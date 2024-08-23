Лещ на триста долларов

Под мерное, едва слышное урчание мотора Сергей притих, утомлённо смежились его веки. В лобовое стекло машины шлёпались частые капли дождя, а его потоки то и дело усердно смывал резвый дворник. Юлия вела машину молча, внимательно вглядываясь в белую зыбкую полосу света фар. Женщина поёжилась — холодным выдался конец сентября — и включила «печку». По обеим сторонам шоссе туманно мелькали, убегая назад, придорожные деревья. Прикинула — до дома оставалось три-четыре километра. Циферблат часов показывал 23:30.

— Стой! — встрепенулся Сергей. — Останови!

Юлия невольно нажала педали — машина дёрнулась, замедлила бег.

— Ты чего? — недоумённо уставилась на мужа.

— Там человек!

— Где?

— Да вон — проехали!

— Не заметила. Лежит, что ли?

— Идёт.

— Ну и что?

— Как что?! Холодно, дождь! Надо бы подвезти!

— Ну, зови. — Машина остановилась.

Показалась тёмная фигура — мужчина в чёрной, глянцевой от дождя куртке с поднятым капюшоном нетвёрдо шагал по обочине с двумя пухлыми пакетами в руках (судя по всему, тяжёлыми).

Сергей, приоткрыв дверцу, выглянул:

— Можем подвезти!

Путник остановился, вглядываясь в пригласившего.

— Ты кто? — угрюмо произнёс он, — не признаю чтой-то.

— Вы в посёлок идёте? — нетерпеливо поинтересовался Сергей.

— Ну!..

— Мы туда же едем, садитесь.

— Ну ладно, — буркнул незнакомец, залезая в машину на заднее сиденье. — А я думаю, кто такие? Куда-то завезут ещё…

В салоне запахло водочным перегаром. Машина тронулась.

— А к кому здесь едете-то? — всё ещё настороженно поинтересовался путник.

— Мы живём тут. — Сергей повернул голову к собеседнику. — Недавно из Белгородской области.

— Беженцы, что ли?

— Дом у нас был там…

— А, понял. А тут у кого?

— Квартиру сняли с женой. На Залужской, однушку. В городе-то дорогое жильё. А вы откуда так поздно, если не секрет?

— Да у друга был я, у Лёньки. На реке. Позвал он сети снимать, — пояснил пассажир. — Ну а потом — это… отметили немного конец сезона. Вот на автобус последний и не успел.

— А что ж ночевать не оставил он?

— Оставлял. Да ведь у старухи моей телефона нету. Забеспокоится, думаю. Пойду, не размякну. А вы-то что?

— Мы задержались в церкви.

— У всенощной, что ли?

— Нет, — вступила в разговор, не оглядываясь, Юлия. — У нашей церкви нет всенощной. Сегодня суббота, и после богослужения остались — готовились там к празднику Жатвы, а потом развозили по домам братьев и сестёр, — автобусы-то не ходили уже.

— А, верующие, — понял спутник.

— А вы — верующий? — вновь обернулся Сергей.

— Ну как… верю, — нетвёрдо проговорил незнакомец. — В церкву, правда, не хожу.

— Про Христа знаете?

— Ну да, Христос воскресе…

— Хотим подарить вам книгу о Нём, «Великая борьба» называется — о борьбе Христа с антихристом. — Сергей протянул книгу пассажиру.

— Ну, спасибо, почитаю…

Машина въехала в посёлок, спутник показал, где остановить. Перед выходом из машины он пошарил в своём пакете, извлёк и протянул Сергею завёрнутую в полиэтилен большую рыбину:

— Возьмите на жарёху, — Лёнька надавал мне этих лещиков. И спасибо, что подвезли, а то и правда подмёрз уж я, идучи по дождю.

— Наш дом номер 12, если что, — сказал Сергей, принимая подарок, — заходите!

Дома он положил рыбину в раковину мойки.

— Что будем делать с этим лещём?

— Ты ведь мастер у нас по рыбным блюдам, — снимая курточку, отозвалась Юлия. — У меня рыба не получается такой же вкусной. Ты когда-то запекал ведь леща в духовке с картошкой, луком, ещё с чем-то. Хочу снова такую же рыбку!

— Это надо вспомнить рецепт, — ответил муж. — Сейчас, кстати, и поищу его, пока не забыл.

Сергей прошёл в комнату, пробежал взглядом по книжным корешкам, извлёк пухлую синюю тетрадь, раскрыл её. В ней вместе с названиями лекарств от разных недугов и всякими рецептами хранились и бумажки с наспех сделанными старыми памятными записями.

— Нашёл! — услышала Юлия его громкий торжествующий возглас.

— Что? Рецепт? — она вошла в комнату.

— Нет. Заначку нашу на чёрный день — триста баксов! — Сергей, обрадованный, показал зелёные бумажки.

— Где? — удивилась Юлия. — Ты ведь уже триста раз перевернул весь дом и не мог найти.

— Даже четыреста раз! А в эту старую тетрадку заглянуть ума не хватило! Я уже и смирился с тем, что не найду: может, думаю, в унитаз выпали случайно как-то или в мусорку…

— А сейчас зачем заглянул в неё? А, за рецептом леща! — поняла жена. — Слушай, а ты ведь и век мог бы не найти, если б не лещ!

— Ну да. Так и леща бы не было, если б не мужик!

— Ну и мужика не было бы, если б ты не подвёз его. А, кстати, как ты заметил его: ты ведь сидел с закрытыми глазами?

— Сам удивляюсь! Что-то толкнуло меня посмотреть за окошко.

— А знаешь, это, видно, Господь показал, что нужно сделать. Ну и раз ты послужил добром для другого, Бог и указал тебе, где найти потерю.

— О, это, наверное, ещё и потому, что я вчера снова искал баксы, а когда не нашёл, то опять помолился и сказал Богу, что отдаю их на Его усмотрение и, если найдутся, то обещаю пожертвовать их в церковь.

— И что? Отдашь?

— Конечно. Я ведь обещал!

Игорь Чесноков