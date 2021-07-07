Любимым нужно внимание

8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности

В июле, когда отмечается День семьи, любви и верности, мы хотим опубликовать письмо матери-христианки к уже взрослому сыну, создавшему семью и ставшему отцом. Мама изредка посещала семью сына и заметила нечто, встревожившее её. Об этом она написала в письме. К счастью, сын, будучи человеком верующим, внял словам матери (имена изменены.)

Джордж Герберт сказал: «Один отец значит больше, чем сто учителей». А одна мать часто вынуждена заменять тысячи отцов. Сынок! Ты это знаешь, да и всё, что я тебе имею написать, ты знаешь лучше меня, теоретически. В наше время, к сожалению, не было таких книг, как сейчас. Ребёнку, кроме мамы, нужен и папа. И не просто в свидетельстве о рождении, т.е. формально, но отец, который отдаст часть себя, своего времени крошечному, беззащитному существу — самому дорогому на свете. Именно в первые три года у ребёнка формируется характер. Именно в эти годы особенно важны отношения между родителями и детьми!

Дорогой, самый любимый, родной мой сыночек! Я готова душу свою отдать за тебя, готова помочь тебе, чем могу. Молюсь за вас постоянно, и ты не сердись, не обижайся, а покажи в вере твоей рассудительность, воздержание, терпение и любовь. Ведь только во благо тебе от великой любви идут эти наставления.

Вспомни, как ты плакал в первый день после свадьбы, потому что Маша заболела. Вспомни, как ты два часа носил сынишку на руках и пел ему псалмы, когда принёс его из роддома. Прошло семь лет со времени первого события и полтора — со времени второго. А Маша сейчас нуждается в твоей заботе и любви ещё больше, чем тогда. Посмотри, как она, этот хрупкий и немощный сосуд, самоотверженно сражается с нелёгким бытом. Я не буду всё перечислять, ты и сам всё видишь и знаешь. Но ведь сосуд этот может и треснуть, а ещё хуже — разбиться! Да, она благочестива, как ты когда-то говорил, и потому чаще всего молча тянет этот тяжёлый воз. У меня сердце кровью обливается, когда я вижу, как Маша плачет!

Родненький, любимый сыночек! Я прожила тяжёлую жизнь и не была счастлива в браке: отец никогда не говорил мне слов любви и вообще ласковых слов (не был этому научен), а женщина любит ушами! Но тебе отец уделял очень много времени: играл с тобою, носил на руках, читал детские книжки, и даже ночью вставал и на полу искал твою соску, когда спросонок ты её ронял.

Когда ты учился в академии и говорил, что катастрофически не хватало времени, тебе пришлось составить план и жить по плану — времени на всё стало хватать. Может, и сейчас стоит пересмотреть своё время и жить по плану? Включи в этот план жену и сына.

Я вся сжимаюсь от ужаса, когда вижу, как твой сыночек упирается и не идёт к тебе. Уделяй ему больше времени — хотя бы два часа в день, и уже через неделю ты увидишь добрые плоды. И нужно не просто возить сыночка в коляске, на велосипеде, держать на коленях перед компьютером, а играть, разговаривать, общаться. Ты и представить себе не можешь, какая это будет радость для тебя, когда мальчик будет бежать к тебе, залезать на колени, обнимать за шею и говорить: «па-па-па-па-па». И тогда тебе захочется ещё больше времени проводить с ним, а ему — с тобой. Не опоздай! Упущенного никогда не вернёшь. Сын может бояться тебя, не доверять тебе, не слушаться, не быть честным и откровенным с тобой. Нет ничего страшнее, чем быть чужим для своих детей. А уж какая это будет помощь Маше, и высказать невозможно! Заметь, ведь ты не апостол Павел, и нужно заботиться о жене, о семье, чтобы жена не чувствовала себя вдовой при живом муже, а сыночек — сиротой при живом отце.

Прости, если раздражила тебя! Но это всё от великой любви, к благу твоему и благу всей твоей семьи, и к славе Господа. Да благословит вас Бог.

Мама

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2021 г.