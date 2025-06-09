Мальчик, ненавидевший короля

Порой к злодеям мы причисляем тех, чьи мотивы нам непонятны

Жил-был мальчик. Сирота. Воспитывался он в приёмной семье и страстно ненавидел короля своей страны. И вот в чём причина. Однажды родители мальчика заболели. Тогда пришли слуги короля и забрали его от родителей. С тех пор он их не видел.

Когда кто-то говорил, что король на самом деле добрый, что он заботится о благополучии своих подданных, мальчик называл их лжецами: он ни капли не сомневался в том, что король — злобный тиран, лишивший его самых дорогих и любимых людей.

Когда мальчик подрос, он узнал, что король разлучил его с семьёй, чтобы избавить от всех ужасов «чёрной смерти», то есть чумы. Тот, кого мальчик столько лет ненавидел, оказался его спасителем.

Мы часто ропщем на Бога, обвиняя Его во всех несчастьях. Мы подобны мальчику, не понимавшему намерений короля. Мы недоумеваем, почему Бог до сих пор не положил конец злу и смерти, почему Он позволяет развиваться великому вселенскому конфликту, невольными жертвами которого становимся мы с вами. Но у Короля всё под контролем. Однажды настанет день, когда злу будет положен конец, когда не будет уже слёз, болезней и смерти. День радостной встречи Божьих детей всех времён и народов и день возмездия нечестивым. День, когда Король будет оправдан. Когда все убедятся в Его справедливости и любви. Друг, не спеши высказывать недовольство, не живи с обидой на Того, Кто всё делает для твоего блага. Настанет день, и мы получим ответы на свои «почему?»

Подготовила Елизавета Черникова