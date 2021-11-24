Лучший напиток из существующих

Вы уже догадались, о каком напитке пойдёт речь? О воде — простой, но такой чудесной, воде!

Вы когда-нибудь пробовали вымыть грязные тарелки в стакане воды? Между тем заставлять свой организм осуществлять все процессы жизнедеятельности без достаточного количества воды — это то же самое. В этом случае различные отходы удаляются из тела в гораздо более концентрированной форме, что приводит к неприятному запаху тела, мочи, зловонному дыханию.

Какая разница, что я пью, если все напитки содержат воду?

Разумеется, организм использует воду в любой форме, однако многие напитки несут с собой, кроме воды, массу проблем. Они содержат калории, которые замедляют пищеварение, способствуют отложению жировых запасов и нарушению уровня сахара в крови. Содержащийся в напитках сахар требует дополнительного количества воды для его усвоения.

Многие напитки вызывают повышенную секрецию кислого желудочного сока. Напитки типа кока-колы содержат фосфор, который может способствовать истощению запасов кальция в организме и хрупкости костей. Содержащиеся в напитках химические соединения — вкусовые добавки, красители, консерванты — способны раздражать слизистую оболочку желудка.

Чистая вода не содержит калорий, не раздражает желудок, не требует переваривания.

Сколько нужно пить воды?

Столько, чтобы моча была светлой. Тело теряет в день примерно 10 – 12 стаканов воды с мочой, калом, испарениями с поверхности кожи, лёгких. С пищей мы получаем 2 – 4 стакана воды. Таким образом, остаётся восполнить 6–8 стаканов.

Недостаточное потребление воды — тяжёлое бремя для тела. Организм реагирует на него увеличением концентрации натрия в крови, чтобы поддерживать уровень жидкости максимальным. Если это происходит постоянно, то могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем.

Когда пить воду?

Начните день с одного-двух стаканов тёплой воды. Это поможет разбудить пищеварительный тракт, «умыть» его и подготовить в работе. Очень важно пить воду между приёмами пищи, а не во время еды. Ешьте медленно, и позвольте пище смешаться со слюной. Чем больше жидкости попадает в желудок с едой, тем дольше будет идти пищеварение, потому что сперва будет всасываться жидкость.

Многие совершают ошибку, когда пьют во время еды холодную воду. Если пить во время приёма пищи, то уменьшается слюноотделение; и чем холоднее вода, тем хуже для желудка. Ледяная вода, компоты и лимонад, выпиваемые во время еды, останавливают пищеварение до тех пор, пока организм не выделит достаточно тепла, чтобы желудок снова мог нормально функционировать.

Необходимые для пищеварения ферменты могут полноценно функционировать только при нормальной температуре тела. А если температура слишком высокая или, наоборот, слишком низкая, ферменты не справляются, и пищеварение замедляется. Лучше всего выпить стакан тёплой воды за час или полчаса (не позднее) до еды. Так вы не только утолите жажду, но дадите возможность желудку освободиться от воды к моменту приёма пищи. Первые два часа после еды пить нежелательно (чтобы не тормозить процесс пищеварения).

Какую воду пить?

Ирония заключается в том, что большинству из нас грозит больше опасностей не от употребления воды не самого лучшего качества, а от её недостаточного поступления в организм. Пейте ту воду, которая вам доступна.

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В последнее время было проведено много исследований о влиянии на здоровье умягчённой и жёсткой воды. Люди, использующие умягчённую воду, чаще страдают гипертонией и сердечными заболеваниями. Дело в том, что умягчённая вода производится из первоначально жёсткой воды, и в процессе очистки методом ионного обмена кальций и магний замещаются ионами натрия. Если вы придерживаетесь низкосолевой или бессолевой диеты, но пьёте мягкую воду с высоким содержанием натрия, то вы тем самым сводите на нет свои усилия по снижению потребления соли. В связи с этим можно посоветовать пить природную воду или использовать системы обратного осмоса.

Вода — это идеальный напиток, созданный Самим Богом для удовлетворения жажды человека и животных. В следующий раз, когда вас спросят: «А что вы будете пить?», скажите: «Стакан воды».

Помните: нельзя пить, ориентируясь на чувство жажды. Чувство жажды — это уже сигнал SOS. Показателем того, что вы пьёте достаточно, является светлая моча без неприятного запаха.

Подготовила Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2021 г.