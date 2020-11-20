Любовь сильнее предрассудков

Есть категории людей, которыми многие брезгуют: избегают разговоров с ними, обходят стороной. Любви же Иисуса хватало на всех. Даже на тех, с кем ни один правоверный еврей не вступил бы в диалог.

Однажды в знойный полдень, проходя через Самарию, Иисус присел отдохнуть у колодца, а Его ученики пошли купить еды.

Иудеи и самаряне издавна враждовали между собой и всеми силами избегали всякого общения.

Когда Иисус, мучимый жаждою, ждал, пока кто-нибудь придёт и зачерпнёт для Него воды, к колодцу подошла женщина-самарянка и, делая вид, что не замечает Его, наполнила свой кувшин водой. Когда она уже собиралась уходить, Иисус попросил у неё напиться.

Женщина видела, что перед нею иудей. От неожиданности она забыла выполнить Его просьбу, но попыталась выяснить, почему Он заговорил с нею. «Как Ты, будучи Иудей, — сказала она, — просишь пить у меня, Самарянки?» Иисус ответил ей: «Если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: “дай Мне пить”, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую» (Евангелие от Иоанна 4:9, 10).

Женщина не поняла слов Христа, но почувствовала, что происходит нечто очень важное. Лицо её стало серьёзным, она силилась понять удивительного собеседника. Иисус убедительно и проникновенно сказал: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нём источником воды, текущей в жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 4:13, 14).

Тот, кто стремится утолить свою жажду в источниках этого мира, возжаждет вновь. Миллионы людей томятся в неведении. Человеческие души готовы прильнуть хоть к какому-нибудь источнику, дабы найти смысл своего существования. Но эту жажду может утолить только Христос. Божественная благодать, которую может даровать только Он, — вот та живая вода, которая очищает, освежает и наполняет душу новыми силами.

Спаситель, Который помогает человеку осознать его нужду, всегда готов удовлетворить духовную жажду, сердечный голод. Человеческие силы истощатся, земные опоры пошатнутся, чаши опустеют, водоёмы высохнут, но наш Искупитель — неисчерпаемый Источник. Тот, в ком обитает Христос, имеет в себе благословенный «источник воды, текущей в жизнь вечную».

Когда Иисус говорил о живой воде, женщина смотрела на Него с изумлением. В ней пробудились интерес и желание получить дар, о котором Он говорил. «Господин! — сказала она тогда, — дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать» (Евангелие от Иоанна 4:15).

Неожиданно Иисус переменил тему разговора. Прежде чем эта душа получит дар, который Он хотел предложить, ей необходимо понять свой грех и свою нужду в Спасителе. Иисус попросил её: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Она же ответила: «У меня нет мужа». Ей явно хотелось избежать вопросов на эту тему. Но Спаситель продолжал: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо ты сказала» (Евангелие от Иоанна 4:16–18).

У женщины перехватило дыхание. Странный путник перелистывал страницы её жизни и узнавал то, что, казалось ей, надёжно сокрыто от посторонних глаз. Кто же Он, способный читать тайны её жизни? Её совесть пробудилась.

Она не могла ничего отрицать, но вновь попыталась уклониться от обсуждения неприятной темы. С глубочайшим почтением женщина произнесла: «Господи! вижу, что Ты пророк» (Евангелие от Иоанна 4:19). И затем, надеясь заглушить голос совести, перевела разговор на религиозную тему. Если Он действительно пророк, тогда, вне всякого сомнения, сможет разъяснить ей давно наболевшие вопросы.

Иисус терпеливо позволил ей вести беседу, как она хотела. «Отцы наши, — сказала она, — поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме» (Евангелие от Иоанна 4:20). Вопрос о месте поклонения был предметом раздора между иудеями и самарянами. Иисус хотел, чтобы женщина увидела в религии нечто большее, чем формальную обрядность, и перестала смущаться спорными вопросами. «Настанет время, — сказал Он, — и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Евангелие от Иоанна 4:23, 24).

Ни поиски святой горы, ни паломничество в далёкий храм не приводят людей к близости с Небом. Нельзя сводить религию к внешним формам и обрядам. Истинное поклонение заключается в готовности повиноваться всем Божьим требованиям. Каждая искренняя молитва произносится под влиянием Святого Духа, и такая молитва угодна Господу. Всякое устремление души к Богу является свидетельством работы Святого Духа, и Бог откроется этой душе.

Слова Иисуса произвели на самарянку огромное впечатление. Мысленно перелистав свою прошлую жизнь, она вдруг испытала неведомое ей доселе чувство. Душа томилась жаждой, которую не могли утолить воды колодца. Она увидела в Иисусе Друга, исполненного любви и милосердия. И хотя Его чистота осуждала её грех, Он не произнёс ни единого слова осуждения. Самарянка поняла, что перед ней стоит не обычный человек. «Не долгожданный ли это Мессия?» — подумала она и сказала Ему: «Знаю, что придёт Мессия, то есть Христос; когда Он придёт, то возвестит нам всё». Иисус ответил ей: «Это Я, Который говорю с тобою» (Евангелие от Иоанна 4:25, 26).

Когда женщина услышала эти слова, свет веры озарил её душу. Она побежала в селение, чтобы и другим рассказать о Спасителе.

Наш Спаситель бесконечно стремится, чтобы люди пришли к Нему и обрели жизнь. Подобно тому, как мать ждёт первой улыбки ребёнка, свидетельствующей о пробуждении разума, так и Христос ожидает взаимной любви, рождение которой означает, что в душе начинается новая жизнь.

Иисус пробил брешь в стене, разделявшей доселе иудеев и язычников, и начал проповедовать миру о спасении. Вопреки сложившимся предрассудкам, Он пользовался гостеприимством отверженного народа. Иисус спал под кровом самарян, ел с ними за одним столом, учил на улицах и обращался с ними с величайшей добротой и сочувствием.

Сперва апостолы не спешили следовать примеру Христа. Слишком трудно давался им урок, что презрение и ненависть должны смениться жалостью и сочувствием. Но после вознесения Господа Его наставления ожили в их памяти и наполнились новым содержанием. Когда впоследствии Пётр отправился проповедовать в Самарию, он трудился с той же любовью и доброжелательностью. Когда Иоанн был призван работать для Господа в Ефесе и Смирне, он вспомнил эпизод у колодца, и сердце его наполнилось благодарностью к Божественному Учителю, Который, предвидя предстоящие ученикам трудности, помог им Своим примером.

Среди называющих себя последователями Иисуса, к сожалению, находятся такие, кто презирает и избегает отверженных; но ни происхождение, ни национальность, ни общественное положение не могут повлиять на безграничную и самоотверженную любовь Иисуса к людям.

Евангельскую весть нельзя считать чем-то таким, что следует предлагать только избранным, которые, по нашему мнению, окажут нам честь, если примут её. Эта весть должна прозвучать для всех. И всякое сердце, распахнутое для истины, Христос готов наставлять.

Эллен Уайт, «Желание веков»

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2020 г.