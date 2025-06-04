Любите, пока не поздно!

На похоронах невольно задаёшься вопросом:а получал ли умерший столько цветов при жизни? Слышал ли он о себе столько добрых слов?

Поступок одной женщины

Однажды Иисуса и Его учеников пригласил в гости фарисей Симон. Во время пира «женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром» (Евангелие от Луки 7:37, 38).

Она старалась не привлекать к себе внимания, и это ей почти удалось, но миро наполнило своим благоуханием всю комнату, и сделанное ею обнаружилось перед всеми присутствующими. Иуда смотрел на всё это с большим раздражением. Вместо того чтобы дождаться мнения Христа, он начал выражать своё негодование: «Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел [при себе денежный] ящик и носил, что туда опускали» (Евангелие от Иоанна 12:5, 6). Иуда не имел жалости к бедным. Если бы Мария продала миро и эти деньги попали в его распоряжение, нищим от этого не было бы никакой пользы.

Смущённая и оправданная

Мария услышала неодобрительные слова, и сердце её затрепетало. Не оправдываясь и не извиняясь, она хотела удалиться, как вдруг послышался голос Господа: «Оставьте её; что её смущаете?» Он видел, как она растерялась и расстроилась. Он знал: послужив Ему таким образом, она выразила свою признательность за прощение её грехов, и Он успокоил её. Преодолевая ропот недовольных, Он сказал: «Она доброе дело сделала для Меня. Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им благотворить; а Меня не всегда имеете. Она сделала, что могла: предварила помазать Тело Моё к погребению» (Евангелие от Марка 14:6–8).

Живые нуждаются в нашей любви

Благоухающее миро, которое Мария могла бы потратить на мёртвое тело Спасителя, она возлила на Него живого. Во время погребения благоухание этого мира наполнило бы только гробницу, а теперь этот дар порадовал сердце Иисуса, потому что говорил о вере и любви Марии.

Иосиф из Аримафеи и Никодим с горькими слезами принесли свои дорогие дары к холодному, бесчувственному телу Спасителя. Женщины, которые принесли благовония к гробу, старались напрасно — ведь Он воскрес. Но Мария выказала свою любовь к Спасителю, когда Он мог оценить её преданность, — она помазала Его для погребения. И когда настала ночь великого испытания, Иисус нёс с Собой память об этом поступке как залог той любви, которую будут питать к Нему искупленные Им в вечности.

Многие и сегодня самые дорогие дары приносят мёртвым. Стоя перед холодным, застывшим телом, они произносят слова любви. Нежность, признательность, преданность — всё расточается перед тем, кто уже не видит и не слышит. Произнесли бы эти слова, когда усталая душа человека так нуждалась в них, когда он мог слышать, а сердце его было способно воспринимать их, каким драгоценным благодеянием оказались бы они!

Добрый порыв

Мария не до конца понимала смысл того, что она совершила просто из любви. Она не могла ответить своим обвинителям, не могла объяснить, почему именно теперь решила помазать Иисуса. Она только повиновалась указаниям Святого Духа. Вдохновение не нуждается в объяснении. Непостижимым образом влияет оно на душу и ум человека и побуждает сердце к действию.

«Истинно говорю вам, — заявил Христос, — где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в память её, и о том, что она сделала» (Евангелие от Марка 14:9). Глядя в будущее, Спаситель с уверенностью говорил о Своём Евангелии, что оно будет проповедано всему миру. И до тех пор, пока будет распространяться благая весть, будет распространять благоухание и дар Марии, а на сердца людей будет снисходить благословение её искреннего движения души. Царства будут возникать и распадаться, имена монархов и завоевателей исчезнут из памяти людской, но поступок этой женщины будет увековечен на страницах священной истории.

Христос ценит дела, совершаемые по сердечному побуждению. Он не отказывался от самого простого цветка, сорванного детской рукой и с любовью предложенного Ему. И теперь Христос радовался искреннему стремлению Марии выполнять волю Господа. Он благосклонно отнёсся к тому, что она выразила полноту своих чистых чувств, которых Его ученики не понимали и не хотели понять. Важнее, чем драгоценное миро всей земли, было для Христа желание Марии послужить Господу — желание это подтверждало, что она приняла Его как Спасителя мира. Мария любила Христа. Непревзойдённое благородство Спасителя пленило её душу. Это миро было символом признательности, внешним проявлением любви, которая, питаемая небесными источниками, с избытком наполнила её сердце.

Урок ученикам

Мария поступила именно так, как было необходимо, чтобы показать ученикам, какое проявление любви ко Христу было бы приятно Ему. Он был для них средоточием жизни, но они не понимали, что вскоре останутся без Него, что вскоре не будут иметь возможности непосредственно выразить благодарность за Его великую любовь. Одиночество Христа, Который оставил небесные обители и жил как человек, ученики никогда не понимали в должной мере. Только потом к ним пришло запоздалое сознание всего того, что они могли бы совершить для Иисуса, но не совершили. После смерти Христа они винили не Марию, но самих себя. О, если бы можно было вернуть обратно осуждающие слова, если бы никогда не прозвучала мысль, что нищие более достойны дара, нежели Христос! Снимая с креста израненное тело своего Господа, они терзались угрызениями совести.

Что значит для нас Христос?

Так было, так есть и в наши дни. Лишь немногие понимают, что значит для нас Христос. Если бы люди понимали это, то великая любовь Марии выражалась бы чаще, а помазание было бы щедрее. Дорогое миро не считалось бы пустой тратой. Не нашлось бы ничего слишком драгоценного, чего нельзя было бы отдать Христу. Никакое самоотречение или самопожертвование ради Него не казалось бы таким чрезмерным, чтобы его невозможно было перенести.

Бог знает наши обстоятельства и видит наше сердце

На Марию смотрели как на великую грешницу, однако Христос знал обстоятельства её жизни. Он мог бы лишить её всякой надежды, но не сделал этого, а, наоборот, поднял её из глубин отчаяния и погибели. Семь раз она слышала, как Он запрещал нечистым духам, которые владели её сердцем и умом. Она слышала, как настойчиво Он молил о ней Небесного Отца. Осознав, как Ему, с Его незапятнанной чистотой, отвратителен грех, она свою порочную натуру грешницы победила Его силой.

По человеческим понятиям, Мария была безнадёжной грешницей, Христос же видел хорошие задатки в её душе, её добрые черты. Падшая, одержимая некогда нечистыми духами, она ближе узнала Спасителя, общаясь с Ним и служа Ему.

Это Мария…

Это Мария сидела у Его ног и училась у Него. Это Мария изливала на Его голову драгоценное миро и омыла Его ноги своими слезами. Мария стояла у креста и сопровождала Его тело до гроба. Мария раньше всех пришла ко гробу после Его воскресения. Мария первая провозгласила о воскресении Спасителя.

Он не отвернётся

Иисус знает состояние каждой души. Вы можете говорить: «Я грешник, великий грешник». Вполне возможно. Но чем вы хуже, тем больше нуждаетесь в Иисусе. Он никогда не отвернётся ни от одной плачущей, сокрушающейся души. Он охотно прощает всех, кто приходит к Нему получить избавление от греха.

По книге Эллен Уайт «Желание веков»