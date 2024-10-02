Лермонтов и Бог

Писатель-христианин или «святой кощунник»?

На гербе русской ветви рода Лермонтовых было начертано: «Sors mea — Jesus», что значит: «Жребий мой — Иисус». Однако у критиков по сей день много сомнений относительно того, можно ли назвать Лермонтова христианином.

Лермонтова всегда занимала духовная борьба. По мнению В. С. Соловьёва, «религиозное чувство, часто засыпавшее в Лермонтове, никогда в нём не умирало», но всё-таки уступало «злому началу». Д. С. Мережковский считал, что Лермонтов отличается «святым кощунством, святым богоборчеством», и писал, что «во всей его поэзии, которая есть не что иное, как вечный спор с христианством, нет вовсе имени Христа».

Действительно, читая произведения поэта, мы видим, что в душе его зреют вопросы: почему Бог позволил ангелам пасть, почему не сохранил на земле рай? Лермонтов как будто не готов уразуметь величие данной Богом ангелам и людям свободы выбора. В творчестве поэта мы читаем бунт и ропот. Вспомним хотя бы «Благодарность»:

За всё, за всё тебя благодарю я:

За тайные мучения страстей,

За горечь слёз, отраву поцелуя,

За месть врагов и клевету друзей;

За жар души, растраченный в пустыне,

За всё, чем я обманут в жизни был…

Устрой лишь так, чтобы тебя отныне

Недолго я ещё благодарил.

В этих строках мы видим явную насмешку над библейским призывом: «За всё благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 послание фессалоникийцам 5:18).

А помните известное стихотворение «Три пальмы»? Его читают даже дети. Сюжет простой: пальмы, одиноко растущие в пустыне, жалуются на свою судьбу, после чего встречают караван, который использует их в своих целях: кочевники разводят из деревьев огонь.

Но только что сумрак на землю упал,

По корням упругим топор застучал,

И пали без жизни питомцы столетий!

Одежду их сорвали малые дети,

Изрублены были тела их потом,

И медленно жгли до утра их огнём.

Забавно, но некоторыми учителями это произведение используется, чтобы призвать не вырубать леса. В лучшем случае урок такой: будьте аккуратны со своими желаниями. О чём говорил Лермонтов? Зная его настроение, одиночество и борение души, лейтмотив стихотворения можно сформулировать примерно так: «Не проси ничего у Бога! Он посмеётся над тобой. Он не поймёт чаяний твоего сердца, не сделает так, как ты просишь».

Хорошо, но как тогда быть со стихотворением «Когда волнуется желтеющая нива»? Оно было написано в 1837 году во время пребывания поэта в одиночном заключении.

Когда волнуется желтеющая нива,

И свежий лес шумит при звуке ветерка,

И прячется в саду малиновая слива

Под тенью сладостной зелёного листка;

Когда росой обрызганный душистой,

Румяным вечером иль утра в час златой,

Из-под куста мне ландыш серебристый

Приветливо кивает головой;

Когда студёный ключ играет по оврагу

И, погружая мысль в какой-то смутный сон,

Лепечет мне таинственную сагу

Про мирный край, откуда мчится он,—

Тогда смиряется души моей тревога,

Тогда расходятся морщины на челе,—

И счастье я могу постигнуть на земле,

И в небесах я вижу Бога.

Разве мог написать такое стихотворение атеист и безбожник? А как же стихотворение «Молитва»?» Оно было написано под влиянием княгини Марии Алексеевны Щербатовой, в которую был влюблён поэт. Когда Лермонтов в беседе с ней посетовал на то, что его одолевает тоска, княгиня ответила, что в такие минуты нужно молиться. Именно тогда, в 1839 году, появилось стихотворение «Молитва». Княгиня отнесла его в печать уже после смерти поэта.

В минуту жизни трудную

Теснится ль в сердце грусть,

Одну молитву чудную

Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная

В созвучье слов живых,

И дышит непонятная,

Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,

Сомненье далеко —

И верится, и плачется,

И так легко, легко…

Так, создатель «Демона», некогда скептик и богоборец, казалось бы, превращается в человека верующего. Но рано радоваться. Вернёмся к стихотворению «Благодарность», текст которого приведён выше. Если мы посмотрим дату создания стихотворения, то увидим, что оно было написано в 1840 году, уже после «Когда волнуется желтеющая нива» и после «Молитвы». М. Ю. Лермонтов в «Благодарности» словно кричит: «Ты — причина моих бед, Ты не нужен мне, я отворачиваюсь от Тебя, оставь меня!»

«Благодарность» будто подвела Лермонтова к горе Машук, у подножия которой 15 июля 1841 года жизнь поэта оборвалась. Бог оставил поэта, как тот и просил? Мы не знаем. Ясно одно: борьба между «Бог рядом» и «Я брошен Им» постоянно шла в душе Лермонтова, как идёт в жизни многих людей. Демон или Бог — кого выбираем мы?

Выбор за тобой, дорогой читатель. Я же выбираю Бога, Который укрощает штормы в моём сердце и наполняет его миром, Который полюбил меня раньше, чем я родилась. С Ним «расходятся морщины на челе» и становится «так легко, легко». Такого Бога я хочу благодарить. За всё.

Подготовила Ирина Руканова