Ложь пользы не приносит

Исааку было сорок лет, когда он женился на Ревекке. Господь даровал им двух сыновей-близнецов, Исава и Иакова. Но Исав родился раньше Иакова, и потому был первенцем. После смерти отца он становился главой рода, ему переходила большая часть наследства и благословений.

Прошло время. Исав вырос сильным и смелым охотником. А Иаков занимался домашним хозяйством. «Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу ему, а Ревекка любила Иакова больше, чем Исава».

В старости Исаак стал плохо видеть. Перед смертью он пожелал благословить первенца Исава. Исаак позвал его к себе и сказал, чтобы он приготовил ему любимое кушанье из дичи. После этого отец обещал благословить сына.

Ревекка же хотела, чтобы отцовское благословение получил Иаков. В то время, когда Исав пошёл добывать дичь, Ревекка послала Иакова принести из стада двух козлят и приготовила из них любимое кушанье Исааку. Затем она взяла богатую одежду Исава и надела её на Иакова. Но так как тело Исава было очень волосатым, то она обложила руки и шею Иакова шкурой козлят на случай, если плохо видящий отец ощупает его.

Иаков взял приготовленное кушанье, вошёл к отцу и предложил ему еду и питьё. Отец сказал ему: «Подойди, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли это Исав или нет?» Иаков подошёл к нему. Исаак ощупал его и сказал: «Голос Иакова, а руки… Исава». И не узнал его, потому что обложенные шкурой козлят руки Иакова были похожи на руки его брата. После этого отец велел подать ему кушанье. Отведав его, он благословил Иакова. Когда Исав узнал об этом, то возненавидел своего брата. И Иаков был вынужден бежать из родного дома.

Так обманным путём Иаков получил предназначенное Исаву благословение.

Подготовила Татьяна Ведерникова

Художник Алиса Малыгина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (267) июль 2019 г.