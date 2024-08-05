Мы пытаемся мир подлатать —

Мир, который мы сами слепили.

Но не может вернуться опять

То, что в нём мы уже схоронили.

Невозможно из смерти вернуть

Верность родине, Богу, супругам.

Тот, кто выбрал Христа, выбрал путь —

Путь к Нему из порочного круга.

В смертных войнах проходят года,

А народ всё питает надежды.

Но напрасно, уже никогда

Мир не будет ни лучшим, ни прежним.

Привыкаем к издержкам войны,

Чьё-то горе уже не заботит.

Интернет — как отчёт сатаны

О проделанной в мире работе.

Бог с небес с сожаленьем глядит,

Бесполезные слыша молитвы

Тех, кто думает, что победит.

Но давно все проиграны битвы.

Победитель у мира Один.

Нет другого и больше не будет.

Грешный мир победил Божий Сын,

Возвращающий жизнь смертным людям.

Те, кто сердце отдали деньгам,

Смотрят мёртвыми в небо глазами.

Мир трещит в это время по швам.

Мир, который мы строили сами.

Татьяна Хлопкова