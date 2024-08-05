Мы пытаемся мир подлатать —
Мир, который мы сами слепили.
Но не может вернуться опять
То, что в нём мы уже схоронили.
Невозможно из смерти вернуть
Верность родине, Богу, супругам.
Тот, кто выбрал Христа, выбрал путь —
Путь к Нему из порочного круга.
В смертных войнах проходят года,
А народ всё питает надежды.
Но напрасно, уже никогда
Мир не будет ни лучшим, ни прежним.
Привыкаем к издержкам войны,
Чьё-то горе уже не заботит.
Интернет — как отчёт сатаны
О проделанной в мире работе.
Бог с небес с сожаленьем глядит,
Бесполезные слыша молитвы
Тех, кто думает, что победит.
Но давно все проиграны битвы.
Победитель у мира Один.
Нет другого и больше не будет.
Грешный мир победил Божий Сын,
Возвращающий жизнь смертным людям.
Те, кто сердце отдали деньгам,
Смотрят мёртвыми в небо глазами.
Мир трещит в это время по швам.
Мир, который мы строили сами.
Татьяна Хлопкова