Лещ на триста долларов

Под мерное, едва слышное урчание мотора Сергей притих, утомлённо смежились его веки. В лобовое стекло машины шлёпались частые капли дождя, а его потоки то и дело усердно смывал резвый дворник. Юлия вела машину молча, внимательно вглядываясь в белую зыбкую полосу света фар. Женщина поёжилась — холодным выдался конец сентября — и включила «печку». По обеим сторонам шоссе туманно мелькали, убегая назад, придорожные деревья. Прикинула — до дома оставалось три-четыре километра. Циферблат часов показывал 23:30.
— Стой! — встрепенулся Сергей. — Останови!
Юлия невольно нажала педали — машина дёрнулась, замедлила бег.
— Ты чего? — недоумённо уставилась на мужа.
— Там человек!
— Где?
— Да вон — проехали!
— Не заметила. Лежит, что ли?
— Идёт.
— Ну и что?
— Как что?! Холодно, дождь! Надо бы подвезти!
— Ну, зови. — Машина остановилась.
Показалась тёмная фигура — мужчина в чёрной, глянцевой от дождя куртке с поднятым капюшоном нетвёрдо шагал по обочине с двумя пухлыми пакетами в руках (судя по всему, тяжёлыми).
Сергей, приоткрыв дверцу, выглянул:
— Можем подвезти!
Путник остановился, вглядываясь в пригласившего.
— Ты кто? — угрюмо произнёс он, — не признаю чтой-то.
— Вы в посёлок идёте? — нетерпеливо поинтересовался Сергей.
— Ну!..
— Мы туда же едем, садитесь.
— Ну ладно, — буркнул незнакомец, залезая в машину на заднее сиденье. — А я думаю, кто такие? Куда-то завезут ещё…
В салоне запахло водочным перегаром. Машина тронулась.
— А к кому здесь едете-то? — всё ещё настороженно поинтересовался путник.
— Мы живём тут. — Сергей повернул голову к собеседнику. — Недавно из Белгородской области.
— Беженцы, что ли?
— Дом у нас был там…
— А, понял. А тут у кого?
— Квартиру сняли с женой. На Залужской, однушку. В городе-то дорогое жильё. А вы откуда так поздно, если не секрет?
— Да у друга был я, у Лёньки. На реке. Позвал он сети снимать, — пояснил пассажир. — Ну а потом — это… отметили немного конец сезона. Вот на автобус последний и не успел.
— А что ж ночевать не оставил он?
— Оставлял. Да ведь у старухи моей телефона нету. Забеспокоится, думаю. Пойду, не размякну. А вы-то что?
— Мы задержались в церкви.
— У всенощной, что ли?
— Нет, — вступила в разговор, не оглядываясь, Юлия. — У нашей церкви нет всенощной. Сегодня суббота, и после богослужения остались — готовились там к празднику Жатвы, а потом развозили по домам братьев и сестёр, — автобусы-то не ходили уже.
— А, верующие, — понял спутник.
— А вы — верующий? — вновь обернулся Сергей.
— Ну как… верю, — нетвёрдо проговорил незнакомец. — В церкву, правда, не хожу.
— Про Христа знаете?
— Ну да, Христос воскресе…
— Хотим подарить вам книгу о Нём, «Великая борьба» называется — о борьбе Христа с антихристом. — Сергей протянул книгу пассажиру.
— Ну, спасибо, почитаю…
Машина въехала в посёлок, спутник показал, где остановить. Перед выходом из машины он пошарил в своём пакете, извлёк и протянул Сергею завёрнутую в полиэтилен большую рыбину:
— Возьмите на жарёху, — Лёнька надавал мне этих лещиков. И спасибо, что подвезли, а то и правда подмёрз уж я, идучи по дождю.
— Наш дом номер 12, если что, — сказал Сергей, принимая подарок, — заходите!
Дома он положил рыбину в раковину мойки.
— Что будем делать с этим лещём?
— Ты ведь мастер у нас по рыбным блюдам, — снимая курточку, отозвалась Юлия. — У меня рыба не получается такой же вкусной. Ты когда-то запекал ведь леща в духовке с картошкой, луком, ещё с чем-то. Хочу снова такую же рыбку!
— Это надо вспомнить рецепт, — ответил муж. — Сейчас, кстати, и поищу его, пока не забыл.
Сергей прошёл в комнату, пробежал взглядом по книжным корешкам, извлёк пухлую синюю тетрадь, раскрыл её. В ней вместе с названиями лекарств от разных недугов и всякими рецептами хранились и бумажки с наспех сделанными старыми памятными записями.
— Нашёл! — услышала Юлия его громкий торжествующий возглас.
— Что? Рецепт? — она вошла в комнату.
— Нет. Заначку нашу на чёрный день — триста баксов! — Сергей, обрадованный, показал зелёные бумажки.
— Где? — удивилась Юлия. — Ты ведь уже триста раз перевернул весь дом и не мог найти.
— Даже четыреста раз! А в эту старую тетрадку заглянуть ума не хватило! Я уже и смирился с тем, что не найду: может, думаю, в унитаз выпали случайно как-то или в мусорку…
— А сейчас зачем заглянул в неё? А, за рецептом леща! — поняла жена. — Слушай, а ты ведь и век мог бы не найти, если б не лещ!
— Ну да. Так и леща бы не было, если б не мужик!
— Ну и мужика не было бы, если б ты не подвёз его. А, кстати, как ты заметил его: ты ведь сидел с закрытыми глазами?
— Сам удивляюсь! Что-то толкнуло меня посмотреть за окошко.
— А знаешь, это, видно, Господь показал, что нужно сделать. Ну и раз ты послужил добром для другого, Бог и указал тебе, где найти потерю.
— О, это, наверное, ещё и потому, что я вчера снова искал баксы, а когда не нашёл, то опять помолился и сказал Богу, что отдаю их на Его усмотрение и, если найдутся, то обещаю пожертвовать их в церковь.
— И что? Отдашь?
— Конечно. Я ведь обещал!
Игорь Чесноков