Любовь всей жизни

8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности

Совсем недавно мы с семьёй вспоминали моего деда. Он дал мне много советов, которые навсегда останутся в памяти. Но один из них я пронесу через всю жизнь и буду передавать своим детям и внукам.

Я помню этот день, как будто он был вчера. Я только собирался в армию. 18 лет — для многих молодых людей время первой «любви на всю жизнь», и я не был исключением. В то лето я гостил у деда и безумно скучал по своей девушке, постоянно звонил ей. В конце разговора, как водится, обменивались тёплыми словами. «Ты моё солнце, — в очередной раз сказал я. — Ты любовь всей моей жизни».

Положив трубку, я встретил озадаченное лицо моего деда. Он был в той же комнате и, услышав мои слова, отложил свои бумаги. «Слушай, — сказал он, — я хотел бы тебе кое-что рассказать». Мой дед был далеко не из тех, кто по любому случаю травит байки и вспоминает молодость, поэтому мне стало интересно. К тому времени он уже около десяти лет был вдовцом, и за это время, как говорила моя мама, не впустил в дом ни одну чужую женщину.

«Я про любовь на всю жизнь… Не говорил бы ты такие слова». Моё удивлённое лицо дало понять, что я не согласен. «У меня тоже перед армией была девушка, на которой я собирался жениться. Тоже, якобы, настоящая любовь и куча слов. Я не представлял, как жить без неё».

— Бабушка? — спросил я, почти уверенный в положительном ответе.

— Нет, не бабушка. Просто девушка. Бабушка появилась уже после армии.

Я был ошарашен.

— Закрутилась жизнь так, что мы расстались. А потом появилась Татьяна. Я не говорил ей кучу слов и не так чтобы сильно ухаживал. Но я её тоже полюбил. И женился. И прошло лет пять, прежде чем я понял, что это любовь всей моей жизни. И я уверен, что раньше этого невозможно понять. Потому что любовь — это не букеты, не поцелуи и даже дождаться из армии — это не обязательно любовь. А настоящие отношения наступают тогда, когда люди вместе через огонь и воду прошли. Настоящая любовь — это когда ребёнка ждёшь вместе и переживаешь, всё ли с ней хорошо. Когда её тошнит во время беременности или она еле двигается из-за большого живота, а тебе всё равно готовит ужин. Когда мужики зовут в гараже посидеть, а ты думаешь: «Зачем? Татьяна ведь дома, лучше к ней». Когда она в больнице лежит, а у тебя сердце кровью обливается.

Иногда придёшь вечером весь в проблемах, а она сядет, в глаза смотрит, ужин на стол ставит. Детей просит быть потише. И уже говорить необязательно, посидим, и станет легче. И вот в такие моменты понимаешь, что такое любовь на всю жизнь. Именно это: когда необязательны громкие слова, дорогие подарки, а обязательно просто, чтобы человек был жив, здоров, счастлив и рядом. И от того, что он рядом, на сердце спокойно и хорошо. Я ведь не из тех, кто много говорит про любовь. Но знал, что она всё знает и без слов. И не требует. И от того, что не требует, ещё больше хотелось хоть иногда хоть что-то из себя выдавить приятное, чтобы на таком родном лице, которое за годы уже морщинками обросло, появилась ещё одна улыбка.

Конечно, бывают и ссоры, и слёзы. И я срывался, и она могла покричать. Но вот даже через двадцать лет невозможно было из дома уйти, когда она плачет. Потому что люблю. На работе сидишь, а сердце не на месте. Потому что так прирастаешь к человеку, что уже невозможно его боль не чувствовать.

А когда уходила она из жизни, от её кровати отходить не хотелось. «Спасибо, Татьян, за всё», — из себя выдавил. А она улыбнулась из последних сил и говорит: «Молчи, всё знаю».

Она ушла, а я как раньше не представлял, так и сейчас не представляю, что вот в квартире этой кто-то, кроме неё, будет. Вот такая любовь всей жизни. Рассказать особо нечего, а как вспоминаешь — на сердце тепло. И все почти тридцать лет с нашего знакомства тепло было. Так что со словами-то ты поаккуратнее. Пройдёт лет двадцать, будет рядом с тобой та, кто любовь настоящая, и жаль будет, что такими словами разбрасывался. Потому что любовь всей жизни — она такая тихая, что и говорить не всегда обязательно.

Дед закончил говорить и посмотрел на стену с фотографиями. Улыбнулся и опять в проекты уткнулся. Я никогда больше таких откровений от него не слышал. Но вот это на всю жизнь запомнил. Бог дал мне жену, прожили мы несколько лет, сына родили. Так и стал я понимать, что такое любовь всей жизни. И совсем она не такая, как представлялось раньше. А именно такая, как дед говорил.

Так что и я сейчас смотрю на молодых ребят и хочется мне им сказать, что любовь настоящая впереди, только до неё дойти нужно, пережить вместе невзгоды и ни в коем случае никогда не обменять ни на что: ни на внешность чью-то, ни на эмоции какие, а беречь то тихое и сокровенное, что дал Бог двум людям, которые вместе прошли и огонь, и воду.

Никита Михайлов proekt7d.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2020 г.