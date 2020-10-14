Отчего мне кажется нескромным
Признаваться Господу в любви?
Он передо мною мир огромный
Отворил и радость подарил!
Почему уста мои сомкнуты,
Песню славы Богу не поют?
Он сорвал греховной жизни путы!
Он освободил меня от пут!
Почему же, почему, о Боже,
Я молчу, как будто я мертва?!
Ведь и мне Ты открываешь тоже
Нежные, прекрасные слова.
Будь прославлен и в моих молитвах!
Будь прославлен в пении моём!
Пусть хвала моя звучит над миром!
Иисус, Тебя мы очень ждём!
Иисус, люблю Тебя, и душу
Возлагаю на святой алтарь,
Чтобы песня вырвалась наружу
О любви к Тебе, мой Бог и Царь!
Ирина Лаврухина, г. Ливны, Орловская обл.
Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2020 г.