов. От прямых солнечных лучей необходимо прикрывать голову зонтом. Для защиты глаз используйте тёмные очки.

Не рекомендуется принимать солнечные ванны натощак, непосредственно перед едой или сразу после еды, сразу после купания, так как влажная кожа более чувствительна к ультрафиолету.

На юге и в горах действие ультрафиолета сильнее, поэтому отдыхающим следует загорать в утренние часы или ближе к вечеру.

Людям в возрасте 55 – 65 лет рекомендуется облучение не более 20 – 30 минут. Людям старше 65 лет полезнее воздушные ванны в тени до 11 часов утра или после 16 – 17 часов.

Подготовил Тимур Герасимов

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2020 г