Цените миг — он не вернётся

В водовороте бурных дней.

Он только раз в судьбе даётся,

Как искра памяти твоей.

Но этот миг, он в настоящем —

Он в солнце, в радуге, в весне…

Он в красоте, к себе манящей,

В семейном фото на стене.

Он в добром слове, в нежном взгляде,

В улыбке близкой и родной.

Его с собой не можем взять мы,

Ведь дальше будет миг иной.

Вся наша жизнь, как миг даётся.

Всевышним щедрою рукой.

Кто ценит жизнь, тому учтётся —

Получит мудрость и покой.

Живи в любви, надежде, вере.

Будь благодарен, что достиг.

И открывай спасенью двери,

И помни, что есть только миг.

Татьяна Борзенкова, г. Гомель, Беларусь

Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (256) август 2018 г.