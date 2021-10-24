Попал я в лес и заблудился,
Тут не сыскать поводыря.
Спустилась ночь, и устрашился:
А жизнь прошла неужто зря?
Но свет блеснул не так далече…
Спасибо, Боже: путь открыл!
Приду, возрадуемся встрече.
Ведь ничего, что я без крыл?
Пешком намного больше чести.
И день иду… Бреду восьмой…
А кажется, топчусь на месте
С авоськой, торбой и сумой.
Они набиты всякой дрянью:
Деньгами, рифмами, шмотьём…
Не бросить ли всё поруганью?
А с голой правдой уж дойдём.
Наш путь лежит по бурелому,
Через ухабы и овраг.
Возврата нет уже к былому,
И правых не осилит враг.
А свет не меркнет, приближаясь.
И мрак сиянья не объял.
Чего бы ради жил я, маясь?
А чтобы шёл, а не стоял.
Шагает кто, тот путь осилит.
А мне полегче: есть маяк.
И луч его прошёл навылет
Взыскать оставшихся гуляк.
Владимир Игнатьев, п. Семёновка, Марий Эл
Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2021 г.