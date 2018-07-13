Чемпион Британской Формулы-1 Льюис Хэмилтон о силе, которую дает вера

Британский спортсмен Льюис Хэмилтон рассказал, что его христианская вера, особенно молитва, играют важную роль в его жизни.

Четырехкратный чемпион Британской Формулы-1 Льюис Хэмилтон, который станет самым богатым спортсменом этой страны после подписания контракта на сумму почти 160 миллионов долларов с Mercedes, говорит, что его христианская вера, особенно молитва, играет важную роль в его жизни, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Christian Post.

33-летний Хэмилтон рассказал в подкасте Formula 1, что, по его мнению, если уделять время молитве, это может привести к мощным преобразованиям.

«Вы должны уделять этому время. Каждое утро я завтракаю, и прежде чем начать есть, я молюсь. Каждый раз перед едой я молюсь. Так что, будь то пара секунд, минута, за что бы вы ни молились, воспользуйтесь этим моментом. Пока все болтают я говорю: «Извините, одну секунду», и вы просто используете это время для молитвы», — сказал он.

И хотя сегодня Хэмилтон открыто говорит о своей вере, прошлым летом в интервью со звездой тенниса Сереной Уильямс для журнала Interview он сказал, ранее чувствовал неуверенность в том, чтобы публично говорить о вере. Но он преодолел эту неуверенность, когда добрался до Formula-1, самого высокого класса одноместных автогонок, санкционированных Международной автомобильной Федерацией.

«Раньше мне было некомфортно от того, что я католик и что у меня есть отношения с Богом. Только когда я добрался до Formula-1, я понял насколько это ценно, важно. Я больше не испытывал неловкость, показывая, во что верю», — рассказал он тогда Серене Уильямс.

В своем интервью для Formula-1 Хэмилтон объяснил, что сила, которую дает вера, вдохновляет жить более полной жизнью.

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2018 г.