Успешный бизнесмен, миллионер, владелец огромного магазина игрушек решил поздравить сирот с Днём защиты детей. Малышей свезли со всех детдомов города. Разношёрстная галдящая гвардия дурно одетой ребятни даже не слушала поздравлений и напутствий благодетеля. Они поняли одно: сейчас перед ними откроются двери, и каждый может уйти отсюда с любой игрушкой, будь то говорящая кукла или блестящий велосипед.

— Ребята, только помните, вы можете взять что-то одно! — волновались воспитатели, знающие нрав своих подопечных.

И вот двери распахнулись, поток воодушевлённой детворы хлынул внутрь. Хлынул и тут же разделился на журчащие от восторга ручейки, струящиеся между полками с вожделенными сокровищами. И тут оказалось, что порадовать себя, даже при таком богатстве выбора, не так-то просто. Изобилие и доступность, ограниченные строгим лимитом в один подарок, многих детей поставили в тупик. И в возбуждённой растерянности они сновали с места на место, то теребя в руках огромного медведя, то заглядываясь на железную дорогу.

А один малыш, худенький мальчик лет шести, так и остался стоять на пороге магазина рядом с владельцем и группой персонала.

— Ну, малыш! Что ж ты стоишь! Беги, выбери себе подарок мечты! — склонился бизнесмен к мальчишке.

— Но я уже выбрал! — робко еле слышно пробормотал малыш. А потом, собравшись силами, словно сам удивляясь своей дерзости, схватился за протянутую руку и выпалил:

— Я выбираю тебя!

Растроганный благодетель словно ожидал таких слов. Он поднял малыша на руки и прижал к себе.

— Ты сделал правильный выбор…, сын!

Мир, в котором мы суетимся, пытаясь урвать себе какие-то блага, — тот самый магазин игрушек. А Бог — Творец и Владелец всего сущего — наблюдает за нашими потугами устроить свою жизнь, свой быт, выбрать своё место. Мудр тот, кто, оставив суету, подошёл к Нему и сказал: «Я выбираю Тебя!» Совсем не потому, что автоматически станешь наследником всех благ, нет! А чтобы удовлетворить потребность в Его любви, без которой мы, как те сироты, растерянны и беспомощны.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (258) октябрь 2018 г.