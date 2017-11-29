Лютер: жизнь монаха – что может быть скучнее?

Фильм «Лютер» (2003)

31 октября 1517 года монах Мартин Лютер вывесил на двери церкви свои знаменитые «95 тезисов». Этот день считается началом Реформации. Кто был этот человек? Чем он не угодил Римско-католической церкви? Как ему удавалось несколько раз избегать смерти и дожить до старости? Что придавало ему мужества остаться верным своим убеждениям?

Фильм доступно отвечает на эти и многие другие вопросы. Становится абсолютно ясно, что Реформация рано или поздно должна была произойти, и нам очень повезло родиться после. Страшно представить, что было бы, если бы Мартин Лютер и другие реформаторы не очистили христианское учение от ереси вроде индульгенций.

Мне нравится, что Лютер в этом фильме показан вполне обычным человеком, а не святым. Ему тоже были не чужды сомнения, но при этом ему удавалось оставаться искренним и смелым. Во время сцен его допросов я повторяла про себя: «Не отрекайся, не отрекайся», — как будто он мог слышать:)

Это сильный вдохновляющий фильм, который никого не оставит равнодушным. Наверное, нельзя было лучше рассказать эту историю в формате художественного фильма. Тут есть и любовь, и кровь. И, кстати, спойлер: всё закончилось хорошо. Библия на родном языке теперь доступна практически для каждого. И в этом заслуга Мартина Лютера.

Анна Ковалёва

Источник: proekt7d.ru



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