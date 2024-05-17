Ложно обвинённая

Ух, давно так не ревела. Но обо всём по порядку.

По большому счёту, расстроилась я, вроде, из-за пустяка. Ну, если учитывать, что миллионы людей голодают, борются с болезнями, хоронят близких, переживают предательство, то повода кручиниться у меня, можно сказать, и не было. Но всё-таки меня накрыло…

Иногда говорят: «Мелочь, а приятно». А тут тоже какая-то мелочь, но осадок мерзкий и липкий.

Началось накануне Нового года, когда большинство соотечественников строгали по домам оливье к праздничному столу. В Авито вдруг объявилась покупательница на наши игрушки (из «Щенячьего патруля»). Сынуля решил, что ему нужны деньги и согласился расстаться со всё ещё любимыми наборами. Попросил меня выложить объявление на Авито. И вот покупательница. Не самое удачное время для отправки посылки, но женщина просит выслать побыстрее: игрушки нужны к 7 января. Хорошо. Добываем огромную коробку, куда аккуратно складываем всё добро. Кроме того, дети принимают решение положить в подарок мальчику ещё несколько игрушек сверх заявленных в объявлении. В коробку положили пупырку, потом решили, что этого мало, и добавили большую подушку, чтобы игрушки доехали в целости и сохранности. Оказалось, что отправлять надо не на Почте России, а в Boxberry (далеко от нас). Поехали. Там сразу предупредили, что посылки с пункта заберут только 6 числа, но что делать: не мы придумали такой способ отправки.

Пролетели новогодние праздники, много событий и встреч было. И традиционный вирус (куда без него?). Да и вернулись мы из поездки в замёрзший дом (котёл сломался в наше отсутствие). Лежу с температурой 39°С в не до конца прогревшемся доме, первый день болезни, знобит… Открываю Авито, вижу, что у меня новый отзыв, смотрю — единица. Мне стало ещё хуже. Читаю комментарий. А там — о том, какой я

недобросовестный продавец: отправила заведомо сломанные игрушки, не предупредила о дефектах. На фотографии видно, что, действительно, несколько фигурок пострадали при транспортировке. Видимо, за праздники накопилось много посылок, а мою гигантскую коробку поставили вниз, навалив сверху кучу всего так, что даже подушка не спасла. Но не об этом речь. Ставлю себя на место покупательницы. Она получает неповреждённую коробку, целую на вид. Открывает — внутри сломанные игрушки (небольшой процент, но всё равно обидно). И на эмоциях пишет отзыв о том, какая я нехорошая. Без всяких «мне показалось» и «может быть». Безапелляционно. Все признаки, казалось, указывали на то, что продавец недобросовестный.

Мне очень нравится совет: «Как можно лучше думайте о людях». Когда, казалось бы, всё свидетельствует против человека, не спешите осуждать его. Вы не знаете всей правды и рискуете нарушить девятую заповедь Закона Божьего, гласящую: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» (Библия, книга Исход 20:16).

Игрушки поломались в пути — это факт (уж не думаю, что женщина стала бы специально их ломать, чтобы найти повод для плохого отзыва). Я могла упаковать их и получше — не отрицаю. Я знала, что игрушки сломаны, но положила их в посылку — ложное свидетельство, клевета. Покупательница расстроилась — факт. Как мог бы выглядеть беспристрастный отзыв? «Некоторые игрушки оказались сломанными. Я расстроена».

Вот что говорит о клевете Библия: «Господи! кто может пребывать в жилище Твоём? кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно, и делает правду, и говорит истину в сердце своём; кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего» (книга Псалтирь 14:1–3).

В этом тексте есть несколько интересных моментов:

Даже в мыслях не нужно допускать ложного свидетельства и клеветы. Старайтесь думать о людях так, как советует апостол Павел: «Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте» (Библия, Послание филиппийцам 4:8). Тем более ложное свидетельство не должно из мыслей дойти до языка. Важно не только не клеветать самому, но и не выслушивать тех, кто плохо говорит о ком-то.

«Кто разглашает клевету, тот глуп. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен» (книга Притчей 10:18, 19).

«Вот дела, которые вы должны делать: говорите истину друг другу… Никто из вас да не мыслит в сердце своём зла против ближнего своего, … ибо всё это Я ненавижу, говорит Господь» (книга пророка Захарии 8:16, 17).

«Лжесвидетель погибнет; а человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда» (книга Притчей 21:28). Обратите внимание: говорить нужно не то, что кажется, а то, в чём вы уверены на 100%. Да и в этом случае лучше перепроверить себя, задав вопрос: «А есть ли хоть малейшая вероятность того, что я ошибаюсь?» Если есть, не торопитесь открывать рот.

«Что молот, и меч, и острая стрела, то человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего» (книга Притчей 25:18).

Для меня в тот день отзыв этой покупательницы был подобен острой стреле. Я разревелась, прибежал муж, прибежали дети узнать, в чём дело. А с этой посылкой мы возились вместе, она нелегко нам далась. Сынишка, который от всего сердца хотел угодить мальчику, расстроился больше, чем я. А виной всему — одна необдуманная фраза, содержавшая ложное обвинение.

Я получила тогда несколько важных уроков. Поняла, насколько важно мне самой быть объективной и милостивой, оставляя отзывы и вынося суждения. Поняла, что истинное положение дел может быть вовсе не таким (или не совсем таким), каким кажется при поверхностном рассмотрении. Ну, и несколько уроков относительно способов доставки.

Надежда Масленникова