Маленькая ложь во спасение

«Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» (Исход 20:16), — гласит библейская заповедь. Но что плохого в маленькой лжи? Почему так необходимо говорить правду?

Англиканский священник Артур Флетчер сформулировал этическую систему, которая узаконивает большинство «обычной» лжи. В своём знаменитом труде «Ситуативная этика» он писал, что «правильный» поступок в каждом отдельном случае зависит от ситуации. Даже ложь может быть оправданной, заявлял он, если мотив правильный.

К сожалению, подобной точки зрения придерживаются многие люди. Чарльз Форд, автор книги «Ложь! Ложь! Ложь! Психология обмана», утверждает: чтобы быть человеком, необходимо уметь обманывать. «Желание солгать, — говорит он, — это совершенно естественное желание, возникающее у каждого человека».

А что, если мы говорим неправду, чтобы:

– избежать смущения: «Мне очень жаль, мы не смогли это сделать, так как у нас сломалась машина» (на самом деле мы забыли);

– не задеть чьи-то чувства: «Большое спасибо за булочки, они очень вкусные» (мы откусили кусочек, а остальное выбросили).

– успешно сдать экзамен: «Я списал на экзамене, потому что мне так тяжело даётся математика» (на самом деле я просто плохо подготовился).

– получить более высокую оценку: «Я написал курсовую работу, но внезапно отключили электричество, и я не успел сохранить её» (хотя я просто упустил время и не написал работу).

Но Библия категорически не согласна с такой скользкой этикой. Царь Соломон говорит: «Мерзость пред Господом — уста лживые» (Притчи 12:22). Апостол Павел высказывается ещё более жёстко. Он ставит лжецов на одну ступень с «оскорбителями отца и матери», «человекоубийцами» и даже «блудниками» (1 Тимофею 1:9, 10). Библейская книга Откровение вторит этим словам, говоря, что «никто преданный мерзости и лжи» (Откровение 21:27) не попадёт в Царство Небесное.

Все, кто говорят ложь, являются детьми отца лжи. Господь говорит: «Ваш отец — диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он — лжец и отец лжи» (Иоанна 8:44). А что означает слово «дьявол»? Оно происходит от слова, означающего «ложное обвинение, клевета, наговор, злословие, клеветнический слух». А «Словарь современного русского литературного языка» даёт такое определение: «Клевета — ложь, распространяемая с целью опорочить кого-либо или что-либо, разглашение, распространение заведомо ложных, позорящих сведений».

Когда И. Штраус-младший женился на симпатичной молодой актрисе, она, клянясь ему в любви и бескорыстии, утверждала, что если он умрёт раньше неё, то она тотчас последует за ним в могилу.

Через некоторое время она случайно нашла завещание мужа в его письменном столе. Вскрыв конверт, она с удивлением узнала, что муж завещает своё состояние на учреждение музыкальных школ. Она обратилась к нему с упрёком: «Разве так можно? Разве я тебе не жена? Ты совсем забыл про меня в своём завещании». Штраус удивился: «К чему тебе моё состояние? Разве это не ты мне клялась, что застрелишься у моего гроба?» «А ты не подумал, что я буду делать без денег, если промахнусь?»

Страшнее всего, когда ложь поселяется в семье. Муж обманывает жену, жена — мужа, родители обманывают детей, дети — родителей.

– Ложь посягает на свободу и достоинство тех, кому мы лжём.

– Ложь делает лжецов своими рабами, потому что они очень быстро запутываются в сетях собственной лжи.

– Ложь разрушает доверие. Никто не доверяет лжецу, да и сам лжец не доверяет другим.

– Ложь разрушает чувство собственного достоинства лжеца.

– Ложь разрушает отношения с Богом и людьми.

Представьте себе общество, в котором никто не лжёт друг другу. Никакой лжи во спасение! Именно так нужно жить и стремиться к этому.

Статья подготовлена по материалам книг, выпущенных издательством «Источник жизни»: Николай Либенко «Возвещая Слово», Эллен Уайт «Патриархи и пророки», Лорен Уэйд «Закон Божий»

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (245) сентябрь 2017 г.