«Меня исцелил Бог»

Для Бога нет неизлечимых болезней. Иисус Христос исцелял больных, находясь среди людей. Он делает это и сегодня. Наша история как раз об этом.

Я работала воспитателем в детском саду, муж — механизатором. На моём попечении находились четверо маленьких детей и две лежачие бабушки. При очередном медицинском осмотре меня направили к онкологу. Когда врач объявил мне, что я являюсь их пациенткой, меня охватило отчаяние при мысли: «Кому нужны мои маленькие дети?» Мне ампутировали грудь, я приняла 5 сеансов химиотерапии, больше не могла выдержать, потеряла волосы и стала третьей лежачей в нашем доме. Дети ухаживали за нами. Муж купил костюм, рубашку и собрался жениться.

Я не знала ничего о Боге, и все мы были далеки от религии. В детстве я видела, как бабушка молилась своими словами. Душа моя стала искать Бога. Я молилась неведомому Богу, это был крик моей отчаявшейся души: «Господи, спаси меня и моих детей!»

Я пыталась встать, но не могла. Со временем я вставала, падала и снова вставала. Наконец, я смогла стоять у стены, потом делала первые шаги, потом удлиняла путь по стенке и, когда научилась вновь ходить, стала искать церковь.

Я часто посещала церковь, ездила по святым местам, но облегчения не получала, страшные боли мучили меня. Я решила покончить собой, но дети остановили. Потом я решила покаяться в этом грехе перед священником, надеялась, что он поможет, утешит. Но он посмотрел на меня строго и сказал: «Я должен тебя наказать». Я подумала: «За что?» — и очень сильно разочаровалась. Муж сильно пил и буянил, мне приходилось спасаться бегством к своей подруге, у которой тоже была сложная жизнь, и мы друг друга понимали.

В это время два молодых человека из соседнего города приезжали на велосипедах с сумками книг и попросили разрешения оставить у меня свои велосипеды. Я оказывала им гостеприимство. После раздачи книг проводилась евангельская программа, молодые люди пригласили и меня. Несмотря на мою немощь и боль, мы с подругой пошли. Муж очень препятствовал, но я все равно шла. На этой программе я встретилась с живым Богом, Которого так долго искала. Вскоре мы с подругой приняли крещение и стали членами Церкви адвентистов седьмого дня. В это время у моего мужа случился инфаркт, и он умер. Бог меня укреплял и поддерживал, чтобы я могла пережить и это испытание.

Время шло, и мне становилось всё легче. Все односельчане знали о моём случае, и если к кому-то приходила эта беда, то посылали ко мне за поддержкой и утешением онкобольных. Сейчас, стараясь помогать всем, кто встречается на моём пути, даю брошюры, рассказываю о том, как Бог меня исцелил, что даже сейчас, спустя столько времени я могу работать, нянчить своих внуков и правнуков.

Лидия, с. Красный Мак, Крым

Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (256) август 2018 г.