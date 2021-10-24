Попал я в лес и заблудился,

Тут не сыскать поводыря.

Спустилась ночь, и устрашился:

А жизнь прошла неужто зря?

Но свет блеснул не так далече…

Спасибо, Боже: путь открыл!

Приду, возрадуемся встрече.

Ведь ничего, что я без крыл?

Пешком намного больше чести.

И день иду… Бреду восьмой…

А кажется, топчусь на месте

С авоськой, торбой и сумой.

Они набиты всякой дрянью:

Деньгами, рифмами, шмотьём…

Не бросить ли всё поруганью?

А с голой правдой уж дойдём.

Наш путь лежит по бурелому,

Через ухабы и овраг.

Возврата нет уже к былому,

И правых не осилит враг.

А свет не меркнет, приближаясь.

И мрак сиянья не объял.

Чего бы ради жил я, маясь?

А чтобы шёл, а не стоял.

Шагает кто, тот путь осилит.

А мне полегче: есть маяк.

И луч его прошёл навылет

Взыскать оставшихся гуляк.

Владимир Игнатьев, п. Семёновка, Марий Эл

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2021 г.