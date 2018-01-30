Лик Спасителя обращён к нам

История отца и его маленькой дочери во время Второй мировой войны.

Они находились в Англии, в частном бункере бомбоубежища. Над ними свирепствовало сражение, и было ясно, что им придётся провести ночь в подземелье. Маленькая девочка испытывала страх. Отец понёс её в кроватку, чтобы уложить и укрыть. Затем он погасил свет и лёг в походную постель у противоположной стены. Но малышка не могла заснуть. Грохот над ними, чужое помещение и тёмные тени наводили страх. Мамы рядом не было, и она чувствовала себя очень одиноко. Она, правда, не плакала, но не выдержала и прошептала: «Папа, ты здесь?» «Да, деточка, я здесь, но ты спи». Она пыталась уснуть, но это ей не удалось. Немного времени спустя она снова прошептала: «Папа, ты здесь?» «Да, любимая, не бойся всё хорошо». Каждый из них погрузился в собственные мысли, но когда тишина и темнота стали непереносимыми, вновь прозвучал голос малышки: «Папа, скажи, ты лежишь ко мне лицом?» Ответ не замедлил: «Да, любимая, я здесь, и моё лицо обращено к тебе». Тогда ребёнок уснул. Она услышала то, что ей было так нужно.

«Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах» (Псалом 45:2). Божья благосклонность к нам обнаруживается в противостоянии глобальных сил. Лик нашего Небесного Отца и нашего Спасителя Иисуса Христа обращён к нам. Держаться Его и искать Его дружбы — это самое лучшее, что мы можем сделать.

Джордж Вандеман

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (250) февраль 2018 г.