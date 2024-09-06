Мессия или самозванец?

Христиане ждут Второго пришествия Господа, а иудеи всё не дождутся первого. Был ли Иисус Мессией или самозванцем?

Иисус, живя на земле, говорил, что Ветхий Завет (часть Библии, написанная до рождения Христа), повествует о Нём. Не слишком ли самоуверенно? Давайте разбираться.

Для начала напомним, что к моменту рождения Иисуса Ветхий Завет уже был написан, поэтому что-то изменить в нём в угоду Себе Иисус не мог.

Если окажется, что предсказания Ветхого Завета относительно Иисуса сбылись, то справедливо будет признать, что Библия — уникальная книга, которой можно доверять, а Иисус — Мессия, Спаситель.

Есть только два варианта: либо Иисус прав, либо нет. Нам предстоит исследовать истинность Его заявлений. Читая пророчества, находящиеся в Ветхом Завете, задайте себе вопрос: мог ли Иисус Христос просто подстроить исполнение этих пророчеств (ведь Он читал Ветхий Завет)?

Септуагинта (перевод Ветхого Завета на греческий язык) появилась примерно в 200 году до нашей эры. Даже скептики признают, что пророчества о Мессии были записаны, как минимум за 200-250 лет до их исполнения в жизни Иисуса.

Пророчества об Иисусе Христе(Мессии) в Ветхом Завете и их исполнение в Новом

В круглых скобках дана ссылка на пророчество в Ветхом Завете, последующие ссылки — на исполнение этого пророчества.

Родится от девы (Исаия 7:14): Матфея 1:18–23.

Будет рождён в Вифлееме (Михея 5:2): Матфея 2:1, Луки 2:4–6.

Будет потомком Авраама (Бытие 12:3, Бытие 22:18): Матфея 1:1, Римлянам 9:5.

Придёт из колена Иудина (Бытие 49:10): Луки 3:33, Евреям 7:14.

Произойдёт от Давида (2 Царств 7:12, 13; Исаия 9:7): Луки 1:32, 33; Римлянам 1:3.

В месте рождения Мессии произойдёт избиение младенцев (Иеремия 31:15): Матфея 2:16–18.

Посланник приготовит путь Мессии (Исаия 40:3–5): Луки 3:3–6.

Будет отвергнут Своим народом (Псалом 68:9, Исаия 53:3): Иоанна 1:11; 7:5.

Будет пророком (Исход 18:15): Деяния 3:20–22.

Будет предан за 30 серебряников (Псалом 40:8, Захария 11:12, 13): Луки 22:47, 48; Матфея 26:14–16.

Деньги будут использованы, чтобы купить землю горшечника (Захария 11:12, 13): Матфея 27:9, 10.

Будет обвинён ложно (Псалом 34:11): Марка 14:57, 58.

Будет молчать перед обвинителями (Исаия 53:7): Марка 15:4, 5.

Будет оплёван и избит (Исаия 50:6): Матфея 26:67.

Будут ненавидеть без причины (Псалом 34:19, Псалом 68:5): Иоанна 15:24, 25.

Будет распят с преступниками (Исаия 53:12): Матфея 27:38, Марка 15:27, 28.

Руки и ноги Мессии будут пронзены (Псалом 21:15, Захария 12:10): Иоанна 20:25–27.

Солдаты будут бросать жребий об одежде Мессии (Псалом 21:19): Луки 23:34, Матфея 27:35, 36.

Кости Мессии не будут сломаны (Исход 12:46, Псалом 33:21): Иоанна 19:33–36.

Воскреснет из мёртвых (Псалом 15:10, Псалом 48:16): Матфея 28:2–7, Деяния 2:22–32.

Будет убит около 33 г. н. э. (Даниил 9:24–26): Матфея 27.

Каждое из этих пророчеств можно рассмотреть подробнее. Вот несколько примеров.

1. Пророчество Исаии 53:1–9 написано около 750 года до н. э. Важно подчеркнуть, что сами иудеи признавали, что этот отрывок повествует о Мессии. Вот что там сказано:

«Он был презрен и умалён пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо своё; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его» (стих 3). Исполнение этого пророчества описано в Евангелии от Луки 23:18–24 и многих других местах.

«Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нём, и ранами Его мы исцелились» (стих 5). Исполнение мы находим в Евангелии от Иоанна 19:31–37.

«Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, ведён был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих» (стих 7). Исполнение — в Евангелии от Марка 14:60, 61, Марка 15:1–5 и других местах.

Эти пророчества являются очень большим вдохновением для верующих, но как насчёт скептиков? Прекрасно зная Ветхий Завет, Иисус мог подстроить исполнение стихов 3 и 7, но как быть с пятым? Пророк Захария, как и Исаия, предрекал, что Мессию пронзят: «Они воззрят на Него, Которого пронзили» (Захария 12:10). Как Иисус мог подстроить тот факт, что Его пронзили уже после смерти?

2. Псалом Давида 21:15–19. Это пророчество написано примерно в 1025 году до н. э. Ни одно из этих событий не произошло при жизни Давида, так о ком же тогда идёт речь? Это должно быть пророчество о Мессии.

Стих 16 (будет мучим жаждой) исполнился в Евангелии от Иоанна 19:28.

Стих 17 (Мессия будет распят) исполнился в Евангелии от Марка 15:25. Стоит заметить, что распятие стали использовать лишь спустя 600 лет после жизни Давида.

Стих 18 (ни одна кость не будет сломана) исполнился в Евангелии от Иоанна 19:32, 33, когда разбойникам перебили голени, а Христу — нет, т. к. Он уже был мёртв.

Стих 19 (об одежде Мессии будут бросать жребий) исполнился в Евангелии от Иоанна 19:23, 24.

Итак, мы видим, что распятие Иисуса Христа — исторический факт, который даже самый заядлый скептик не может отрицать.

3. Пророчество Захарии 11:12, 13 написано около 520 года до н. э. Внимательное изучение стихов 7–11 показывает, что это пророчество о Мессии.

Стих 12 (Мессия будет продан (предан) за 30 сребреников) исполнился в Евангелии от Матфея 26:14–16.

Стих 13 (Деньги будут брошены в доме Господнем для горшечника) исполнился в Евангелии от Матфея 27:3–10.

Иисус не ходил с Иудой договариваться о цене предательства. Первосвященнику тем более не было выгодно исполнить это пророчество. Как же Захария за несколько столетий до события узнал о цене предательства и поле горшечника?

4. Пророчество Михея 5:2 написано примерно в 750 году до н. э. Там сказано, что Мессия должен родиться в Вифлееме. Это пророчество во дни Иисуса хорошо знали. Неспроста волхвам, пришедшим к новорождённому царю, подсказали, куда направиться. Мог ли Иисус, не будучи Богом, подстроить место Своего рождения?

5. Пророчество Даниила 9:24, 25 написано примерно в 550 году до н. э. и говорит о Мессии. Согласно этому пророчеству, Мессия появится в Иерусалиме через 490 лет (семьдесят седьмин) после постановления о восстановлении Иерусалима, которое было дано персидским царём Артаксерксом в 458 году до н.э. Если мы отсчитаем 490 лет от 458 года до н. э., то получим 33 год нашей эры. Другими словами, Мессия должен прийти в Иерусалим, чтобы принести прощение грехов человечеству в 33 году нашей эры.

Неужели всё, что мы перечислили, просто случайность или подлог? Все эти пророчества (и даже больше) исполнились в рождении, жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Многие из этих событий имеют историческое подтверждение (не только из Библии). Многие не могли быть подстроены специально. Есть ли какое-то другое ра-зумное объяснение этим событиям, кроме того, что Иисус и есть Мессия, посланный Богом, и что Библия — это Слово Бога?

Вы можете дать какое-то другое объяснение этим вещам?

Начните изучать Библию самостоятельно, чтобы увидеть, что всё это правда! Если вы не никогда не читали Библию и не знаете, с чего начать, попробуйте уроки Школы Библии (курс «Так говорит Библия»). Это будет время потрясающих открытий и знакомства с величайшей книгой всех времён и народов.

Подготовил Михаил Руканов