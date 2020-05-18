Люди, несущие надежду

В 24 главе Евангелия от Матфея описано то, что ожидает землю накануне Второго пришествия Христа. Голод, землетрясения, войны, военные слухи, моры (или эпидемии). Один только коронавирус сколько шума наделал в этом году! Но самым верным признаком близкого конца является проповедь Евангелия.

«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт конец» (Евангелие от Матфея 24:14).

Гуляли мы как-то семьёй в частном секторе города. К нам подошли мужчина и молодой человек. Оба с добрыми лицами, румяные. Представились миссионерами из рядом стоящей православной церкви, подарили несколько книг. Мужчина, чувствуется, человек опытный, а паренёк учится у него. Я была приятно удивлена. Вероятно, другие прохожие от них отмахнутся и поспешат по своим делам. А я готова расцеловать людей, которые в своё личное время рассказывают о Боге. «Ненормальные», — скажет кто-то. «Одолели», — рявкнет другой. Но подумайте вот о чём. Вам доводилось когда-нибудь раздавать флаеры, рекламные буклеты? Мне — да. И я прекрасно понимаю, как чувствует себя молодой человек или девушка, которые протягивают прохожему бумажку, а тот отворачивается или отмахивается, как от назойливой мухи. Поэтому я всегда улыбаюсь и говорю «спасибо». Телефонные «приставалы» меня порой одолевают по 5 – 6 раз в день. Много неудобств из-за них. Но они живые люди (возможно, такие же ранимые, как и я), им неприятна грубость. Мне лично не подходит работа, предполагающая навязывание своих товаров и услуг. Но некоторые люди годами зарабатывают на жизнь, слыша в свой адрес грубости, чувствуя себя нежеланными и отверженными. В конце концов, им за это деньги платят.

Что же руководит теми, кто совершенно бескорыстно предлагает людям изучать Библию, беседовать о Боге? «Бесплатный сыр — только в мышеловке», — твердят скептики. Сколько раз проповедники столкнутся с настоящим хамством со стороны тех, ради кого стараются! Знаете, почему они не умолкают? Они любят Бога. Они хотят выполнить великое поручение Христа. Когда Иисус возносился на небеса, последними Его словами, обращёнными к ученикам, была просьба пойти и научить все народы, крестя их и уча соблюдать всё, что повелел Господь. И христиане идут! Они не бездействуют, успокаивая себя: «Бог у меня в душе».

Они говорят, пишут и поют о Нём. Из любви к Нему они творят добро. Возможно, кто-то из таких «чудаков» вручил вам эту газету, надеясь, что через неё Гос-

подь коснётся вашего сердца…

Ещё никогда проповедь христианской надежды не звучала так мощно, как в наши дни. Развитие средств связи создаёт возможности для охвата больших городов через христианские теле- и радиопрограммы, вебсайты и мобильные приложения для чтения Библии на более чем 1200 языках. Это дало возможность услышать весть спасения даже жителям тех стран, где прямая проповедь о Христе запрещена, и переход в христианскую веру может повлечь за собой преследование и даже смерть.

Книга, за чтение которой в средневековой Европе можно было угодить на костёр еретиков, сегодня является самой печатаемой и самой переводимой книгой в мире. Библия является самой продаваемой книгой всех времён со среднегодовым объёмом продаж более 100 млн экземпляров.

Почему именно проповедь Евангелия является финальным признаком близкого пришествия Христа? Бог хочет, чтобы каждый человек познакомился с истиной и имел надежду на спасение. На весть о Божьей любви откликаются сегодня тысячи людей по всему земному шару. Благодаря усилиям миссионеров о спасении во Христе узнают в самых трудных и удалённых уголках нашей планеты. В Руанде, печально известной геноцидом, в результате которого было уничтожено до 1 млн человек, сегодня открываются двери для христианских миссионеров. В результате проповеди в 2016 году совершилось самое крупное крещение за всю историю — 98 тысяч человек приняли решение следовать за Христом.

Дорогой читатель, если Господь что-то значит для тебя, узнавай о Нём больше, молись и делись Божьей любовью с другими. Как это сделать? Господь подскажет тебе. Возможно, наша газета сможет стать тем добрым семенем, которое прорастёт в чьём-то сердце и принесёт богатый урожай спасённых душ.

Апостол Павел называет благовестие своей необходимой обязанностью и восклицает: «Горе мне, если не благовествую!» (Библия, 1 Послание коринфянам 9:16). Благовестие — это дело не только священнослужителей, но всякого верующего, оценившего по достоинству жертву Христа и желающего, чтобы, когда придёт Иисус, Его с радостью встречало как можно больше людей. И пусть среди них будут те, которые узнали о Божьей любви через меня!

Александра Третьякова

Использованы материалы фильма «Великие Империи: взлёты и падения»

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2020 г.