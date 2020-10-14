Отчего мне кажется нескромным

Признаваться Господу в любви?

Он передо мною мир огромный

Отворил и радость подарил!

Почему уста мои сомкнуты,

Песню славы Богу не поют?

Он сорвал греховной жизни путы!

Он освободил меня от пут!

Почему же, почему, о Боже,

Я молчу, как будто я мертва?!

Ведь и мне Ты открываешь тоже

Нежные, прекрасные слова.

Будь прославлен и в моих молитвах!

Будь прославлен в пении моём!

Пусть хвала моя звучит над миром!

Иисус, Тебя мы очень ждём!

Иисус, люблю Тебя, и душу

Возлагаю на святой алтарь,

Чтобы песня вырвалась наружу

О любви к Тебе, мой Бог и Царь!

Ирина Лаврухина, г. Ливны, Орловская обл.

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2020 г.