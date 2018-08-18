Цените миг — он не вернётся
В водовороте бурных дней.
Он только раз в судьбе даётся,
Как искра памяти твоей.
Но этот миг, он в настоящем —
Он в солнце, в радуге, в весне…
Он в красоте, к себе манящей,
В семейном фото на стене.
Он в добром слове, в нежном взгляде,
В улыбке близкой и родной.
Его с собой не можем взять мы,
Ведь дальше будет миг иной.
Вся наша жизнь, как миг даётся.
Всевышним щедрою рукой.
Кто ценит жизнь, тому учтётся —
Получит мудрость и покой.
Живи в любви, надежде, вере.
Будь благодарен, что достиг.
И открывай спасенью двери,
И помни, что есть только миг.
Татьяна Борзенкова, г. Гомель, Беларусь