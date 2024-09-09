Любовь вместо мести

Иисус отправляется в Своё последнее путешествие в Иерусалим. По пути Он решает зайти в Самарию, но там Его не принимают. Как поступить с этими людьми?

По мере того как приближался конец служения Христа, характер Его работы изменился. До сих пор Он стремился избегать огласки и не возбуждать народ. Он отказывался от мирских почестей и быстро переходил с места на место, когда Его присутствие вызывало у людей чрезмерный восторг. Вновь и вновь Он просил, чтобы никто не говорил, что Он — Христос.

Но всё было иначе в Его последнее путешествие. Он оставил Иерусалим на время из-за враждебности священников и раввинов, а когда решил вернуться, то, нисколько не скрываясь, шёл дальним путём. О Его приближении возвещали так широко, как никогда раньше. Он шёл туда, где надлежало принести великую жертву, и на это нужно было обратить внимание народа.

А стоит ли?

Ученики пытались отговорить Иисуса от путешествия в Иерусалим. Они вспоминали Его слова о том, что ожидает Его там. Христу было очень тяжело вести их навстречу страданиям и отчаянию. Да и сатана был рядом, навязывая свои искушения. Почему Иисус должен идти в Иерусалим на верную смерть? Вокруг Него были люди, нуждающиеся в Нём. На каждом шагу встречались страдальцы, ожидающие Его целительного слова. Его работа только-только началась. Он был полон сил и находился в расцвете лет. Зачем делать преемниками учеников, таких слабых в вере, таких непонятливых, таких нерешительных? Зачем умирать сейчас, оставляя дело в самом начале? Если бы Иисус дрогнул хотя бы на миг, если бы Он хоть на йоту отступил от Своих намерений, чтобы спасти Себя, сатанинское воинство праздновало бы победу, а мир был бы потерян навсегда.

Нет места слабости

Но Иисус «восхотел идти в Иерусалим» (Евангелие от Луки 9:51). Единственным законом в Его жизни была воля Отца. В великом Божьем плане был назначен час, в который надлежало Ему отдать Самого Себя за грехи людей. И этот час должен был вскоре пробить. Иисус не имел права проявлять слабость и колебаться. Он окончательно решился идти в Иерусалим, где Его враги давно уже замышляли лишить Его жизни. Теперь Он отдаст её. Он твёрдо решил пройти через гонение, отречение, отвержение, осуждение и смерть.

Не поджарить ли негодяев?

И Он «послал вестников пред лицом Своим; и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для Него» (Евангелие от Луки 9:52). Но жители этого селения отказались принять Его, потому что Он направлялся в Иерусалим. Они поступили так, считая, что Христос отдавал предпочтение иудеям, которых они ненавидели лютой ненавистью.

Иаков и Иоанн, посланные Христом в это селение, были раздражены тем, что Господь подвергся такому оскорблению. Их крайне возмутило грубое обращение с Иисусом со стороны самарян, которых Он почтил Своим присутствием. Такое нельзя было, думали они, оставить без строгого наказания.

Придя к Христу, они передали Ему слова самарян, подчеркнув, что те отказали Ему даже в ночлеге. Им казалось, что с Христом поступили крайне несправедливо, и они сказали: «Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошёл с неба и истребил их?» (Евангелие от Луки 9:54). Но каково же было их удивление, когда они увидели, что своими словами ранили Иисуса. И ещё сильней они удивились, услышав обличение: «Не знаете, какого вы духа; ибо Сын Человеческий пришёл не губить души человеческие, а спасать» (Евангелие от Луки 9:55, 56). И Он отправился в другое селение.

Бог не насилует совесть

Христос пришёл на землю не для того, чтобы заставить людей принять Себя. Только сатана и люди, движимые его духом, стремятся насиловать совесть. Притворяясь ревнителями правды, люди, объединившись со злыми ангелами, причиняют страдания ближним, чтобы обратить их в свою религию. Но Христос всегда являет милосердие. Он всегда стремится победить любовью. Если мы стремимся обидеть и устранить с пути тех, кто не ценит наш труд или действует вопреки нашему мнению, то это самым убедительным образом доказывает, что нами владеет дух сатаны.

Избрание семидесяти и проповедь в Самарии

«Отправившись оттуда, приходит в пределы Иудейские за Иорданскою стороною. Опять собирается к Нему народ, и, по обычаю Своему, Он опять учил их» (Евангелие от Марка 10:1).

Когда-то Иисус отправил на служение двенадцать, теперь же «избрал Господь и других семьдесят [учеников], и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти» (Евангелие от Луки 10:1).

Указания, данные семидесяти ученикам, совпадали с теми, которые получили ранее двенадцать учеников, за исключением запрета входить в поселения язычников или самарян, — теперь этот запрет отсутствовал. Несмотря на то, что Христос был недавно изгнан самарянами, Он по-прежнему любил их. Когда семьдесят вышли во имя Его, они прежде всего отправились в города Самарии.

Посещение Спасителем Самарии, одобрение доброго самарянина, радость и благодарность прокажённого самарянина, который один из десяти вернулся, чтобы возблагодарить Христа, — всё это имело глубокое значение для учеников. Эти наставления запали глубоко в их души. Давая им поручения перед вознесением, Христос упомянул Самарию вместе с Иерусалимом и Иудеей, отметив, что именно там ученики должны в первую очередь проповедовать Евангелие. И это повеление они могли исполнить, потому что учение Христа подготовило их к этому.

Когда во имя Господа ученики отправились в Самарию, то нашли людей, готовых принять их. Самаряне слышали, что Христос по-доброму отозвался о них, слышали и о Его делах милосердия к своим соотечественникам. Хотя они обошлись с Ним грубо, Он относился к ним только с любовью — и их сердца были покорены. После вознесения Христа самаряне приняли с радостью посланников Спасителя, и ученики собрали драгоценный урожай среди тех, кто некогда были их злейшими врагами.

Не навязывайтесь

Посылая семьдесят учеников, Иисус повелел им точно так же, как и двенадцати, не навязывать себя там, где их не будут принимать. «Если же придёте в какой город, — сказал Он, — и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: “и прах, прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам; однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие”» (Евангелие от Луки 10:10, 11). Ученики не должны были делать это в порыве негодования или из чувства оскорблённого достоинства, но для того, чтобы показать, как страшно отвергать Господню весть или Его посланников. Отвергнуть вестников Господних — это значит отвергнуть Самого Христа.

Запугивание

С показной предусмотрительностью раввины предупреждали людей: не принимайте новое учение, которое проповедует этот малоизвестный Учитель, потому что оно противоречит учению отцов. И народ поверил священникам и фарисеям, вместо того чтобы стремиться самим понять Слово Божье. Они почитали священников и правителей, вместо того чтобы почитать Бога, и, сохраняя свои предания, они отвергли истину, которая могла бы спасти душу.

Слышите стук?

Бог говорит: «Се, стою у двери и стучу» (Библия, книга Откровение 3:20). Каждое предупреждение, укоризна и настойчивый призыв в Слове Божьем или через Его вестников — это стук в дверь сердца. Это голос Иисуса, который просит впустить Его. Если человек раз за разом оставляет этот стук без внимания, желание открыть дверь у него ослабевает. Если мы сегодня пренебрегаем влиянием Святого Духа, завтра оно будет слабее. Сердце становится менее впечатлительным, и, на беду свою, человек забывает, что жизнь коротка, а за ней простирается необъятная вечность. Мы будем осуждены на небесном суде не потому, что заблуждались, но потому, что пренебрегли данными Небом возможностями познать истину.

По книге Эллен Уайт «Желание веков»